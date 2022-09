5,5 millioner filer med skjult etterforskning: – Politiet hadde full kontroll

– Politiet installerte et skjult kamera på motsatt side av boligen hans. Dermed hadde de full kontroll på boligen og på biloppstillingsplassen hans, sier Stian Kristensen, som forsvarer den siktede mannen i 50-årene.

Natt og dag kunne dermed politiet følge med på mannens bevegelser. Politiet avlyttet også telefon og overvåket datamaskinen til den siktede mannen.

– De overvåket telefonen og PC-en hans i enkelte perioder fra 2019 og frem til pågripelsen i september i fjor, sier Kristensen.

I tillegg mistenker mannen at politiet flere ganger brukte under cover-agenter for å komme tett på ham.

Denne mistanken bygger han blant annet på to forhold:

Han mener det dukket opp mistenkelige personer i hundemiljøet han var en del av.

Han ble han påkjørt av to kvinnelige kles-selgere da han stod parkert med bobilen.

Startet hemmelig operasjon tross DNA-treff

I 2017 startet politiet en ny etterforskning for å prøve å finne ut hvem som drepte Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Blant annet ble både utestet og tidligere testet biologisk materiale sendt til et laboratorium i Østerrike, som er kjent for å være verdensledende på svært avanserte DNA-tester.

I april 2019 kom svaret fra Innsbruck. DNA som ble funnet på strømpebuksa til Birgitte Tengs var helt likt DNA-et til en mann i 50-årene fra Karmøy. En mann politiet kjente godt til fra tidligere.

Selv om politiet mente DNA-beviset var sterkt, lot de være å pågripe han. I stedet startet de en svært omfattende og hemmelig etterforskning mot mannen.

I juli 2019 tok politiet seg for første gang inn hos mannen i 50-årene. Da ransaket de sjøboden hans. De neste månedene ransaket politiet huset hans fire ganger. Også bobilen hans ble undersøkt av politiet som en del av den skjulte etterforskningen, forteller mannens forsvarer.

Politiet gikk først inn i sjøboden til siktede i juli 2019. Da startet en over to år lang skjult etterforskning. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

– De fant ingenting av interesse gjennom disse ransakingene, Stian Kristiansen.

Navnet var på blokka

25. mai 1996, et drøyt år etter drapet på Birgitte Tengs, ble Karmøy-mannen som nå er siktet for drapet, stoppet av politiet. Bakgrunnen var fem tilfeller av blotting i Haugesund sentrum og en påfølgende biljakt på Karmøy.

Les også: Tengs-siktet brøt seg inn hos Lena: – Dette er litt sjokk for meg

Han hadde da prøvd å unnslippe politiet og nesten kjørt ned en politimann.

I september samme år ble mannen dømt til fengsel for overfall, blotting og vold mot offentlig tjenestemann.

I hanskerommet i mannens grønne Opel Ascona, fant politiet et fotoapparat. På filmrullen var det bilder av en rekke unge kvinner.

På dette tidspunktet hadde etterforskerne i Birgitte Tengs-saken fått minst tre tips på mannen, blant annet fra to lokale politifolk. Politimannen som nesten ble påkjørt, tipset også etterforskerne om mannen.

Likevel skulle det ta over 25 år før han ble pågrepet.

Mannens forsvarer, Stian Kristensen. Foto: Oystein Otterdal / NRK

Ble mistenksom

Selv om mannen i 50-årene ikke visste noe om det skjulte etterforskningen, skal han etter hvert ha fått mistanke om at noen hadde vært inne i huset hans.

Han mistenkte ikke at det var politiet, men trodde derimot at det var noen helt andre.

– Han trodde at teamet bak en dokumentarfilm om drapet på Birgitte Tengs hadde vært inne hos han og opplevde det fryktelig ubehagelig, sier mannens forsvarer.

Mannen ringte politiet og varslet dem om et mulig innbrudd. Da de ikke gjorde noe med det, la han en felle. Han satte en spiker i døra, og da han kom hjem og spikeren hadde falt ned fra døra, visste han at noen hadde vært inne.

