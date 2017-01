Dette blei krisemillionane brukt til

På Aspervika skole i Sandnes er fleire handverkarar i sving med å skifta taket på skulen.

Takjobben er eitt av fleire oppdrag byggmeisterfirmaet Byggmester Sagen har fått takka vere tiltakspakke-pengane frå staten i fjor. Pengar som har fått fart på fleire «spadeklare» prosjekt i Rogaland.

– Me såg at det blei meir fart i kommunane då pengane frå staten kom. Det kom fleire førespurnader og me var heldige som fekk ein del av dei jobbane, fortel dagleg leiar hos Byggmester Sagen, Snorre Hallem.

Nav: – Auka aktivitet

Snorre Hallem, dagleg leiar hos Byggmester Sagen. Foto: Magnus Stokka

64 kommunar på Sør-Vestlandet fekk til saman 400 millionar kroner i ei ekstraordinær tiltakspakke frå staten i 2016. Rogaland stakk av med over halvparten, nesten 220 millionar.

Målet var ganske enkelt å få fleire i jobb i ein region med høg arbeidsløyse. NRK har spurt kva pengane gjekk til i alle dei 15 kommunane i Rogaland som fekk pengar (sjå liste nedst i artikkelen).

Opprusting av vegar/turvegar og vedlikehald av skular og barnehagar er noko som går igjen i svara til kommunane. Og fleire kommunar melder at dei har brukt lokale handverkarar og entreprenørar.

– Me ser at arbeidsløysa har gått ned i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg har det vore ei kraftig auke i utlyste stillingar i bygg- og anleggsbransjen. Det tilseier auka aktivitet i denne bransjen, seier assisterande fylkesdirektør i NAV Rogaland, Anneline Teigen.

Ordførar: – Ikkje allverdas effekt

Anneline Teigen, assisterande fylkesdirektør i NAV Rogaland. Foto: Magnus Stokka

Men trass krisepengar frå staten, arbeidsløysa har stabilisert seg på eit høgt nivå i Rogaland, høgast i landet. Då skal dei meir til enn tiltakspakkar, påpeikar Nav-toppen i Rogaland.

– Pakkane kan ha ein dempande effekt på arbeidsløysa. Den dempande effekten på kort sikt, kan ha hindra at arbeidsløysa har forplanta seg vidare. Samtidig tenker me at regionen sine omstillingsutfordringar er betydeleg større enn at dei lar seg løysa ved tiltakspakkar.

Rennesøy var blant kommunane som fekk minst i tiltakspakka i fjor, knappe 600.000 kroner. Pengane har gitt lokale bedrifter meir jobb, og har hatt ein sysselsettingseffekt meiner ordførar Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

– Eg er ikkje i tvil om det. Men det er nokre hundre tusen me har fått, og det blir ikkje allverdas effekt av det.

– Pakkane hindra permitteringar

Arne-Christian Mohn, ordførar i Haugesund (Ap). Foto: Erik Waage / NRK

Haugesund fekk drygt 24 millionar kroner i tiltakspakka i fjor, og var blant kommune i Rogaland som fekk mest. Men tiltaket har berre hatt avgrensa sysselsettingseffekt, meiner ordførar Arne-Christian Mohn (Ap).

– Dette er prosjekt som varer over nokre månader. Eg snakka med ein som skulle permitterast, men som fekk jobb. Men det var jo berre jobb i tre månader, slik at det blir ein veldig avgrensa effekt.

Men Snorre Hallem i Byggmester Sagen er ikkje i tvil; jobbane dei fekk i fjor som følgje av tiltakspakka var heilt avgjerande for at alle i hans stab kunne ha jobb.

– Dette hadde vore ein endå tøffare marknad utan tiltakspakkane og det ville fått konsekvensar. Eg trur pengane har hindra permitteringar og oppseiingar i bransjen.

Kommunane må rapportera til Fylkesmannen kva pengane har gått til. Truleg blir fristen sett til 1. mars.

OVERSIKT BRUK AV TILTAKSPAKKE-PENGAR I 2016 (ikkje alle prosjekt er fullførte):

Stavanger (fekk 76.976.000) Tiltak Kroner Hillevåg torg 5.700.000 Rehabilitering av bygningsmassen 20.510.000 Kvernevik ring 12.000.000 Rehabilitering bygningsmassen 24.400.000 Opprusting av historiske hagar 3.000.000 Leikeplassar på Våland 1.000.000 Opprusting av skuileveg (turveg) 500.000 Opprusting av området rundt Vålandstårnet 3.000.000 Rehabilitering av Kongsgata 46 3.000.000 Rehabilitering av veg og fortau 3.866.000 Sum 76.976.000

