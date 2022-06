Den rettsmedisinske kommisjon mener DNA-bevis i Birgitte Tengs-saken stemmer

– Det er ingen merknader av betydning for konklusjonen i rapportene som er gjennomgått, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en e-post til NRK.

I april kom en ny sakkyndigrapport mot siktede i Birgitte Tengs-saken. Den bekrefter at DNA funnet på Tengs sin strømpebukse, er likt DNA-et til siktede.

«Det betyr at DNA-markørens y-kromosom kan ha kommet fra han eller noen med samme profil», slo rapporten fast.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det ble imidlertid lagt vekt på at rapporten ikke var kontrollert av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

Den er den altså nå.

Den siktede mannen i 50-årene sin forsvarer, Stian Kristensen, ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Ønsker ikke å kommentere

Siktedes forsvarer, Stian Kristensen, er ikke helt enig i at det ikke finnes merknader av betydning, men ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere saken nærmere.

Siktedes forsvarere har tidligere påpekt at det er en mulighet for at DNA-et avsatt på Tengs er avsatt på grunn av oversmitte. Altså at DNA-et har kommet dit via en annen person.

DRK har også kontrollert rapporter fra Netherlands Forensic Institute (NFI) og de rettsoppnevnte sakkyndiges rettspsykiatriske undersøkelse av den siktede mannen i 50-årene.

Også disse er uten merknader av betydning, mener politiet.

Snart sendt statsadvokaten

Det var i september i fjor at en mann i 50-årene fra Karmøy ble pågrepet, siktet for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i år 2000.

En mann i 50-årene fra Karmøy er siktet for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995. Foto: Thomas Halleland / NRK

Det er ventet at saken vil bli sendt statsadvokaten i løpet av juni eller begynnelsen av juli i år.

Rettssaken er forhåndsberammet i Haugaland og Sunnhordland tingrett 31. oktober i år. Det er satt av hele 12 uker til rettssaken.

Mannen sitter for øyeblikket varetektsfengslet i Åna fengsel.