Karmøy-mannen skal etter hvert ha følt seg forfulgt og installerte store mengder overvåkningsutstyr ved huset sitt. Men en dag skal han ha oppdaget at videofiler på overvåkingskameraene hans var sporløst forsvunnet fra minnebrikker.

– Han mistenkte at noen hadde vært inne og slettet noen av opptakene fra minnekortet til overvåkningskameraet. Vi vet ikke om han hadde noen konkrete mistanker, men han hadde aldri mistanke om at politiet var der, sier Stian Kristensen.

Mannen i 50-årene mistenker også at politiet flere ganger gikk undercover for å prøve å komme tett innpå han.

Påkjørt av kles-selgere

Høsten 2019, på en parkeringsplass på Haugalandet, skal ha mannen ha stått parkert med bobilen sin på en stor og oversiktlig plass. Plutselig kjørte to kvinner inn i bilen hans.

– Kvinnene kolliderer i bobilen hans på en stor og oversiktlig parkeringsplass utenfor en butikk. Etterpå er de veldig opptatt av å gjøre opp for dette. De kan imidlertid ikke betale da, men avtaler å treffe han senere, sier mannens forsvarer til NRK.

Under et møte på et kjøpesenter litt senere på dagen, kommer det frem at kvinnene selger kvinneklær.

Angivelig hadde kvinnene opplyst til ham at de hadde reist fra Østlandet for å besøke en messe for salg av dameklær.

Det har under et tidligere rettsmøte kommet frem at siktede hadde en fetisj for å gå med kvinneklær.

Den siktede mannen skal ha vært sikker på at noen forsøkte å komme seg inn i huset sitt. Han skal blant annet ha lagt merke til at det hadde forsvunnet overvåkningsvideoer fra minnekortet. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

– Etter hvert ber disse kvinnene han om å passe på klær, men det sier han nei til. Vi vil imidlertid aldri få vite om dette var politiet, forteller Kristensen.

I 1996 gjorde politiet beslag hjemme hos den siktede Karmøy-mannen. Ifølge Bjørn Olav Jahrs bok «Hvem drepte Birgitte Tengs?» ble det beslaglagt «51 artikler av typen kvinneklær/-effekter på rommet hans hjemme hos foreldrene».

Den siktede mannen mistenker at dette ikke var den eneste gangen politiet brukte undercoveragenter.

– Det er godt mulig at politiet også infiltrerte hundemiljøet han var en del av. Det er noe vi aldri får bekreftet, men han har forklart at før han ble pågrepet reagerte han på at det plutselig var så mange nye folk i hundemiljøet, sier Kristensen.

Når politiet infiltrerer er det ikke lovregulert på samme måte som for eksempel romavlytting, og politiet har ikke varslingsplikt til siktede og forsvareren i etterkant.

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs mistenker at noen fra politiet forsøkte å infiltrere hundemiljøet, ifølge forsvareren. Foto: Privat

Politiets mistanker

Birgitte Tengs ble funnet drept ved Gamle Sundsveg 6. mai 1995. Politiet etterlyste tidlig to bilførere etter drapet. En jente som liknet Birgitte, ble sett på vei inn i grønn bil i Kopervik sentrum like etter midnatt drapsnatten.

I tillegg ble en bil med en mann og muligens en kvinne, sett i høy fart Kopervik like etter midnatt. Tidlig i etterforskningen var politiet sikre på at Birgitte ble kjørt i bil til åstedet.

Dersom disse bilobservasjonene er gjerningsmannen og Birgitte, vil alle funn fra bilen være interessante. Siktedes bil, en grønn Opel Asconaen ble aldri undersøkt av politiet. I juni 2001 ble den vraket.

I en kjennelse fra retten i fjor, kom det frem at retten er enig med politiet i at to andre momenter enn DNA-funnet styrker mistanken mot mannen:

Hans forklaringer om hvor han var drapsnatten.

Hans tidligere straffehistorikk.

NRK har tidligere fortalt at den siktede mannen i 50-årene i allerede i 1996 sto på en politi-liste over 13 personer i bil som ikke hadde tilstrekkelig alibi for tidsrommet rundt drapstidspunktet.