Sandnes (fekk 53.886.000) Tiltak Kroner Turvei Riska (oppgradering av turvei ved Røylandsvatnet) 500.000 Juvelveien (div oppgradering) 3.500.000 Steingard langs Jærveien, Gand gravlund (oppsetting av steingard) 3.500.000 Eddaveien hovedlekeplass (oppgradering) 1.000.000 Turveier i flere bydeler (oppgradering av turvei gjennom Varatunskogen og klargjøring for belysningsanelgg) 800.000 Gravlunder (div reparasjoner og oppgradering) 500.000 Rulleskianlegg Melsheia (bidrag til anlegget) 10.000.000 Reasfaltering (etter prioritert liste) 2.500.000 Vedlikeholdsoppdrag i regi NAV 1.000.000 Skole (vedlikehold/oppussing på en rekke skoler) 10.518.000 Bo- og aktivitetssenter (vedlikhold på flere senter) 3.990.000 Serviceleiligheter (oppussing) 1.300.000 Langgata 72, gamle kulturskolen (sikring av takstein) 150.000 Kulturhuset (pipe) (øvre del av pipe tatt ne, reparasjon av murverk/impregnering) 600.000 Haugen 25 (nytt tak utvendig) 1.200.000 Skeiane eldresenter (oppussing og utvendig maling) 300.000 Austråtthallen (utskifting av innvendige dører og utbedring av lys) 640.000 Gåshaugen, Agneveien (18 nye sikringsskap) 288.000 Sandnes kunst- og kulturhus KF (mindre ombygging) 55.000 Lura bo- og aktivitetssenter (reparasjon av dører og vinduer) 2.700.000 Toaletter skoler (oppgradering av toaletter i småskoler med vegghengt toalett og belegg) 960.000 Hana barnehage (nødvendig oppgradering) 1.200.000 Lura bo- og aktivitetssenter (rehabilitering av om lag 30 rom) 4.364.000 Lura bo- og aktivitetssenter (rehabilitering og renovering av fasader og utbedring av fuktskader) 1.241.000 Rovik bo- og aktivitetssenter (Renovering og utskifting av VVS-anlegg) 880.000 Langgata 76, gamle husmorskolen (sikringstiltak på tak og fasade. Inngangsparti) 200.000 Sum 53.886.000

Haugesund (fekk 24.318.000) Tiltak Kroner Risøytunet 2 hus med 4 boliger i hver, rehab fasader 3.300.000 Gamle slakthuset, fasader og vinduer 3.400.000 Hemmingstad bydelshus, fasader (vedlikehold) 1.100.000 Rådhuset, lekkasje i fasade sør 1.000.000 Skåregata 81 (rengjøring, maling fasader) 760.000 Saltveit skole (rengjøring, maling fasader) 800.000 Austerheim skole (vedlikehold) 5.500.000 Solvang skole (rengjøring, maling fasader) 1.100.000 St. olav barnehage (rengjøring, maling fasader) 50.000 Hemmingstad barnehage (rengjøring, maling fasader) 250.000 Havnaberg seniorsenter (div vedlikehold) 900.000 Bleikmyr barnehage (rengjøring, maling fasader) 600.000 Skåredalen skole (rengjøring, maling fasader) 1.200.000 Garderober Haraldshallen (oppussing av garderober og fellesarealer) 1.300.000 Diversepost ute og inne (diverse mindre tiltak både utvendig og innvendig i ulike bygg) 3158.000 Sum 24.418.000 (ramme 24.318.000)

Karmøy (fekk 10.816.000) Tiltak Kroner (berekna kostnar eks. mva) Veavågen barneskole (skifte vindauge m.m.) 1.100.000 Mykje skole (skifte kledning utvendig vegg) 800.000 Bø ungdomsskole (ny el. hovudtavle) 600.000 Energimerking kommunale bygg 1.000.000 Renovering fasader gamle Avaldsnes aldershjem 500.000 Øvre Eidevn. 8, aktivitetshus (skifte tak pga. lekkasje) 1.600.000 Karmøyhallen (etterisolering tak i symjehallen) 800.000 Karmøy kino (skifte teppe i kinosal) 360.000 Leilegheitsbygg Postvn. 57, Skudenes (renovering) 500.000 2 leilegheitsbygg Mosbronvn. 8-20, Åkrehamn (skifte tak, renner, piper) 400.000 Storesund BBH (skifte vindauge) 1.506.000 Reasfaltering (Åsebøvegen, Øygardshaugen, Slettavegen, Skarhaugvegen, Futavegen) 1.650.000 Sum 10.816.000

Sola (fekk 16.256.000) Tiltak Kroner Skular (oppussing Håland skole, Røyneberg skole og Sande skole) 2.200.000 Institusjonar (takarbeid Sola sjukeheim og Sande aktivitetssenter) 1.300.000 Administrasjonsbygg (Kongshaugvegen 4, måling og vedlikehald) 400.000 Sola sjø (vedlikehald) 1.000.000 Idrett (div vedlikehald Tanangerhallen og Våganes stadion) 350.000 Kultur (vedlikehald Krigshistorisk museum, Sola sjø og Tananger bibliotek) 1.600.000 Barnehagar (div vedlikehald Snøde barnehage, Sørnes barnehage, Dravhaug barnehage, Sømme barnehage og Grannes barnehage) 2.450.000 Bustadar (drenering Åsenveien PU og vedlikehald av kommunale gjennomgangsbustadar) 1.000.000 Kommunale vegar (skifte av kantstein, reasfaltering) 2.300.000 Kommunale leikeplassar (vedlikehald) 2.000.000 Reserve 1.656.000 Sum 16.256.000

