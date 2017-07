Eksperter tror Trollpikken blir turistmagnet

– Turen til Trollpikken konkurrerer ikke med Preikestolen og Kjerag. Det er ikke samme typer turister som vil oppsøke disse forskjellige turene. Årsaken er at turen til Trollpikken er kortere, mener førsteamanuensis Truls Engstrøm ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger.

Han har jobbet og forsket mye på turisme, blant annet som tidligere instituttleder ved skolen. Han er ikke i tvil om at Trollpikken blir en ny norsk turistmagnet, som lokale ildsjeler og reiselivsnæringen håper på.

Truls Engstrøm tror ikke Trollpikken vil konkurrere med attraksjoner som Preikestolen og Kjerag. Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Det er ingen tvil om at all oppmerksomheten fjellformasjonen hår fått i norske og internasjonale medier gjør noe med folks ønske om å komme dit. Stedet er mye omtalt, så det kommer til å bli en del selfies fremover.

Han vil ikke spekulere i markedsføringsverdien av all omtalen den nå gjenreiste steinen har fått, men sier det spekuleres i enorme summer.

Viktig å spre turismen

Også førsteamanuensis i reiseliv Åsa Helen Grahn ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger tror Trollpikken vil lokke mange turister til denne delen av regionen.

– Jeg tror at fellesskapet og dugnadsånden rundt denne saken får opp interessen blant turistene, så vel som all mediedekningen. Mange vil nok komme for å se Trollpikken så fort som mulig, sier Grahn.

Hun tror det er viktig å gripe denne muligheten og legge godt til rette for turistene, med blant annet gode parkeringsmuligheter og guidede turer med informasjon om området rundt, i tillegg til selve Trollpikken.

– Det er mange topper og mye annet innover i dette området som er av interesse, og som bærer med seg mye historie. Det er viktig å spre turismen litt og ikke bare fokusere på de allerede godt etablerte attraksjonene.

Grahn omtaler Trollpikken som en ytterligere mulighet for regionen, som ikke konkurrerer med destinasjoner som Preikestolen og Kjerag.