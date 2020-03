Prøvesvar for karantene-passasjerene i Haugesund

– Ingen koronasmitte blant karantene-passasjerene i Haugesund, sier kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen.

Prøveresultate viser at passasjerene ikker smittet av koronavirus. De vil dra fra Hagesund så fort som mulig.

De to passasjerene som er testet for koronasmitte, har vært i land i Haugesund. Skipet skulle reist fra byen mandag ettermiddag, men ble liggende etter at to passasjerer ble testet for korona.

Hvis det blir påvist koronasmitte, kan 1200 passasjerer bli satt i karantene på skipet .

De to passasjerene som er testet, sitter i karantene på lugarene sine. De to har vært i land i Haugesund sentrum.

Smittevernlege i Haugesund kommune, Teis Qvale, mener likevel det ikke er grunn til å bekymre seg for smitte.

– Jeg tror smittefaren er veldig liten. Jeg tror ikke folk trenger å engste seg for det, sier Qvale.

De to personene som er testet for koronaviruset, viste ikke sykdomstegn da Qvale besøkte skipet mandag ettermiddag.

Dersom personene på skipet er smittet, vil Helsedirektoratet undersøke ulike muligheter for hva de gjør videre.

– Det kan være å forsterke den medisinske kompetansen om bord slik at de kan reise tilbake, eller å ta de syke ut på en kontrollert måte, men det må vi komme tilbake til, sier direktør i Helsedirektoratat, Bjørn Guldvog.