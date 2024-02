Gruveselskap nekta Frid å filme møte

– Nabomøta vi held for dei som er busett i nærleiken av anlegget er ein arena der vi i samarbeid med våre leverandørar informerer om kva som går føre seg på anlegget vårt akkurat no. Og der naboar får moglegheit til å komme med direkte tilbakemeldingar og stille oss spørsmål om dette.

– Desse møta er vi ikkje forplikta til å halde, men vi vel å prioritere det, fordi det er nyttig for oss å ha ein tett dialog med naboane av Engebøprosjektet.

– Møtet er eit privat arrangement i regi av Nordic Mining/Engebø Rutile and Garnet og av omsyn til våre tilsette, leverandørar og fleire naboar som meldte frå på staden, ønsker vi ikkje å bli filma medan vi held desse møta. Lokalet er derfor leigd og ikkje offentleg for anledninga. Sjølv om møtet er retta mot naboar, har vi ikkje sett avgrensingar for kven som kan delta. Redaksjonelle journalistar som har spurt har fått tilgang til møta, men utan å bruke kamera. Dei får moglegheit for å snakke med deltakarar som sjølv vel det før og etter møtet, utan at det blir lagt «brems» på spørsmål som blir stilt under sjølve møtet.

– Dei fire filmstudentane fikk same anledning som redaksjonelle medium, men pressa på for å filme møtet. Dei kom møtet saman med rundt 10 personar, som vi reknar som medlem av naturvernorganisasjonar som ikkje har delteke på tidlegare nabomøte. Det kom og fram at filmstudentane denne veka har budd hos desse under opphaldet sitt i Vevring. Vi meiner oppførselen deira bar meir preg av aktivisme enn eit ønske om å lage ein objektiv dokumentar og at formålet med møtet bevisst blei hindra av enkelte deltakarar, sjølv utan at det vart filma. Slik oppførselen var blei det lagt ein kjølande effekt som hindra at spørsmål om noverande aktivitet ikkje vart mogleg å stille for dei som ønska det.

– Detaljert miljøinformasjon blir ikkje presentert på desse nabomøta. Vi har eit eige fora for dette i vår ressursgruppe, der vi ved fleire høve har invitert både Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv (FNF) til å delta. Dette har dei takka nei til. Nordic Mining etterstrebar å vere opne. Vi har gjennomført og delteke på eit høgt antal opne møter i mange ulike forum om Engebøprosjektet. Vi tek gjerne ein debatt og det har vi gjort gang på gang.

– Hovudregelen er at vi stiller opp når redaksjonelle medium spør om det. Veldig mykje informasjon, også miljøinformasjon, om prosjektet er behandla av fagmyndigheiter og er tilgengelig.