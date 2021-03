– Jeg vil ha jobben min tilbake!

Det var et voldsomt leven i Vågen mandag formiddag. Flere båter som lå til kai lot tåkeluren runge over byen.

Rundt 60 aktører hadde møtt opp for å demonstrere.

– Jeg synes det er vondt. Det er rart når vi er så sammensveiset og har jobbet så hardt mot de samme målene i mange år. Så kan dette bli spikeren i kista, sier Line Murphy.

Hun sprekker i stemmen og blir våt i øynene. Murphy driver turistbutikken «Viking House» i sentrum.

Mandag hadde hun kledd seg opp i vikingklær og sverd for å vise hva hun synes om at Stavanger kommune har vedtatt et tak på 200 cruiseanløp i året.

Rundt 60 reiselivsaktører i Stavanger demonstrerte mandag formiddag. Foto: ÅSHILD THOMASSEN RAMSDAL / NRK

– Helt håpløst

Avgjørelsen har fått reiselivsnæringen i regionen til å steile.

– Det vil gi motsatt effekt av det både næringen og politikerne ønsker; å få en bærekraftig utvikling av cruiseturismen i regionen, sier Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør i Region Stavanger.

Hun kaller vedtaket for «helt håpløst», og tror det vil føre til at turistsesongen blir kortere.

Elisabeth Saupstad frykter ansatte i turistnæringen nå blir sesongarbeidere, og mister helårsarbeidsplassen sin. Foto: ÅSHILD THOMASSEN RAMSDAL / NRK

– Nå vil de fleste av disse 200 båtene komme i løpet av sommermånedene, slik at det blir trengsel. Vi ønsker heller en jevn flyt gjennom hele året. Da bør anløpene reguleres per dag i stedet for å ha et tak på 200 i året, sier Saupstad.

Hun frykter for fremtiden til de ansatte i regionen, for koronaen har rammet reiselivsnæringen knallhardt.

– Fremtidsutsiktene er knust med dette vedtaket. Det er fortvilende og vil få alvorlige konsekvenser for hele regionen, sier Saupstad.

Stor misnøye i Stavanger

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson sitter i Stavanger formannskap, som i fjor vedtok å innføre taket i antall cruiseanløp per år.

– Grunnen til vedtaket er at innbyggerne i Stavanger over tid har vært svært misfornøyde med at det kommer store, flytende boligblokker og ankrer opp i Vågen, og sperrer av sentrum for dem som bor der, forklarer han.

Kristjánsson er åpen for å se på muligheter for å spre cruiseturistene over hele året. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Kristjánsson forteller også at 200 anløp er «veldig mye». Kun én gang i løpet av Stavangers historie har det kommet flere cruiseskip enn dette til byen i løpet av ett år.

– Skal vi ha en cruiseindustri som vokser inn i himmelen, og der innbyggerne i Stavanger i praksis er fratatt sitt eget sentrum fordi skipene ligger klint inni Vågen?, spør han, og mener dette på sikt bare vil føre til enda strengere reguleringer og forbud mot cruiseskip.

Bergen har allerede vært gjennom mye av den samme debatten. Der er det strenge klimakrav til skipene som skal seile inn i havnen.

Denne utsikten møter beboerne i Stavangers gamleby når cruiseskipene inntar Stavanger. Foto: NRK

Tok til tårene

Butikkeier Gabriela Altamira Stensland var én av mange som demonstrerte mandag. Også hun måtte ta til tårene.

– Dette er lidenskapen min, jeg brenner for dette, sier Gabriela A. Stensland, eier av «Gabrielas Jewelry» Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg er redd for å miste butikken min om det blir færre cruiseskip. Det vil være en økonomisk katastrofe for meg, sier hun.

Lars Andre Rødne er daglig leder i Rødne Fjord Cruise. Han frykter at vedtaket gjør at de må si opp ansatte.

– Det er ganske brutalt. Vi kan forstå at det er ønsker om en regulering, men et tak per dag ville fått en bedre virkning slik jeg ser det, sier han.