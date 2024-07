Saken oppsummert: Matvareprisene har økt med nesten 5 prosent det siste året, men innvandrerbutikker holder prisene på frukt og grønt nede.

Frukt og grøntansvarlig hos Vung Tau i Kristiansand merker at kundene er mer prisbevisste enn før.

En sammenligning av priser på frukt og grønt i innvandrerbutikker og hos Oda, matbutikken på nett, viste at det var billigere i innvandrerbutikkene.

Phong Mai hos Vung Tau mener at lavere driftskostnader og direkte levering fra produsentene er noen av årsakene til de lavere prisene.

Sjur Mikalsen, som har handlet i innvandrerbutikker i 15 år, sparer en stor del av familiens matbudsjett på å handle i disse butikkene.

Mikalsen håper på flere slike butikker for å gi kjedene konkurranse.

– Jeg pleier ofte å gå her med vennene mine hvis vi skal lage mat sammen. Både fordi det er billigere og fordi det er bedre utvalg, sier Charlotte Løvåsen (23).

NRK møter henne inne på Asia-butikken Vung Tau i Kristiansand. Sammen med venninna Chezsy Ibanez (18) er hun blant annet på jakt etter den eksotiske frukten litchi.

– Jeg er halvt ungarsk og pleier å lage en del ungarsk mat. Her har de for eksempel paprikatyper som de ikke har i andre butikker, sier 23-åringen.

Sist uke kom tall fra SSB som viste at matvareprisene har økt med nesten 5 prosent det siste året.

For eksempel har prisene på rotgrønnsaker og poteter økt med mellom 20 og 30 prosent siden juni i fjor.

38 prosent billigere

NRK hentet inn kiloprisen på ulike frukt og grønnsaker hos to asiatiske butikker i Kristiansand og sammenliknet med Oda, matbutikken på nett.

Denne viste at frukt og grønt på vår handleliste i snitt var 38 prosent billigere i de asiatiske butikkene som også selger andre matvarer.

Kilopriser på frukt og grønt Bananer: Oda: 29, 57 kr Asiatisk butikk: 25 kr Epler: Oda: 34, 89 kr Asiatisk butikk: 25 kr Ananas: Oda: 39, 90 kr Asiatisk butikk: 30 kr Mango: Oda: 39, 90 kr Asiatisk butikk: 35 kr Kiwi: Oda: 99 kr Asiatisk butikk: 60 kr Paprika: Oda: 80 kr Asiatisk butikk: 49, 90 kr Gulrøtter: Oda: 52, 20 kr Asiatisk butikk: 29, 90 kr Tomater: Oda: 46, 90 kr Asiatisk butikk: 39, 90 kr Sitroner: Oda: 61, 84 kr Asiatisk butikk: 29, 90 kr Poteter: Oda: 39, 90 kr Asiatisk butikk: 24, 90 kr Rødløk: Oda: 42, 90 kr Asiatisk butikk: 20 kr Purre: Oda: 74, 29 kr Asiatisk butikk: 40 kr Squash: Oda: 79, 44 kr Asiatisk butikk: 39, 90 kr Prisene er hentet inn hos Vung Tau og Kristiansand Market onsdag 10. juni 2024.

Oda svarer NRK at de matcher prisene til de andre lavpriskjedene, ikke enkelte, mindre fruktbutikker.

– Når du handler hos Oda, kan du velge å sortere på pris. På den måten har vi gjort det enkelt å velge de billigste alternativene, sier kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde.

Er mer prisbevisste

Phong Mai er frukt og grøntansvarlig hos Vung Tau i Kristiansand. Til tross for at de selger frukt og grønt rimelig, har han ikke merket en økning i antall kunder.

Han merker derimot at kundene er mer prisbevisste enn før.

– Noen påpeker at det er rimeligere her enn hos kjedebutikkene, men det er jo på en måte en strategi for kundene også, altså å ikke si noe om det, sier Mai og smiler.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Frukt og grøntsjefen forteller at de stort sett har faste kunder, mange fra Asia, men også mange nordmenn.

– Om sommeren kommer det en god del turister hit også. De kjøper litt mer eksklusive varer.

Familien Mo Seneger fra Kristiansand er innom Vung Tau en gang i måneden. Da handler de grønnsaker, krydder og større pakker av for eksempel ris og oljer. – Vi handler her mest fordi utvalget er bra. I dag har vi handlet sauser, krydder, kokosmelk og meksikanske ting, sier Christian Seneger.

Phong Mai hos Vung Tau har ikke noe fasitsvar på hvorfor frukt og grønt er billigere hos dem, men mener det er flere årsaker:

– Vi får det direkte fra produsentene. I tillegg er driftskostnadene hos oss litt rimeligere enn hos de store kjedene. De har kanskje også større utgifter, sier Mai.

– Et kraftig hint

Sjur Mikalsen har handlet i asiatiske matbutikker i snart 15 år. Han er medlem i Facebook-gruppa «Tilbud og priskriger» hvor han nylig la ut et innlegg som har skapt mye engasjement.

I innlegget sammenliknet han prisene på frukt og grønnsaker i asiatiske butikker med Oda, matbutikken på nett.

Da viste det seg at handelen hadde blitt 347 kroner, 42 prosent, dyrere hos Oda.

Foto: Privat

– Responsen har vært helt overveldende. Det burde gi et kraftig hint til de store aktørene, sier Mikalsen.

For egen del sparer familien en stor del av matbudsjettet på å handle i disse butikkene.

Familiefaren fra Rælingen anslår at de bruker mellom 10.000 og 12.000 kroner på mat i måneden.

– Jeg håper vi får flere slike butikker som kan gi kjedene konkurranse. For det trenger vi, sier han.

Sjur Mikalsen handlet frukt og grønnsaker i to ulike innvandrerbutikker. Prisen ble rundt 350 kroner rimeligere enn hos Oda. Foto: Sjur Mikalsen

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) uttalte nylig til NRK at han har stor forståelse for de som opplever at prisene på alle ting har økt.

– Det er et mål å holde prisene nede. Samtidig er det viktig at bonden skal få betalt for jobben bonden gjør, sa han.

Hele svaret fra Oda – Forskjellen på å handle hos Oda og i fruktbutikkene er holdbarhet og kvalitet. Selv om Oda er en matbutikk på nett har vi faktisk den korteste veien fra jord til bord i Norge, fordi vi ikke har fysiske butikker. Gulrøttene kommer rett fra bonden til lageret vårt og sendes rett ut til kundene igjen. – I tillegg kan du være sikker på at all frukt og grønt ikke er blitt tatt på eller har falt på gulvet, når du handler hos oss. I tillegg har alt av frukt og grønt gått gjennom analyser og kvalitetskontroller, og vi oppgir alltid hvilke land produktene kommer fra, sier kommunikasjonsrågiver Liselotte Lunde.