Eigersund (fekk 10.571.000) Tiltak Kr Trehogst ved turvegar/attraksjonar, asfaltering, måling av bygg, oppgradering og vedlikehald div. skular, hall, kulturhus, leilegheiter og andre kommunale bygg, oppgradering av torg, fjerning av pir ved rådhuset. 10.571.000 (beløp ikkje oppgitt i postar)

Randaberg (fekk 3.800.000) Tiltak Kroner Fleire tiltak på veg, park og kommunale bygg og bustadar. Eksempel er asfaltering, skifte av tak, vindauge o.l. 3,8 mill (ikkje oppgitt i postar)

Gjesdal (fekk 2.598.000) Tiltak Kroner Måling og betongrehabilitering av to skular (Gjesdal ungdomsskule og Ålgård skole) 1,6 mill Rehabilitering av omsorgsbustadar 1 mill Sum 2,6 mill

Time (fekk 3.970.000 kr) Tiltak Kroner Restfinansiering taktekking Timehallen 0,5 mill Rehabilitering toalett Bryne kompetansesenter 0,5 mill Engergiøkonomiseringstiltak Time rådhus bygg c 1,5 mill Vedlihehald kommunale vegar 1,47 mill Sum 3.970.000

Klepp (fekk 6.360.000 kr) Tiltak Kroner Kyrkja (maling Klepp kyrkje, reparasjon lekkasje) 450.000 Kjøkken Tu barnehage 300.000 Fiolvegen, flyktningbustadar 600.000 Orstad skule, adkomst 500.000 Asfaltering m.m. ved stadion 500.000 Kabling skular 750.000 Rådhuset, golvreparasjon 400.000 Rognevegen 3, lekkasje 300.000 Uteareal skular og barnehagar 1.000.000 Kleppeloen, toalett/turveg 300.000 Postvegen, grusing 650.000 Sykkelskur Sirkelen 100.000 Deling kontor m.v. Kleppetunet 100.000 Rognevegen 1 2.000.000 Sum 7.950.000 (ramme 6.360.000)

Rennesøy (fekk 587.000) Tiltak Kroner Håvardsteinhagane (måling utvendig) 109.000 Sjukeheimen (skifte innvendige lys) 70.000 Hausken drift (skifte lys i hall) 20.000 Asfaltering (Asmervikveien, Daleveien, asfaltering og ordning av fortau i sentrum) 420.000 Sum 619.000 (ramme 587.000)

Strand (fekk 8.059.000) Tiltak Kroner Strandahallen (utvendige fasader, taktekking, oppgradering og enkle tribuner langs kunstgrasbane) 3 mill Oppgradering badeplasser (oppgradering toalettanlegg og volleyballbaner) 2 mill Nordre Strand oppvekstsenter (maling og diverse) 0,5 mill Turveger (oppgradering turveg langs Jørpelandselva + utvide sti/repr gjerde Krossvatnet Nord) 0,4 mill Kommunale Bygg (maling) 0,4 mill Jørpeland u.skole (oppgradering av toaletter som gjenstår, samt ombygging resepsjon/kontor) 1,4 mill Tautunet (lagerbod for utemøbler - grillplass) 0,4 mill Sum 8, 1 mill (ramme 8.059.000)

Sokndal (fekk 1.373.000) Tiltak Kroner Bygningsmasse ved Solbø Bo- og servicesenter/ «Bøhaugen»/PU 230.000 Bygningsmasse ved Avdeling for Psykisk Helse/ «Gosen» 400.000 Bygningsmasse Kultursenteret Gamle skolen (historisk) 120.000 Kartlegging av rasutsatt skolevei/kommunal vei Kvassåsveien 100.000 Sikring av rasutsatt skolevei/kommunal vei Kvassåveien 200.000 Utbedring av vannlekkasjer i tak på Solbø bo- og servicesenter 25.000 Utbedring av hull i vegg i kommunal vognhall/sandhall 25.000 Etablere HC-parkering/trafikksikkerhetstiltak ved rådhuset 80.000 Trafikksikkerhetstiltak på mørklagt gang-/sykkelsti Åna Sira 90.000 Trafikksikkerhetstiltak på vei og anlegg (samlekontrakt 130.000 Sum 1.400.000 (runda opp av kommunen)

Bjerkreim (fekk 176.000) Tiltak Kroner Pengane blei brukt etter dei retningslinjer som følgde med, ifølge kommunen 385.000 (kommunen oppgir å ha fått dette beløpet i tiltakspakkar i 2016, Kommunesektorens organisasjon oppgir 176.000)