Mannen er også domfelt flere ganger på 1990- og 2000-tallet, blant annet for innbrudd hos kvinner.

Selv sier han at han ikke har noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

– Han nekter fortsatt straffskyld, sier forsvarer Stian Kristensen til NRK.

Siktet for drapet på Tina Jørgensen

Nylig ble det kjent at mannen også er siktet for drapet på Tina Jørgensen, som ble funnet i en kum ved Bore kirke på Jæren i oktober 2000. Hun forsvant etter en bytur i Stavanger i september samme år. Drapet er ikke oppklart.

DREPT: Tina Jørgensen ble savnet 24. september 2000. En måned senere ble hun funnet drept. Foto: Politiet

Mannen har vært mistenkt for drapet, og det at han nå er siktet i saken skyldes ifølge politiet at de har gjennomført skjult etterforskning mot han også i Tina-saken. Les også: Slik kartlegger politiet den mistenktes bevegelser i Tina-drapet

Ifølge forsvareren lette også politiet etter gjenstander i Tina-saken under ransaking av boligen hans på Karmøy.

Grunnen er at vesken og mobiltelefonen til Tina Jørgensen aldri er funnet.

– De hadde nok en tanke om å finne gjenstander. Det fant de aldri, sier forsvarer Kristensen. Les også: Her fant han Tina for 21 år siden: – Det har brent seg fast

Mannen sier han heller ikke har noe med drapet på Tina Jørgensen å gjøre.

5,5 millioner filer

Forsvareren jobber nå med å få oversikt over all den skjulte etterforskningen politiet har gjennomført mot klienten hans.

– Vi har fått 5,5 millioner filer fra den skjulte etterforskningen som vi driver og går gjennom. Det er snakk om alt fra bilder til videoer, lydfiler og dokumenter.

Kristensen, som sammen med to andre advokater utgjør forsvarer-teamet til den siktede mannen, sier de foreløpig ikke har oversikt over spaningen og hva politiet konkret har gjort av skjult etterforskning.

– Det er et utrolig omfattende materiale å lete i. Dessuten er dokumentene vi har fått ikke bygget opp på en fornuftig måte. Det finnes ingen innholdsfortegnelse eller noe filnavn som betyr noe, sier Stian Kristensen.

– Hvordan har klienten deres reagert når han har skjønt omfanget av den skjulte etterforskningen mot han?

– Han opplevde en utrygghet fra fremmede. Samtidig ser han at resultatet av all den skjulte etterforskningen styrker hans forklaring. At han ikke har noe med disse sakene å gjøre. Les også: Derfor slapp han unna søkelyset i 26 år

DNA

Politiets viktigste bevis i saken, er DNA fra en blodflekk på Tengs sin strømpebukse.

Politiet mener DNA-et må komme fra den siktede mannen.

Analyser fra en sakkyndigrapport viser nemlig at siktedes DNA har en mutasjon som gjør det ulik øvrig farsslekt. Denne sakkyndigrapporten støttes også av Den rettsmedisinske kommisjon.

Mannens forsvarere mener det kan være snakk om oversmitte, altså at det kunne ha kommet på Tengs sin strømpebukse via en annen person han hadde vært i kontakt med.

Politiet har nylig avsluttet etterforskningen mot siktede i Tengs-saken og sendt sin innstilling over til statsadvokaten.

Etter det NRK kjenner til, har de innstilt på at det skal tas ut tiltale.

Statsadvokaten skal nå behandle innstillingen, før Riksadvokaten skal avgjøre om mannen skal tiltales eller ikke.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin. Foto: Odin Omland / NRK

Politiet ønsker ikke å kommentere noe rundt den skjulte etterforskningen, men har tidligere bekreftet overfor NRK at det har vært brukt skjulte etterforskningsmetoder mot den siktede.

– Når det gjelder den skjulte etterforskningen verken kan eller vil politiet si noe ytterligere om dette. Vi vil heller ikke kommentere bevisbildet i forkant av en eventuell rettssak, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin til NRK.

Rettssaken er forhåndsberammet i Haugaland og Sunnhordland tingrett den 31. oktober.