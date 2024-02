Ifølge Matsvinnutvalget sto dagligvarehandel, grossist og KBS (Kiosk, bensin og service) for 73.500 tonn matsvinn i 2023.

– Vi er en stor familie på seks unger og to voksne, så vi ser ofte etter nedsatte priser. Vi er avhengige av det, sier Ine Hernes Watne.

Dagligvarebutikker i Norge har de siste årene hatt nedsatte priser på best før-produkter. Når produkter er i ferd med å gå ut på dato, men ikke er dårlige etter, settes prisene ned.

1. februar 2024 ble det innført rabatt på varer som har passert best før-dato hos alle Coop-butikker. Rabatten er 70 prosent. Coop mener det nye tiltaket vil bidra til å redusere matsvinn, og samtidig gi kundene mulighet til å spare penger.

Matsvinn er også et problem i Europa. Visste du at norsk teknologi er med på å avsløre det?

Seksbarnsmor Ine Hernes Watne sier nedprisede produkter er alfa og omega for en stor familie. Foto: Jonas Tronsen / NRK

– Det hjelper veldig på økonomien med ordninger som gjør ting billigere. Når det i tillegg er bra for miljøet, er det et stort pluss, sier Watne.

– Stor pågang

I 2023 solgte Coop nedprisede varer til en verdi av 1 milliard kroner.

Knut Lutnæs, kommunikasjonsrådgiver hos Coop. Foto: Espen Solli / Espen Solli

– Vi tar et nytt steg og selger nå for første gang varer som har passert best før-datoen. Vi mener dette er et viktig steg for å redusere matsvinn, sier Knut Lutnæs, kommunikasjonsrådgiver hos Coop.

Lutnæs viser til at det nok kan være misforståelser rundt forskjellen på holdbarhetsmerking, Altså best før og siste forbruksdag.

Holdbarhetsmerking Ekspander/minimer faktaboks Siste forbruksdag: Brukes på produkter med kort holdbarhet, som du kan bli dårlig av om det konsumeres etter holdbarhetsdatoen. Best før: Brukes på varer med lengre holdbarhet, men som ikke er farlig å konsumere etter den merkede datoen.

Coop ønsker å gjøre det lettere å være kunde i en tid hvor prisene stadig øker. Og rabatter kan føre til nye matvaner.

– Å redusere matsvinn er et utrolig viktig tiltak, både for miljøet og lommeboka, som alle kan og må bidra til. Det handler om samarbeid gjennom hele kjeden. Fra bonde til kjøkkenbord, konstaterer Lutnæs.

Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef hos Matvett. Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn. Foto: Moment Studio

Anne Marie Schrøder i Matvett sier det i hovedsak er trygt å spise mat som har passert best før-dato.

Forutsatt at maten er oppbevart riktig, særlig når det gjelder kjølevarer.

– Det er viktig at man oppbevarer varene riktig og ser hvordan de ser ut. Man må altså bruke hodet når man skal smake på ting, som har gått ut på best før-dato.

– Nedprising er ikke nok

Fylkesleder i Grønn Ungdom i Rogaland, Tenho Emil Olsen Ylitalo, mener det er viktig å ha et system hvor prisene settes ned på ting som er i ferd med å gå ut på dato.

Tenho Emil Olsen Ylitalo, fylkesleder i Grønn Ungdom i Rogaland. Foto: Privat

– Når man bruker så mye penger og ressurser på å produsere mat, er det utrolig viktig at det ikke havner i søppelkassen, sier Ylitalo.

Ylitalo sier nedsatte varer er et godt initiativ, men at det gjenstår en del arbeid. Han mener det bør innføres lover mot matsvinn.

– Helhetlig sett mener jeg at å prise ned varer ikke er et stort nok tiltak. Det bør bli lovpålagt, sier Ylitalo.

MDG har tidligere gitt uttrykk for misnøye over matsvinn. Her kan du lese en om Margit som lever av mat fra søpla.

Følger ikke Coops fotspor

Det er tre store dagligvareaktører i Norge: Coop, Rema 1000 og NorgesGruppen. NRK har også vært i kontakt med Rema 1000 og NorgesGruppen.

De ønsker ikke å innføre samme nedprising som Coop.

– Vi har ingen planer om en ordning for å selge mat som har gått ut på best før-dato. Men vi har en rekke andre ordninger for å prise ned varer slik at vi får solgt dem før de går ut på dato, sier leder for samfunnsansvar og bærekraft hos Rema 1000, Emilie Våge.

Emilie Våge, leder for samfunnsansvar og bærekraft hos REMA 1000 Norge AS. Foto: Privat

Likevel beundrer de alle som gjør det de kan for å redde spiselig mat.

– Vi heier frem alle tiltak som bidrar til mindre matsvinn, sier Våge.

NorgesGruppen merker stor interesse for nedprisede varer. En kombinasjon av fokus på bærekraft og en økonomisk tøff tid mener NorgesGruppen gjør at folk er mer bevisste når de handler.

Nedprising på varer som nærmer seg utløpsdato har gjort at de har redusert matsvinn med over 35 prosent i NorgesGruppens butikker. De venter på tall fra 2023, men tror utviklingen fortsatt er positiv.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef for NorgesGruppen ASA. Foto: Privat

– Vi har ingen umiddelbare planer om å endre på strukturen vi allerede har i form av nedprising på varer som nærmer seg best før-dato, sier kommunikasjonssjef hos NorgesGruppen, Kine Søyland.

NorgesGruppen priser også ned varer før holdbarhetsdatoen går ut. Overskuddsmat blir donert til matsentraler rundt om i landet.

I desember 2023 delte matsentralen i Oslo ut over 57.000 kilo mat. Her kan du lese om rekorden.

– Vinn-vinn. Kundene får varer til en lavere pris, og vi slipper å kaste mat, sier Søyland.