Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tidligere ansatte ved Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) har varslet om konflikter og forsinkelser i byggeprosjektet for flere år siden.

De mener dårlig ledelse, manglende prosjektstyring og et trakasserende arbeidsmiljø er blant hovedårsakene til problemene.

En pågående konflikt mellom Helse Stavanger og entreprenøren Bravida har ført til at flyttingen til det nye sykehuset er utsatt på ubestemt tid.

Tidligere ansatte mener at prosjektet ble påbegynt for tidlig og at det har vært store mangler i alle oppdragene.

Ifølge Administrerende direktør ved SUS, Helle Schøyen, har ikke Bravida fulgt fremdriftsplanen som ble planlagt høsten 2022. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Dette var en varslet katastrofe. Det kom ikke som et sjokk, og jeg tror det kommer til å bli mye verre. Dette er ikke ferdig, og det kommer til å dette inn nye krav og nye rettssaker, sier «Ole» til NRK.

Han har tidligere vært ansatt under byggingen av Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) på Ullandhaug.

For to år siden fortalte flere sentrale tidligere mellomledere om dårlig ledelse, manglende prosjektstyring og et trakasserende arbeidsmiljø.

I januar ble det klart at en konflikt mellom Helse Stavanger og entreprenøren Bravida igjen fører til at flyttingen til det nye sykehuset blir utsatt på ubestemt tid.

De tidligere ansatte i byggeprosjektet som NRK har vært i kontakt med, mener at manglende kompetanse er en av hovedårsakene til uenighetene mellom Nye SUS og entreprenørene.

Nye Stavanger universitetssjukehus Ekspander/minimer faktaboks Norges største byggeprosjekt på land.

Første byggetrinn skulle etter planen stå klart i mai 2025 og ha en prislapp på 11,3 milliarder kroner. Nå er innflyttingen utsatt på ubestemt tid.

Opprinnelig var planen at all virksomheten skulle være flyttet fra dagens sjukehus på Våland til det nye bygget på Ullandhaug innen 2030, men nå er endelig flyttedato usikker.

Første byggetrinn skal etter planen bli på 125.000 kvadratmeter og ha 640 enerom med egne bad.

Andre byggetrinn er estimert å koste 11,1 milliarder 2021-kroner og være på 100.000 kvadratmeter. Kilde: Helse Stavanger

– De er ikke ferdige med å prosjektere når de legger ut oppdrag på anbud. Beskrivelsen er kanskje 40 prosent ferdig når de legges ut. Det er stort sett store mangler i alle oppdragene, sier «Olav».

Helle Schøyen, administrerende direktør ved SUS, er forelagt alle punktene med kritikk. Les hennes svar lenger ned i saken.

Nye Stavanger universitetssjukehus omtales som Norges største byggeprosjekt. Det første byggetrinnet på 125.000 kvadratmeter er ferdig på utsiden. Foto: Helse Stavanger

Mener Helse Stavanger har sviktet

Konflikten mellom Nye SUS og Bravida gjør at den gamle konflikten ved Nye SUS plutselig blir mye mer aktuell.

Tidligere byggeprosjektansatte mente den gang at dårlig ledelse og arbeidsmiljø hadde mye av skylden for budsjettsprekken på en halv milliard kroner i 2022.

Blant annet varslet en tidligere prosjektleder om at det hele ville ende med store budsjettsprekker dersom det ikke ble tatt grep sommeren 2021.

Samtidig spådde de tidligere ansatte at dette bare var begynnelsen på problemene rundt det nye sykehuset, og at flere forsinkelser var på vei.

Divisjonsdirektør Ronny Øvrevik i Bravida Norge mener Helse Stavanger har sviktet på prosjektering, koordinering og framdrift.

– I sum har det ført til betydelige forsinkelser og kostnadsoverskridelser som er omtalt i media de siste årene, sier Øvrevik.

Divisjonsdirektør Ronny Øvrevik i Bravida Norge sier at de forholder seg til avtalen som ble inngått høsten 2023 om ferdigstillelse høsten 2024. Derfor har de rundt 200 medarbeidere på prosjektet nå. Foto: Erlend Handeland Tuastad / NRK

Nå fører den pågående konflikten med elektroentreprenøren til at innflyttingen er utsatt til ubestemt tid.

– Indikasjon på at noe er forferdelig galt

– Dette advarte vi om for to år siden. Hadde prosjektledelsen hørt på oss den gangen, kunne det blitt flagget mye tidligere. Hadde det blitt tatt tak i tidligere, så hadde vi unngått det vi ser i dag, sier «Arne».

«Ole», «Olav» og «Arne» som uttaler seg i denne saken, har tidligere vært engasjert i prosjektet. Navnene er ikke deres egentlige navn. NRK kjenner deres identiteter.

– Den største feilen er at de begynte å bygge altfor tidlig. Så skulle det gjøres endringer midt i løpet. I starten av prosjektet kalte vi det «SUS 2023». Nå er det «SUS 2025». Det i seg selv er en indikasjon på at noe er forferdelig galt, sier «Ole».

Konsulentselskapet BDO har gransket varselet for Helse Stavanger. Den gang fikk ikke NRK innsyn i den hemmeligstemplede rapporten. Det får NRK heller ikke nå.

– I 2021 håndterte vi en varslingssak som omhandlet både arbeidsmiljøet og forhold knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet. Varselet ble grundig undersøkt av BDO. Både rapporten derfra og en internrevisjonsrapport fra Deloitte konkluderer med god styring av prosjektet, sier Helle Schøyen, administrerende direktør ved SUS.

