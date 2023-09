Borgerlig flertall i Stavanger

– Alle stemmer teller, og disse tusen stemmene kan avgjøre hva resultatet blir.

Det sa valgansvarlig i kommunen, Martha Rødde før de endelige tallene ble presentert.

Det var knyttet stor stemning til byen da i overkant av 1000 for sent innkomne forhåndsstemmer skulle telles.

Venstre sto i fare for å miste et mandat til Arbeiderpartiet, noe som igjen ville åpnet døra på gløtt for de rødgrønne.

Begge sider ville dermed ha blitt avhengige av å få Industri- og næringspartiet med på laget for å danne flertall.

Men etter de siste stemmene viser det seg at Venstre beholder mandatet.

Med det beholder de borgerlige blokken med Høyre, Fremsskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet det knappe flertallet med 34 mandater i kommunestyret.

Sissel Knutsen Hegdal (H) blir dermed trolig Stavangers nye ordfører.