Birgittes far: – Vi føler oss lurt

– Jeg ble lurt trill rundt til å stille opp av Aarskog (regissøren, Bjørn Eivind Aarskog, red.anm.), sier Torger Tengs.

Denne høsten har Norges første «true crime»-serie, kalt «Hvem drepte Birgitte?», blitt vist på TV 2.

I serien, som er regissert av Bjørn Eivind Aarskog og Bjørn Olav Jahr, forteller Torger Tengs åpenhjertig om drapet på datteren. Nå angrer han imidlertid på sin medvirkning i serien.

– Aarskog fortalte meg at han skulle lage en objektiv framstilling, og han sa ikke noe om at Bjørn Olav Jahr skulle være med.

TV-serien er bygget på Bjørn Olav Jahr sin kriminaldokumentar om drapet, som han ga ut i 2015. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ble fortalt at Jahr ikke skulle være med

Dokumentarseriens manus er bygget på Jahr sin egen bok fra 2015, kalt en «kriminaldokumentar» om drapet.

Torger Tengs sier at han gjorde det klinkende klart hva han mente om Jahr og boka hans, og at han ikke ønsket å stille til intervju i TV-serien dersom Jahr skulle være involvert.

– Et par uker etter at opptakene var ferdig kom det fram at Jahr likevel var med, sier Tengs.

– Hvordan oppleves dette i ettertid?

– Da forstår du hvilke folk du har med å gjøre, det er folk som er ute etter å fylle lommeboka si. Serien har bare skapt masse nye rykter og sladder i samfunnet på Karmøy.

– Jeg lurte ikke Torger Tengs

Bjørn Eivind Aarskog mener han ikke har lurt Torger Tengs til å medvirke i dokumentarserien. Han synes det er trist at Tengs føler det slik.

– Jeg hadde kun lest boken til Jahr da jeg gjorde opptakene med Torger Tengs. På det stadiet hadde jeg ikke inngått et samarbeid med Jahr, sier Aarskog.

Han legger til at det senere ble naturlig å gjøre en avtale med forfatteren, som har god kjennskap til og innsikt i drapssaken.

– Det er jo opp til meg som regissør og produsent å velge staben jeg vil samarbeide med. Hadde penger vært fokuset, hadde jeg ikke holdt på med dokumentar, sier Aarskog.

F.v. Bjørn Olav Jahr og Bjørn Eivind Aarskog har laget dokumentarserien om drapet på Birgitte Tengs. Foto: Privat

– Burde ha gått rettens vei

Torger Tengs har selv ikke sett noen av episodene i serien om drapet på datteren. Han blir oppringt av en politimann én gang i uken, som gir et sammendrag fra hver episode.

– Det ble for sterkt å se serien, og det river opp for mye. Vi vil ikke ha det innpå oss hvis vi kan unngå det, sier Tengs.

Han legger til at han ikke tror serien kan føre noe godt med seg.

– Jeg var innstilt på å gå rettens vei for å få dette stanset, men bistandsadvokaten vår mente det ikke var noe å bry seg med, så vi lot det ligge. Det angrer jeg på i ettertid.

Bjørn Olav Jahr synes det er synd at Tengs ikke ønsker å se serien, selv om han forstår at det kan være vondt.

– Da hadde han kanskje sett annerledes på saken i dag, sier Jahr.

Tror saken kan bli løst

Faren til Birgittes fetter, som også medvirker i serien, sier han har fått veldig mange tilbakemeldinger fra ukjente folk landet rundt. Alle er enige om at det var feil mann som satt på tiltalebenken.

– Jeg håper siste episode i kveld lever opp til resten av serien som er glimrende laget. Den er objektiv, og uten spekulative innslag.

Han legger til at det er berikende at politiet og bistandsadvokaten deltar, og at de er med på å forklare hvorfor det gikk så galt. Fetterens far tror Cold case-gruppen kan løse saken.

– Birgitte-saken har aldri vært utsatt for en reell etterforskning, og selv om politiet har tapt mer enn 20 år tror jeg vi kan få en oppklaring gjennom moderne etterforskningsmetoder og tekniske analyser, sier han.

Tirsdag kommer den niende og siste episoden av dokumentarserie som sendes på TV 2.