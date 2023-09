Både Høyre og Arbeiderpartiet går kraftig frem sammenlignet med valgresultatet i 2019. Begge partiene får over 30 prosent hver av stemmene.

Den borgerlige blokken med Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Venstre, Kristelig Folkeparti (KrF) og Pensjonistpartiet (Pp) har et knapt flertall med 34 mandater.

I Stavanger er stemmene nettopp talt opp like før klokken 00.30 i natt.

Dagens styringspartier Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Miljøpartiet De Grønne (MDG), Sosialistisk Venstreparti (SV), og Folkets parti (FP) (tidligere FNB) har ikke fått flertall, og sistnevnte er ute av kommunestyret med under 0,5 prosent av stemmene.

Også MDG, Rødt og Sp går kraftig tilbake av dagens styringspartier.

Resultatet gir imidlertid to svært jevne blokker, og forhandlingene mellom partiene har begynt for fullt i natt.

Industri- og næringspartiet (INP) lå tidligere i kveld an til å havne på vippen. Leder i Stavanger, Jan Inge Selvik, forhandlet med begge sider. Rett før midnatt var Selvik inne og pratet med venstreblokken i Stavanger. Og deretter tok han turen, etter det NRK kjenner til, til Høyre, Venstre og KrF, som hadde rigget seg til i et lokale i sentrum.

INP er inne med to mandater, men de trengs nå ikke for å danne flertall for de borgerlige.

Rett før spaserte også Senterpartiets Bjarne Kvadsheim inn døra. Sp har som kjent, hatt makta sammen med venstresida den siste perioden.

Tidligere på kvelden stod, på Stavanger Høyre sin valgvake på Fiskepiren, stod stemningen i taket da tallene ble offentliggjort klokka 21.

– Med denne målingen ligger blokka vår an til å få 35 mandater, så det er fantastisk – helt strålende! utbrøt ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal.

Blir Sissel Knutsen Hegdal (H) ny ordfører i Stavanger? Per nå har ingen av blokkene flertall, men de borgerlige er nærmest. Foto: Erik Waage / NRK

– En blå by

– Stavanger er en blå by, her har alltid et lyseblått Høyre hatt godt fotfeste. I 2019 var det jo bompengepartiet som veldig overraskende gikk til Ap, sa Knutsen Hegdal til NRK.

– Men får du med deg de andre partiene?

– Hvis blokka vår har flertall, så har vi et veldig godt grunnlag for å sitte ned og diskutere. Vi har et så godt samarbeid, med åpne og ærlige diskusjoner, sa hun.

De fire siste årene har altså Ap styrt i Stavanger sammen med SV, R, Sp, MDG, og FP. Ordfører har vært Kari Nessa Nordtun fra Ap. Før dette hadde Høyre hatt ordførerne Leif Johan Sevland og Christine Sagen Helgø siden 1995.

Håper lever hos Ap

Til tross for at partiet ligger an til å miste flertallet, var det jubel på Aps valgvake på Tou scene. «Kari», «Kari», «Kari» runget det i de tidligere fabrikklokalene.

– Dette blir utrolig spennende! sa ordfører Kari Nessa Nordtun til NRK.

Håpet lever i Ap-leiren på Tou Scene. Ordfører Kari Nessa Nordtun og andrekandidat Dag Mossige. Foto: Erik Waage / NRK

– Vi ligger inne med en økning av antall mandater, så her blir det veldig jevnt til siste stemme er talt opp, sa hun videre.

– Men det ligger an til at Høyre tar ordførervervet og makta?

– Ja, de ligger an til det foreløpig, men alle stemmene i Stavanger må bli telt, det er viktig, så vet vi at Ap får flere stemmer på valgdagen enn forhåndsstemmer.

– Dere ligger foreløpig an til 33 mandater, men det er sammen med Industri- og næringspartiet (INP)?

– Vi har kontakt med de andre partiene, sa Nessa Nordtun.

Kommunestyret i Stavanger Alle valgresultatene

– Prater med alle

På restauranten Patrioten noen kilometer utfor sentrum var NRK hos Jan Inge Selvik, leder i Stavanger INP.

– Jeg prater med alle. Det er to kjempekjekke jenter som står imot hverandre, selvfølgelig skal vi prate sammen, sa han.

Jan Inge Selvik på INP sin valgvake på Patrioten. Foto: Erik Waage / NRK

Selvik smilte fra øre til øre og det ble ropt og hoiet inne på restauranten. Nasjonalt har de gjort et brakvalg, i Stavanger ligger partiet inne med to mandater.

Partileder Owe Waltherzøe har anbefalt lokalpartiene om ikke å velge side. Selvik tar ikke det så bokstavelig.

– Står det likt, må vi velge en ordfører. Stavanger kan ikke stå uten en ordfører. Men vi vil ha litt igjen for de to stemmene våre, sa han.

Lukker døra for MDG

Ifølge Selvik er INP verken et utpreget høyre- eller venstreparti, men ett sted går grensen: MDG.

– Så hvis Kari Nessa Nordtun vil prate med dere, så har dere et problem i MDG?

– Da har vi et veldig vanskelig grunnlag for forhandlinger.

– Så da må MDG helst bort?

– Ja, de bør i alle fall ikke være en plass hvor jeg skal stemme på en ordfører, sa Jan Inge Selvik til NRK.

Siste måling før valget

Det har vært knyttet stor spenning til kveldens valgresultat etter at det tidligere har virket som tydelig borgerlig flertall. I den siste målingen Norstat utførte for NRK var Arbeiderpartiet større enn Høyre. Ap fikk oppslutning på 32,2 prosent, og hadde gått opp 6,7 prosentpoeng siden forrige måling i mai. Høyre på sin side hadde gått tilbake 4,4 prosentpoeng til 30,4.

– Dette er en måling jeg vil kalle spektakulær, sa NRK-kommentator Tone Sofie Aglen.

Det var imidlertid ikke sikkert at det var nok, spesielt ettersom det har vært forventet at Folkets parti kom til å bli nærmest utradert fra kommunestyret.

Kampen om ordførerkjedet i Stavanger har stått mellom Kari Nessa Nordtun (Ap) og Sissel Knutsen Hegdal (H). Foto: Øystein Otterdal / NRK

Gratis buss

Saken som har fått mest oppmerksomhet i Stavanger de siste månedene er at styringspartiene har vedtatt og innført gratis buss for kommunens innbyggere.

Kommunen har satt av 200 millioner kroner til tiltaket.

– Jeg er sikker på at det blir en suksess, sa ordfører Nessa Nordtun (Ap) til NRK i juni.

De siste målingene har vist at ordfører Kari Nessa Nordtuns popularitet har vokst etter at hun var med på å innføre gratis buss i kommunen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hennes hovedmotstander i valgkampen, Sissel Knutsen Hegdal (H), har hele tiden ment at gratis buss er feil prioritering av penger.

– Dette er et hastverksarbeid fra flertallspartiene. I mine 20 år i politikken kan jeg ikke huske en sak som har vært så dårlig forberedt, sa hun da saken ble kjent.