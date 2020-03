Cruiseskip til kai i Haugesund med korona-mistanke

Cruiseskipet med om lag 1200 passasjerer om bord, skulle etter planen seilt fra Haugesund midt på dagen mandag.

Nå har rederiet bedt om å få ligge til kai ett døgn ekstra mens det venter på svar på smitteprøver. Det er lokale helsemyndigheter i Haugesund som har testet to passasjerer for koronaviruset på grunn av mistanke om smitte.

– Vi fikk melding fra skipets agent om at det var to personer som muligens hadde koronavirus-sjukdom, og at de ønsket å få testet disse, forteller smittevernlege i Haugesund kommune, Teis Qvale, til NRK.

Bakgrunnen for mistanken er at disse to passasjerene for en uke siden hadde nær kontakt med en tredje person, som senere har fått påvist koronasmitte. Denne personen er ikke om bord på «Aida Aura». Alle tre kommer fra Tyskland.

– Vi fikk beskjed om at de to personene hadde symptomer på koronavirus-sjukdom, men da jeg ankom skipet, fremsto de symptomfrie, sier Qvale.

I karantene på lugaren

De to passasjerene er nå satt i karantene på lugaren sin om bord på cruiseskipet i påvente av svar på koronaprøvene.

– Dette er ikke personer som har behov for innleggelse på sykehus eller annen behandling, sier smittevernlegen i Haugesund.

– Hvordan er smittefaren overfor de 1200 andre passasjerene på skipet?

– Det er en relativt tett setting å være om bord på et cruiseskip, men jeg har tiltro til at helseavdelingen på skipet har ivaretatt smittevernet om bord på en best mulig måte. De som har vært på et cruiseskip, vet at det er veldig strenge hygieneregler, sier Teis Qvale.

Rederiet Aida cruises har bedt om å få bli liggende til kai i Haugesund inntil prøvesvarene er klare, og de har bedt norske helsemyndigheter om rask behandling av prøvene.

– Koronaprøvene fra de to cruisepassasjerene er sendt med ekspresspost til Haukeland sykehus for analyse, og Teis Qvale regner med at prøvesvarene foreligger tidlig ettermiddag tirsdag.