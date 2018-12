– Jeg har jo fått en veldig stor stemme, sier Isabel Raad.

24-åringen fra Randaberg ble først kjent som deltaker i realityprogrammet Paradise Hotel, men har i det siste blitt en av landets mest populære bloggere med livsstilsbloggen sraad.blogg.no.

Denne posisjonen vil hun bruke til å hjelpe barn som har det vanskelig. Derfor gir Isabell Raad ut bok om sin egen oppvekst.

– Jeg vet selv hvor sykt alene og rar jeg følte meg som liten, for det er jo veldig tabu å snakke om barnevern og fosterhjem og sånt. Jeg vet det er veldig mange barn som lever slik som jeg gjorde, så jeg vil hjelpe og inspirere, sier Raad til NRK.

«Oppveksten min var faen meg som en jævla TV-serie», forteller hun i boka.

«Idyllisk»

Moren var gravid med Raad under flukten fra Irak til Norge i 1994. Raad vokste opp sammen med storesøster og moren i Randaberg. Mormor bodde i nabogata, mens tre onkler bodde i Stavanger.

«Det høres idyllisk ut», forteller hun videre.

Men oppveksten var fylt av rus, vold og krisehjem. Til slutt endte hun opp hos en fosterfamilie.

– Livet mitt gikk så sykt opp og ned. Det var aldri et rolig øyeblikk.

Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Stiftelsen Rettferd for taperne jobber blant annet for tidligere barnevernsbarn. Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug presiserer at han ikke har lest boka, men mener det er positivt at Raad forteller sin historie.

– Det er viktig at det er åpenhet om slikt. En kjent person som henne er med på å bidra til økt forståelse rundt dette, sier han.

– Det kan gjøre det enklere for andre. Samtidig skal det være lov å holde slike erfaringer for seg selv, sier han.

– Klarte ikke holde tårene tilbake

Raad har fått hjelp av Kjersti Kvam til å skrive boka. Nå reiser bloggeren Norge rundt for å promotere «Shirog – jenta jeg en gang var».

– Jeg har fått utelukkende positive tilbakemeldinger. Da jeg var på en boksignering litt utenfor Oslo kom det ei jenta opp til meg. Da brøt hun sammen, for hun var også fosterbarn, og hun hadde fått så mye hjelp gjennom å lese boka mi. Da klarte jeg ikke å holde tårene tilbake. For det beviste at boka kunne hjelpe.

– Dette er det største jeg har gjort. Jeg er utrolig stolt!

Isabel Raad besøkte NRK sitt studio i Stavanger for å snakke om den nye boka. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det fører ofte til debatt når bloggere skriver bøker. Blogger Anniken Jørgensen fikk hard medfart for å ha utlevert flere i sin bok. Raad har anonymisert alle utenom de nærmeste, moren og søsknene. Det er onklene og eksen som får hardest medfart i boka.

Men 24-åringen har skapt debatt på andre måter. Raad har fått mye kritikk for sine plastiske operasjoner, særlig fra den tidligere fotballproffen Mads Hansen.

Raad tror den vanskelige oppveksten er grunnen til alle operasjonene.

– Jeg fikk aldri den selvtilliten som andre barn har fått i oppveksten. Jeg har vært på egen hånd, og har alltid følt meg liten og veldig usikker. Det var ingen som bygde meg opp hjemme, ingen som ga med komplimenter. For fokus var på alt annet enn barna.

Vil gi småsøsknene jul

At boka kommer ut i jula, er spesielt for Raad.

– Jul har ikke alltid vært så bra for meg. Jeg husker spesielt da jeg var 17 år. Jeg hadde akkurat flytta for meg selv. Da satt jeg helt alene på julaften.

Derfor passer Raad nå på at hennes småsøsken får en «fantastisk» jul.

– Det handler om å skape tradisjoner som jeg ikke hadde selv, sier Isabel Raad.