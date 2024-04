Viggo Kristiansen om drapsdagen: – For meg var det en helt vanlig dag

Viggo Kristiansen blir spurt ut om sine bevegelser i Baneheia dagen Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) forsvant. Advokat Celine Krogh Fornes, en av Jan Helge Andersens forsvarere, er opptatt av å vise til retten at Kristiansen endret sin forklaring om sine bevegelser 19. mai 2000 ettersom etterforskningen skred frem for 24 år siden.

– Så var det neste avhør en stund senere, så sa du heller ikke at du hadde vært i Baneheia. Hvorfor gjorde du ikke det, spør Krogh Fornes.

– Fordi jeg ikke husket det. Det var en helt vanlig dag. For meg var det hverdagskost å sykle gjennom der, svarer Kristiansen.

Sistnevnte har forklart at han syklet inn i Baneheia for å lete etter Jan Helge Andersen. Han syklet først til Svarttjønn, så til nordenden av tredje stampe, så tilbake. Der skal han ha truffet Andersen. Denne forklaringen kom imidlertid etter at politiet hadde gjort klart for Kristiansen at de hadde opplysninger om hans bevegelser i 2000.

– Du husket ikke at du hadde vært lenger inn i Baneheia før politiet fortalte deg det?

– Det kan jeg ikke huske hvorfor jeg svarte det og det…

Det har vært knyttet stor spenning til at forsvarerne til Jan Helge Andersen skal utspørre av Kristiansen. Under utspørringen så Kristiansen rett på forsvareren som stilte spørsmålet. Også Andersen har unngått blikket til sin tidligere kamerat.

Trodde ikke på det

– Hva tenkte du om at Jan Helge Andersen hadde gjort dette i Baneheia, spurte aktor Johan Øverberg.

Før denne utspørringen var aktoratet, som hadde innkalt Kristiansen som vitne, sin tur.

– Først så trodde jeg det jo ikke. Men så ble man jo forelagt at det lå beviser mot ham, sa Viggo Kristiansen i Sør-Rogaland tingrett onsdag morgen.

Kristiansen er usikker på flere av detaljene rundt drapsdagen 19. mai 2000. Det var han også i 2000.

– Det var som sagt en helt vanlig dag for meg. Man går ikke rundt og husker på detaljer, sa Kristiansen.

Men etter hvert skjønte han at både Jan Helge Andersen og han selv ble mer og mer interessante for politiet.

– Jeg ble vel mer og mer forbannet utover som etterforskninga pågikk, både på saken, han (Andersen, journ.anm.), politiet, og hvordan man prøvde å bli manipulert inn i en sak man ikke hadde vært i og ikke deltatt i.

Utspørring

Kristiansen sa i går at han var nervøs, men det var mest på grunn av pressens respektløshet før hans vitnemål i den nye rettssaken mot Jan Helge Andersen. Ellers svarte han selvsikkert og tydelig på de fleste spørsmål han fikk fra aktoratet tirsdag. I dag fortsatte utspørringen.

Andersen og Kristiansen er begge enige om at de møttes i nærheten av Svarttjønn i 18-tiden. Kristiansen har forklart at han skulle få en reservenøkkel til uteboden sin av Andersen. Kristiansen syklet opp mot Baneheia for å finne Andersen. De møttes, satte seg ved en lekeplass, og ble observert av flere vitner.

Kristiansens forklaring om tiden i etterkant er at han dro og jobbet i boden, så møtte han Andersen og noen andre kamerater senere, samt at han passet på sin lille nevø. Det er her forklaringen til Andersen har vært helt annerledes.

Kristiansens advokat Brynjar Meling ga en forvarsel om hva som kunne komme da han før retten ble satt onsdag uttalte at han regnet med at retten ville gripe inn hvis spørsmålene fra spesielt forsvarerne gikk for langt, og utover uskyldspresumpsjonen.

De to tidligere kameratene Kristiansen og Andersen har knapt sett på hverandre i Sør-Rogaland tingrett, og Kristiansen har nesten konsekvent omtalt Jan Helge Andersen ved etternavn.

Andersen sier fortsatt at Kristiansen var hovedmannen

Jan Helge Andersen har i retten opprettholdt sin forklaring om at det var Viggo Kristiansen som var hovedmannen i drapene av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i 2000. Andersen har i 24 år hevdet at Kristiansen truet ham til å begå voldtekt og drap.

Den nye etterforskningen har imidlertid avdekket at det DNA fra Andersen på Lena Sløgedal Paulsen, jenta Andersen ikke ble dømt for å ha voldtatt og drept. Det har ikke blitt funnet DNA fra Kristiansen. Han ble dermed endelig frifunnet etter å ha sittet nesten 21 år i fengsel. Noe Kristiansen sa var helt naturlig og noe han også fastholdt da foreldrene spurte han om forholdene i 2000.

– Jeg sa at jeg har ikke vært der, så de ville ikke finne noe, sa Kristiansen på spørsmål fra statsadvokat Johan Øverberg.

Og istedenfor ble Andersen tiltalt også for dette drapet. Kristiansen er innkalt som vitne.

Statsadvokaten forela imidlertid noen av uttalelsene fra Andersen for Kristiansen.

– Andersen har forklart at de avtalte å gi hverandre alibi. Du skulle si at han kom til deg klokka 1930, sa Øverberg.

– Det er jo nesten noe han må svare på, men vi har jo aldri hatt noen grunn til å lage noe alibi, svarte Kristiansen.

– Merket du noe på Andersen før pågripelsen? Dere kjente til at det var funnet hår og det var tatt DNA ...

– Jan Helge Andersen var en vanskelig person å forstå seg på, så jeg merket ingenting.

– Merket du noe på Andersen på turen til Danmark dere hadde etter drapene?

– Jeg merket ingenting.

Kan få ubetinget fengsel

Dersom Jan Helge Andersen hadde blitt dømt for begge drapene i den opprinnelige rettssaken, ville han trolig ha fått 21 års fengsel i stedet for 19 år.

Dersom han nå blir dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, vil han høyst sannsynlig få en straff som tilsvarer differensen, altså to års ubetinget fengsel.

