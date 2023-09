– Det er en helt fantastisk følelse, og jeg gleder meg veldig. Vi bare venter på å komme i gang med å lede Stavanger.

Det sier en lettet Sissel Knutsen Hegdal etter at de siste tusen stemmene hadde blitt talt i Stavanger tirsdag kveld.

For de siste stemmene kunne ha snudd på resultatet.

Men Arbeiderpartiet klarte ikke å ta et mandat fra Venstre, og dermed er det fortsatt borgerlig flertall i kommunen.

– Vi har mange gode løsninger som vi gleder oss til å iverksette. Vi klarer nesten ikke å vente med å komme i gang.

Drama til siste slutt

– Alle stemmer teller, og disse tusen stemmene kan avgjøre hva resultatet blir, sa valgansvarlig i kommunen, Martha Rødde før de endelige tallene ble presentert.

Venstre sto i fare for å miste et mandat til Arbeiderpartiet, noe som igjen ville åpnet døra på gløtt for de rødgrønne.

Begge sider ville dermed ha blitt avhengige av å få Industri- og næringspartiet med på laget for å danne flertall.

Men etter de siste stemmene viser det seg at Venstre beholder mandatet.

– Det var så vidt det gikk, og vi hadde ikke så mange stemmer å gå på. Det så ut som det var en liten sjans for at det skulle ryke, og jeg ble kjempeletta da jeg så at det gikk bra, sier gruppeleder i Stavanger Venstre, Mette Vabø.

Mette Vabø i Venstre var letta da hun så at de fikk beholde sine tre mandater i kommunestyret. Foto: Joachim Goa Steinbru

Med det beholder de borgerlige blokken med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet det knappe flertallet med 34 mandater i kommunestyret.

Kari Nessa Nordtun i Arbeiderpartiet innser at det nå virker å bli et flertall for ny ordfører i oljebyen.

– Velgerne har gitt partiene som forhandler et flertall, og det gratulerer jeg dem med. Så får vi avvente resultatene fra forhandlingene, skriver hun til NRK.

Kommunestyret i Stavanger Alle valgresultatene

Gratis buss i en tynn tråd

En av sakene som har fått mest oppmerksomhet under valgkampen i Stavanger, handler om busstilbudet i byen.

Styringspartiene innførte gratis buss for alle innbyggerne i kommunen. Det mener Sissel Knutsen Hegdal og høyresiden er en dårlig prioritering.

– Hva skjer med gratis buss?

– Det er ikke gratis. Det koster kommunen 200 millioner kroner. Stavanger kommune har mange andre oppgaver vi må prioritere, svarer hun.

Kari-sensasjonen

Selv om Arbeiderpartiet tapte ordførerduellen, kan Kari Nessa Nordtun se tilbake på et historisk godt valg for partiet.

Totalt fikk Ap 33,8 prosent i oppslutning i kommunen.

– Arbeiderpartiet gjorde det sensasjonelt bra. Det har plassert Nessa Nordtun og Stavanger på norgeskartet som en sensasjon og et sjeldent eksempel på et vellykket sosialdemokrati.

Det forteller valgforsker og statsviter Svein Tuastad.

– Sissel Hegdal Knutsen og Høyre har gjort et godt forarbeid og har etablert lag tidlig. Dette er ikke borgerlig kaos, men heller et samarbeid som allerede virker ganske trygt, sier Tuastad.