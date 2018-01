– Det er ingen grunn til å vente en snarlig løsning av saken.

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Lars Ole Berge har nedslående nyheter til familien til Birgitte Tengs og andre som håper på et gjennombrudd i den over 20 år gamle drapssaken.

I 1995 ble den 17 år gamle jenta funnet drept på Karmøy i Rogaland, og saken var den første som ble tatt opp av den ferske Cold Case-enheten til Kripos. I ganske nøyaktig ett år har saken blitt etterforsket på nytt. Det er tatt 70 nye avhør. Omfattende DNA-materiale har blitt testet.

Men foreløpig har politiet ikke kommet nærmere drapsmannen.

– Vi venter fortsatt på enkelte av de prøvesvarene, men konklusjonen er foreløpig at vi ikke har noen mistenkte, sier Berge.

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Lars Ole Berge, tror ikke på noe nært forestående gjennombrudd i Birgitte Tengs-saken. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Birgitte Tengs-saken Ekspandér faktaboks I mai i 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet voldtatt og drept nær hjemmet sitt på Karmøy.

Fetteren til Birgitte Tengs ble i den første rettsrunden dømt i saken.

I 1998 ble han frikjent av Gulating lagmannsrett for drapet på kusina si, men måtte likevel betale oppreising til familien til Birgitte Tengs. Den avgjørelsen ble senere opphevet av Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

I 2016 gikk Kripos sin Cold case enhet gjennom saken, og pekte på videre etterforskningsskritt overfor Sør-Vest politidistrikt.

I desember samme år ble det kjent at en egen etterforskningsgruppe i Stavanger på ny skulle gjennomgå alle spor i saken.

Trodde på løsning

Det er nøyaktig to år siden saken ble den første Cold Case-enheten så på, og etter et snaut år med gjennomgang, anbefalte enheten ny etterforskning i desember 2016.

Dette skapte høye forventninger. Mange har håpet på en løsning.

– Muligheten er større nå enn den noen gang har vært tidligere. Når Kripos går inn i saken med åtte personer, og den prestisjen det innebærer for dem, er det gode sjanser for å løse den, sa forfatter av boka «Hvem drepte Birgitte Tengs?», Bjørn Olav Jahr, til NRK da det ble kjent at nye øyne skulle se på saken.

– Jeg er glad for det. Samtidig har oppklaringen av Kristin-saken i Larvik også gitt meg mer håp, sa Birgittes far, Torger Tengs, til NRK i desember 2016.

Men nå: etter ett år med etterforskning har altså politiet ikke kommet særlig mye nærmere. Det er ikke alle som er overrasket.

Mottatt tips i 20 år

– Det er jo et stort problem, sier advokat Arvid Sjødin.

Det ligger perm på perm, dokumenthaug på dokumenthaug, på kontoret til advokaten i Stavanger. Han var forsvarer for fetteren som før ble dømt, men senere frikjent for drapet på Birgitte Tengs.

Fetterens forsvarer Arvid Sjødin har mottatt tips i 20 år. Foto: Petter Olden / NRK

– Det er jo et stort problem å finne en mistenkt blant dem som har kort mørkt hår, når de ikke ble avhørt den gangen. Det var DNA-feil som førte til søk etter en gjerningsmann med langt lyst hår.

Fetteren ble likevel dømt til å betale erstatning, men forsvareren har aldri gitt opp å få ham helt frikjent.

– Morder går løs

Og i den lille byen Kopervik på Karmøy har man heller aldri klart å slippe saken.

– Det er masse rykter. Hvem kan det være, spør Signe Dagsland.

– Det er en morder som går løs, ikke sant, sier Wenche Lundberg.

– Det har vært mye forskjellige meninger om dette og vi venter fortsatt på et svar sier Tollef Klungland.

De er bare tre av mange som fortsatt er opptatt av saken i Kopervik. Men det spørs om de kan forvente noen svar fra politiet og politiadvokat Lars Ole Berge.

– Det vil være naturlig av oss å gjøre en evaluering av hvor vi står før vi eventuelt går videre, sier han til NRK.

– Går saken mot en henleggelse?

– Jeg vil ikke forskuttere utfallet av den evalueringen som vi skal ha. Men vi har fortsatt håp om løsning.