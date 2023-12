Matsentralen har aldri delt ut så mye mat som nå

På Matsentralens lager i Oslo gjøres det klart til å hente en ny last med overskuddsmat.

Denne dagen er destinasjonen Coops lager på Gardermoen.

Daglig leder i Matsentralen Oslo, Cristiano Aubert, forteller at de i desember har delt ut rekordmye mat i hovedstaden. Over 57.000 kilo.

– Det tilsvarer over 114.000 måltider på bare én uke. Vi knuste alt av andre tidligere rekorder.

Aubert er godt fornøyd med bidraget fra de private aktørene på tampen av året. Det har gjort at de har kunnet gi mat til ekstra mange i førjulstiden.

– Mengden mat inn har vært helt formidabel og har gjort at vi har kunnet hjelpe enda flere mennesker som har det vanskelig og som går en tøff jul i møte, sier han.

På Coops lager ved Gardermoen lastes paller med mat inn i Matsentralens lastebil. I dag er det blant annet julesild, pastasaus og mascarpone som står på menyen. Foto: William Jobling / NRK

Gir bort mat for 150 millioner

Fremme på Coops lager ved Gardermoen viser administrerende direktør Philipp Engedal frem hvilke matvarer som skal leveres til Matsentralen.

– I dag så er det mye pasta og julemat. Vi har julesild og ost og, sier han.

Ukentlig gir grossister og dagligvarekjeder bort spiselig mat som ikke kan selges, for eksempel på grunn av feil på emballasjen eller kort holdbarhet.

Tall som NRK har hentet inn viser at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 i år har gitt til sammen nesten 3 millioner kilo overskuddsmat til Matsentralen.

Engeldal forteller at dette er en vinn-vinn situasjon for deres bransje.

– Vi har jo forpliktet oss til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Så i den sammenheng er det veldig fint å gi den overskuddsmaten til Matsentralen, blant annet.

Administrerende direktør i Coop Philipp Engedal sier ordningen er en vinn-vinn ordning for deres bransje. Foto: William Jobling / NRK

Verdien på det de nevnte aktørene i matbransjen har levert matvarer for, er over 150 millioner kroner.

Fordi Matsentralen legger den offisielle matsvinnstatistikken til grunn, er det i denne beregningen tatt utgangspunkt i at hver kilo med mat kun er verdt 56 kroner. Den reelle verdien på det som gis bort, varierer fra rimelige tørrvarer til luksusvarer.

Til sammenligning fikk Matsentralen 14,2 millioner i statsbudsjettet. I forslag til statsbudsjett er det bevilget i 14,8 millioner.

– Vi er veldig glade for å kunne bidra, selvfølgelig. Staten har kommet med mer midler i forslag til budsjett, men det er stort sett de private som finansierer dette her, sier Engedal.

I desember mottar Matsentralen mye julemat. Foto: William Jobling / NRK

Kan svekke tilliten til velferdsstaten

Tone Fløtten er daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo. De publiserte nylig rapporten «Mathjelp på dugnad».

I rapporten pekes det på faren for at matkøer svekker befolkningens tillit til velferdsstaten.

– Det er viktig at de som har det trangest og har størst problemer har tillit til at velferdsstaten stiller opp for dem når problemene oppstår, sier Fløtten.

Hvis det blir en etablert forståelse av at dersom du har vanskeligheter, så er det matutdelinger som er nødløsningen din, kan det være uheldig for den tilliten både de vanskeligstilte og resten av oss har til velferdsstaten, mener hun.

Selv om daglig leder av Matsentralen er glad for månedens rekord, ser han samtidig at det er et symptom på en samfunnsutfordring.

– I Norge, som er et av verdens rikeste og lykkeligste land, er det trist at det er behov for oss. Så vi setter rekorder med bismak, men det kjennes også utrolig godt å klare å sette de rekordene, sier Aubert.