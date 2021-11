Store deler av etterforskningsmaterialet i Birgitte Tengs-saken er nå avklausulert og tilgjengelig for forsvaret og den siktede.

Dermed kan den siktede mannen fritt lese i etterforskningsdokumentene, og bruke dem til å bygge sitt forsvar.

Han kan også be om nye etterforskningsskritt som politiet ikke har gjort.

Det har forsvaret nå planer om.

– Vi har noen tanker, men de er ikke ferdigtenkt, sier forsvarer Stian Kristensen.

Ett av etterforskningsskrittene forsvaret har gjort, er å be om at hele strømpebuksa til Birgitte Tengs blir analysert med nye DNA-metoder.

Dette har de imidlertid fått avslag på.

– Politiet har lov til å avslå. Men vi kan, og vi må, vurdere om vi skal få dette prøvd for retten. Dette var noe vi gjorde før vi fikk de nye DNA-analysene i forrige uke. Så det gjør det ikke mindre interessant, sier Kristensen.

Dette har Aftenbladet tidligere skrevet om.

Den siktede etter drapet på Birgitte Tengs sin forsvarer, Stian Kristensen, vurderer om de skal ta politi-avslag om undersøkelse av strømpebukse til retten Foto: Øystein Otterdal / NRK

Flere undersøkelser

Strømpebuksa har tidligere vært undersøkt opptil flere ganger. Både i 1996 og 1997 ble den undersøkt. I 2012 ble det brukt fiberteip på strømpebuksa.

Den gang ble det imidlertid ikke foretatt en analyse. Folkehelseinstituttet anbefalte det ikke på grunn av faren for kontaminering.

Å kontaminere betyr å forurense, besmitte eller blande sammen.

I 2017 foretok GMI såkalt partikkelplukking av strømpebuksa, og i 2018 sikret politiet 24 teipavtrykk med hundrevis av partikler.

Hvilke resultater disse undersøkelsene har gitt, vites ikke.

– Hva de vil finne ved en eventuell ny undersøkelse vet vi ikke. Men det vi vet er at vi med dagens teknologi trenger betydelig mindre fragmenter enn i 1995-teknologi, sier Kristensen.

Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy i mai 1995. En mann i 50-årene ble tidligere i høst pågrepet og siktet for drapet.

Fant DNA fra siktede

Under rettsmøtet i forrige uke kom det frem at det var funnet DNA fra siktede på en blodflekk fra Tengs sin strømpebukse.

Dette DNA-et mener politiet ikke kan være avsatt av andre enn siktede.

Analyser fra Nederland viser nemlig at siktedes DNA har en mutasjon, som gjør det ulik øvrig farsslekt.

Forsvarer prosederte i rettsmøtet at DNA-et kunne være flyktig. Altså at det kunne ha kommet på Tengs sin strømpebukse via en annen person.

Kristensen påpekte blant annet at en av politibetjentene som fant Tengs, hadde avhørt siktede seks uker tidligere.

– Jeg mener det er en reell fare for kontaminering på dette DNA-beviset, forklarer Kristensen.

Frykter forurensing

Det mener også politiet at det vil være, om hele strømpebuksen på nytt vil undersøkes.

Ifølge et skriv til forsvarerne, viser politiet til at det ikke vil være aktuelt med nye undersøkelser av hele strømpebuksen, på grunn av blant annet faren for forurensing.

– Vi er derfor nødt til å få til et samarbeid med en DNA–ekspertise, slik at vi kan få vite mer om konkret omfang av dette beviset. Akkurat det jobber vi med nå, sier Kristensen.

Politiet ønsker ikke å kommentere påstandene til forsvaret nå.

Men politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt sa til NRK i forrige uke at det er liten mulighet for kontaminering av det eksisterende DNA-beviset.

– Men vi jobber likevel videre med det for å gjøre ferdig alt arbeid rundt dette. En av grunnene til at vi gjør det, er at vi ønsker å svare forsvarer fullt ut på spørsmålet hans, sier Soma.

Den siktede ble i forrige uke varetektsfengslet i 12 uker.

Forsvarerne har varslet at de vil anke tingrettens kjennelse om varetektsfengsling. Kristensen opplyser overfor NRK at anken sendes onsdag.