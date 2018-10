Brukt elbil selges 100.000 over nypris

– Dette er spekulasjon, fastslår Petter Haugneland i Norsk elbilforening.

Bilen han snakker om, er Hyundai Kona Electric. De første Kona-ene blei levert til norske kunder på seinsommeren. Nå er noen av dem til salgs som bruktbiler. Ganske vanlig. Det er bare én ting som er uvanlig:

Idet biler blir registrert på første eier, pleier de å falle i verdi. Men den elektriske Kona-en stiger.

Listepris på bilen er 326.000 kroner. Hvis du velger en annen farge enn grå, ønsker skinnseter og kjøper vinterdekk, betaler du mellom 350.000 og 360.000 kroner.

17 annonser på to uker

På Finn.no kan du kjøpe en Kona for mellom 415.000 og 450.000 kroner. De to siste ukene har det vært 17 slike annonser fra både privatpersoner og forhandlere. Åtte av bilene er markert som solgt. Ytterligere to er inaktive.

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening. Foto: privat

– Jeg ville vært veldig forsiktig med å bidra til dette. Hvis du må ha elbil med én gang, må du regne på om det du sparer på drivstoff og lignende, kan forsvare påslaget, sier Haugneland.

Mer enn 30.000 nordmenn står på venteliste for å kjøpe elbil i Norge, og etterspørselen er langt større enn tilbudet. Dette er forklaringa på hvordan slikt salg kan være mulig, ifølge Haugneland.

Mange produsenter krever opptil 20.000 kroner i depositum. Totalt har norske elbilkunder trolig betalt inn over 400 millioner kroner.

– Brukt skal ikke koste mer enn ny

Produktsjef i Hyundai Motor Norway, Øyvind Knudsen, er ikke veldig glad for det som skjer. Hyundai selger kun én bil per kunde, og tillater bare overføring av ventelisteplass mellom personer i nære relasjoner.

Hyundai Kona Electric på New York Auto Show i mars i år. De første Kona-ene er nå levert til kundene. Hvis du bestiller først nå, må du trolig vente til slutten av 2020. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

– Dette er litt uheldig, men også en naturlig konsekvens av at etterspørselen er høyere enn tilbudet. Det vil være mer fornuftig å kjøpe bilen til listepris, sier han.

8000 Kona-kjøpere har allerede bestilt bil. Helt nye kunder må trolig finne seg i å vente til slutten av 2020. Knudsen likevel har tro på at dagens situasjon ikke kommer til å vare evig.

– Det er ikke normalt at en bruktbil skal koste mer enn en ny. Når leveringstida går ned, vil dette normalisere seg, sier han.

Forbrukerrådet: Overpris?

NRK har vært i kontakt med en av forhandlerne som har annonsert to Kona-er for 450.000 kroner. Forhandleren oppgir at bilene er kjøpt av privatpersoner for mellom 420.000 og 430.000 kroner. Frakt og andre kostnader gjør at overskuddet dermed ikke er særlig stort, ifølge bedriften.

Praksisen ikke er ulovlig for verken forhandlere eller privatpersoner, ifølge Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

– Her er det tydeligvis biler som nordmenn vil ha så mye at de er villige til å gi det vi kanskje vil kalle en overpris. Jeg ville sjekka om du kunne gjort et bedre kjøp med en annen type bil, sier hun.