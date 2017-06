– Vi er veldig positive til at det nå blir lovlig. Man får et tilbud for dem som ikke har hatt et tilbud før. Da tenker jeg på folk med allergi eller de som ikke har interesse for fugler, kaniner og gnagere, sier Rune Evjeberg, butikkleder på Dyrego Kilden i Stavanger.

Fra 15. august blir det lovlig å selge og eie 19 forskjellige reptilarter i Norge. Slanger, øgler og skilpadder kan derfor bli helt normalt å finne i et norsk hjem. Evjeberg tror at reptiler er noe som kommer til å slå godt an blant det norske folk.

– Jeg tenker det først og fremst er vanlige folk som kommer til å kjøpe reptiler. Alt fra barnefamilier til folk som har allergi og som bare har hatt et ønske om å ha denne typen dyr, sier han.

Rune Evjeberg tror det kan bli veldig vanlig å eie reptiler innen noen år etter at de kommer til vanlige dyrebutikker. Foto: Alexander Salte Hagenes / NRK

Slange eller valp?

Kristoffer Haraldseid Espeland har fått låne en kornsnok og en leopardgekko. Han har jobbet i Oslo reptilpark og er styremedlem i Norsk Herpetologisk Forening. Han nøler derfor ikke i mange sekundene med å la kornsnoken finne seg en behagelig stilling på armen hans.

– Hvis jeg kommer til noen som har et stort terrarium med reptiler, får jeg litt den samme følelsen folk flest får når de ser valper, sier Haraldseid.

Kristoffer Haraldseid Espeland synes det er sykt at man blir sett på som kriminell hvis man eier en slange i dag. Foto: Privat

Siden han var 14 år har han aktivt prøvd å kjempe for at det skal bli lovlig ved å blant annet skrive leserinnlegg til avisene. Nå er det ikke lenge til drømmen hans endelig blir virkelighet.

– Da jeg så nyheten, tok jeg opp telefonen og ringte noen venner i Oslo og sa at champagnen skulle poppes, sier Espeland.

Fra livredd til frelst

Heller ikke kjæresten til Espeland nøler med å la kornsnoken få legge seg rundt halsen hennes.

– Fascinasjonen for reptiler startet etter jeg traff ham. «Hva synes du om slanger» var noe av det første han spurte meg om. Jeg var i utgangspunktet livredd og svarte at jeg syntes de var skumle og ekle. Men nå synes jeg motsatt, sier Cecilie Tomlinson.

Kristoffer Haraldseid Espeland har vært fascinert av slanger helt siden han tok på en for første gang da han var fire år. Foto: Alexander Salte Hagenes / NRK

Frosne rotter

Myndighetene anslår at det finnes over 100.000 ulovlige reptiler i landet allerede. Dyrebutikkene har derfor solgt reptilmat i lang tid. Nå er det imidlertid langt mer som må på plass før reptiler blir å finne i butikkhyllene.

– Allerede i dag selger vi blant annet fôr til slanger i form av frosne mus og rotter. Vi kommer også til å tilby kakerlakker etter hvert. I tillegg må vi forberede plassen hvor vi skal ha disse dyrene, og vi skal ha kurs med de ansatte om hvordan man håndterer reptiler, sier Evjeberg.