15. august ble 19 nye reptiler tillatt som hobbydyr i Norge, og det er ikke bare i dyrebutikker det er mulig å kjøpe disse dyrene. Et kjapt søk viser at det flere steder i landet selges slanger, øgler og skilpadder på nettstedet Finn.

– Det er fullt lovlig å selge på nett, men det er viktig at kjøperne setter seg inn i hvordan dyrene skal behandles, sier veterinær Marie Nøkling i Mattilsynet.

Marie Nøkling er veterinær i Mattilsynet, region sør og vest. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Hun advarer mot impulskjøp av reptiler på nett.

– Reptiler krever daglig tilsyn og stell. De skal ha UV-lys, rett temperatur og riktig luftfuktighet. Hvis dette svikter, kan dyret bli sykt. I verste fall kan det dø, sier Nøkling.

– Impulskjøp anbefales ikke

Mattilsynet får støtte av Remi Andersen, reptilansvarlig ved Akvariet i Bergen.

– Jeg håper virkelig at folk tenker seg om og lærer mye om dyrene først.

Remi Andersen er reptilansvarlig ved Akvariet i Bergen. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Et impulskjøp av en øgle eller en slange, det anbefales ikke i det hele tatt, sier han.

Andersen råder folk som har lyst til å kjøpe seg et reptil til å ta kontakt med Norsk Herpetologisk Forening, som har mye kunnskap om slike dyr.

– Men jeg tror at de som skaffer seg et reptil nå, er genuint interessert i det. De vil ta virkelig godt vare på dyret, sier Andersen.

Har alltid likt slanger

Du Berg er blant dem som selger slager på Finn. Han oppbevarer kornsnoker, en type kvelerslange, i Ikea-bokser i et rom hjemme i Sandnes.

Du Berg selger kornsnoker på nett. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Berg forstår godt at noen kan være skeptiske til at han selger slanger på nett, men han føler seg trygg på at dyrene har det godt. Også etter at de er solgt.

– Jeg ser alltid kjøperne an, og forsikrer meg om at de har utstyret slangen trenger, sier han.

Berg sier alle typer mennesker kommer for å kjøpe slanger av ham. Selv har han vært fascinert av reptiler siden han var liten.

– Slange er jo noe annet enn hund og katt, som alle har. Det er fint å skille seg ut, sier han.

Merker stor pågang

I Stavanger Dyrebutikk merker de godt at nye reptiler ble tillatt for halvannen måned siden.

Hege Nilsen er daglig leder ved Stavanger dyrebutikk. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Daglig leder Hege Nilsen bestiller stadig inn mer utstyr, og ikke minst flere dyr.

Hun tror de fleste som selger reptiler på nett, er seriøse aktører som er opptatt av dyrevelferd.

– Men fordelen med å kjøpe i en butikk er at vi som jobber her har tilgang på vanvittig mye informasjon. Vi har kurset oss for å lære mest mulig om reptilene, sier hun.