Helle Schøyen, administrerende direktør ved SUS, sier det ikke er uvanlig at det i så store byggeprosjekt er uenigheter som skyldes ulik fortolkning av kontrakt og tvist om avregning av oppgjør. Foto: Erlend Handeland Tuastad / NRK

Sykehusdirektør Schøyen sier til NRK at anbudsunderlaget er ferdig når det blir lagt ut på anbud.

– Vi har imidlertid en prosess der vi tidlig inngår kontrakt for å sikre at innspill fra entreprenøren skal bli tatt med i detaljprosjekteringen. Dette er for å slippe å detaljprosjektere 125.000 m² på nytt når entreprenør og produkt er valgt, sier hun.

Flere rettslige konflikter for Nye SUS

Problemene har stått i kø for byggeprosjektet Nye SUS, og det har vært flere rettslige konflikter.

Nye Stavanger universitetssjukehus Det har vært flere saker rundt Nye Stavanger universitetssjukehus. I denne tidslinja kan du få oversikt over de sentrale konfliktene rundt byggingen av sykehuset. Varslingen Sommeren 2021 varslet en tidligere prosjektleder om dårlig ledelse, manglende prosjektstyring og et trakasserende arbeidsmiljø, og kobler dette mot en budsjettsprekk sykehuset var på vei mot. Helse Stavanger-direktøren erkjenner at det er mange utfordringer med byggingen av Nye SUS, men understreker at pandemien og krigen i Ukraina er hovedårsakene til de mulige kostnadsoverskridelsene.

Budsjettsprekken Nye SUS går på en budsjettsmell på 450 millioner kroner. Sykehuset skulle egentlig settes i drift i 2024, men er nå både utsatt og langt dyrere enn planlagt. De tillitsvalgte på sykehuset frykter at det vil gå utover pasientene.

Faber taper rettsak mot Helse Stavanger Faber Bygg krever totalt nær 7,4 millioner kroner. Tvisten handler om hvor mye byggmesteren skal ha betalt for prosjektering av fasadene på sykehuset. Helse Stavanger HF frifinnes, og Faber Bygg må betale 1,5 millioner kroner til Helse Stavanger i sakskostnader. Faber Bygg anker dommen, og den er berammet i Gulating lagmannsrett med oppstart 15. april 2024.

Konflikt mellom Helse Stavanger og Bravida Bravida stevner Helse Stavanger og krever mellom 200 og 250 millioner kroner for ekstraarbeid på prosjektet. Helse Stavanger melder at innflyttingen til nye SUS er utsatt og anklager Bravida for å forsinke hele ferdigstillingen. Bravida tar avstand fra dette og påpeker at byggherre har fullt ansvar for prosjektering, koordinering og framdrift.

Rettssak mellom Kruse Smith og Helse Stavanger Sør-Rogaland tingrett har satt av tre måneder til tvistesaken mellom Kruse Smith Entreprenør AS (tilhører nå Backe) og Helse Stavanger HF. Til Stavanger Aftenblad forteller administrerende direktør Sjur Hana at det dreier seg om rundt 100 millioner kroner. Saken handler om tolkning av kontrakter, spesielt i situasjoner der det har oppstått endringer underveis. Vis mer

Schøyen sier de forvalter store offentlige ressurser og ikke kan akseptere krav som de mener er inkludert i kontraktene.

Ifølge Schøyen har ikke Bravida fulgt fremdriftsplanen som ble planlagt høsten 2022.

– Sommeren 2023 ble det gjort et omfattende arbeid på forespørsel fra Bravida for å re-planlegge og utarbeide en ny styringsplan slik at Bravidas resterende arbeid kunne utføres etter denne nye styringsplanen, sier hun.

Hun sier at elektroentreprenøren heller ikke har klart å følge planen fra 2023, og at forsinkelsene og mangel på informasjon fra Bravida er årsaken til utsettelsen.

Øvrevik sier at Bravida aldri har opplevd lignende konflikter før.

– Det sier tilstrekkelig om vår opplevelse av forholdet til byggherren. Stevningen vi nå har tatt ut, er den andre mot Helse Stavanger i dette pågående prosjektet. Det har aldri skjedd tidligere.

– Å gi en enkeltaktør, uavhengig om det er oss eller andre, skylden for en forsinkelse, er uansvarlig. Det er spesielt alvorlig at det er en offentlig virksomhet som gjør det, sier Øvrevik.

Viktig at alle parter jobber for å løse konflikter

NRK har prøvd å spørre utenforstående fagpersoner med byggeprosjekter som spesialfelt om Nye SUS, men det har vist seg å være vanskelig. Flere NRK har kontaktet, ønsker ikke å uttale seg om prosjektet.

Administrerende direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen. Foto: Byggenæringens Landsforening

Administrerende direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen sier at det er viktig at alle parter jobber for at uenigheter som oppstår i prosjekt med tids- og kostnadskonsekvenser, løses underveis.

– Ingen er tjent med store, uløste uenigheter i offentlige prosjekter. Vi er opptatt av at det er et godt samarbeid mellom offentlige byggherrer og næringen. Mange konflikter i prosjekt kan unngås ved bruk av balanserte kontrakter og gjennom standardkontraktenes tvisteløsningsmekanismer.