Du har hørt det mange ganger før: Du kan ikke kjøpe deg lykke. Men kanskje kan du det likevel?

I en fersk undersøkelse fra Respons Analyse svarer 69 prosent av de spurte at de er lykkelige. Tradisjonelt har nordmenn vært et lykkelig folkeslag på ulike målinger, men denne undersøkelsen viser en ny trend:

Eldre er de mest lykkelige.

I aldersgruppen «65 år og eldre» svarer 79 prosent at de er lykkelige.

– Noe har skjedd med de eldre. Vi ser at alle faktorer som gir et godt liv stiger med alderen, sier forsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet (FHI).

En annen faktor som spiller inn på lykkefølelsen, er økonomien.

– Det gir trygghet å ha god økonomi. Så man kan på en måte kjøpe seg lykke, fordi man kan kjøpe seg fri fra bekymringer. Bekymringer stjeler definitivt lykken, sier Nes.

Og de mest lykkelige, de bor i Rogaland.

– Det er egentlig ikke så lett å si akkurat hvorfor. Men ofte er det slik at hvis mange i et fylke har høy utdanning, trygg økonomi og få helseproblemer, så er lykken der høy, forklarer Nes.

Asgeir Kinn har lommebok stor nok til å kjøpe en helt ny BMW i4. For han er dette en investering som gir lykkefølelse. – Ting du kjøper kan ofte gi kortvarig lykke. Men hus, hytter og biler er noe du bruker, så det kan gi deg lykke over lengre tid. Jeg smiler i alle fall når jeg kjører en bil som jeg liker. Aud Foremann danser linedance på møteplassen Skipper Worse i Stavanger. Hun tror fysisk aktivitet er viktig for lykken. Ingebjørg Guldbrandsen er ofte på trening flere ganger i uken. Men praten og samholdet etterpå er også viktig. Astrid Paulsen danser med et stort smil om munnen. Hun har barn og barnebarn, noe som ifølge undersøkelsen kan gi mer lykke. Men hva med de yngre? Ifølge undersøkelsen svarer bare 59 prosent av dem mellom 16 og 24 år at de er lykkelige. Men Julia Lydzinska og Benedikte Sandvold Line på St. Olav videregående skole i Stavanger er blant dem som kaller seg lykkelige. – Vi går på en bra skole og kan gå på butikken uten å stresse over noe.

Har god helse og god økonomi

Ekteparet Signe (77) og Bjørn (78) Ørn i Sandnes kjenner seg igjen i undersøkelsen. De er lykkelige.

– Vi er trygge på hverandre og har god kjemi. Så er vi friske og har god økonomi. Det gjør at vi kan reise og kose oss, sier Signe Ørn.

Begge har levd og lever et aktivt liv. Det tror de bidrar til lykke. Ekteparet er også enige med forsker Nes i at penger til en viss grad kan styre lykkefølelsen.

– Lykken er ikke penger, men vi slipper bekymringer over at vi ikke kan betale regninger, sier Signe Ørn.

Signe og Bjørn Ørn traff hverandre i voksen alder, men har nå holdt sammen i nærmere 30 år. – Klart vi er lykkelige, sier Bjørn Ørn. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ifølge undersøkelsen er det altså eldre rogalendinger med god råd som er de mest lykkelige personene i landet.

Men også andre faktorer spiller inn:

Dette kjennetegner de mest lykkelige personene Ekspandér faktaboks 55 år eller eldre

Høy utdanning

God økonomi

Har partner

Bor i Rogaland og på Vestlandet

Har voksne barn eller barnebarn

Tilhører høyresiden i politikken

Drikker litt alkohol

Ekstroverte (utadvendte)

Troende Kilde: Respons Analyse

Etterlyser politiske grep

Norge har som regel skåret høyt på internasjonale kåringer over de mest lykkelige landene. I 2017 tronet vi aller øverst, men slik er det ikke lenger.

Ragnhild Bang Nes ved FHI. Foto: Astrid Waller

– Vi ser at flere barn vokser opp i fattigdom, arbeidsmarkedet har blitt mer utrygt, sosial ulikhet har økt og vedvarende lavinntekt har blitt større. Vi må gjøre politiske grep som sikrer god livskvalitet og jevn fordeling framover, sier Nes ved FHI.

Hun understreker at det som trolig er den viktigste grunnen til at en person opplever lykke, er at vedkommende er en del av et fellesskap.

– Vi trenger tette bånd, noen å støtte oss på i kriser. Vi trenger å være integrert, sier Nes.