Her fant han Tina for 21 år siden: – Det har brent seg fast

– Vi hadde søkt hele dagen, og var i ferd med å pakke ned. Da så jeg at noen hadde fjernet mosen rundt kumlokket der vi stod, sier den tidligere politimannen, Hans Olav Frette.

Frette og kollegaen sjekket et annet kumlokk i nærheten, som de så hadde mye mosevekst på seg.

De skjønte at noen nylig hadde fjernet mosen rundt kumlokket, og var da helt sikre på at de hadde funnet stedet der våpenet lå gjemt.

Men i kummen lå det ikke noe våpen.

– Da vi åpnet kummen, skjønte vi med en gang hva vi hadde funnet. Vi så på hverandre og sa: Det er Tina som ligger her, forteller Frette.

Tina Jørgensen ble funnet drept ved Bore kirke i Klepp kommune.

Kummen ligger ved Bore Kirke, som er bare en halvtimes kjøretur fra Stavanger der Tina Jørgensen sist ble sett.

Jørgensen hadde vært meldt savnet i seks uker da Frette og han kollega fant henne.

Drapet på Tina Jørgensen Ekspandér faktaboks 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel.

31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker.

*23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.

Sakene ble henlagt i 2003.

*16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken.

9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt.

12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold».

18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken.

* 23. september 2017 ble boka «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept.

26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang.

6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppa har så vidt startet arbeidet.

3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

– Det har brent seg fast

På fredag ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet og pågrepet for drapet på Birgitte Tengs. Den samme mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Tina Jørgensen forsvant natt til søndag 24. september. Det tok seks uker før hun ble funnet. Foto: Politiet

Begge drapene har ligget uløst i over 20 år, og Frette har et håp om at dette kan bety slutten for de to mordgåtene.

– Nå er han fortsatt bare mistenkt i Tina-saken, og det er et godt stykke fra å være mistenkt til å bli dømt. Jeg håper likevel at dette kan bety slutten, slik at alle kan slå seg til ro med det som skjedde, sier Frette.

Det verste for Frette er å tenke på alle de pårørende som har måtte leve med denne saken uten å få noe svar. Selv har han slått seg til ro med det synet som møtte han i kummen ved Bore kirke.

– Det har brent seg fast, men vi har metoder i politiet for å jobbe med slike inntrykk, og det har gått greit siden det.

Håper dette blir siste gang

Dette er første gang på lenge Frette vender tilbake til kumlokket der han fant Tina Jørgensen for 21 år siden.

Håper du nå dette vil bli siste gang du blir bedt om å vende tilbake hit?

Frette håper dette blir siste gang han blir bedt om å vende tilbake hit. Foto: Kristoffer / Apall

– Ja. Jeg håper dette er det siste kapittelet i denne saken, og at vi snart kan sette en sluttstrek.

Han har fulgt saken nøye gjennom årene, og ble overrasket over at politiet har siktet en ny person for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt samme mannen for drapet på Tina Jørgensen.

– Det vil være ganske spesielt om to av de mest omtalte drapssakene nå får en løsning, sier Frette.