51-åring fikk syv års fengsel for dødsvold

15. oktober 2016 fikk politiet melding om funn av en blodig og livløs person (52). Politiet gikk fort til pågripelse av den antatte gjerningsmannen. Det var broren (51) til avdøde.

Lillebroren har hele veien nektet straffskyld. 51-åringen har erkjent at den dødelige skaden med kniv ble påført av ham, men stått fast på at han handlet i nødverge.

«Dette var klart ikke tilfelle i vår sak», står det i dommen om nødverge-påstanden.

Dalane tingrett dømte dermed 51-åringen til syv år og seks måneder i fengsel for grov kroppsskade med døden til følge, altså dødsvold.

VIL VURDERE ANKE: – Vi kommer tilbake til saken innen ankefristen på to uker, sier 51-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden

– Vi er glade for at han er frifunnet for drap, men uenig i domfellelsen for dødsvold og rettens vurdering av nødverge. Vi kommer tilbake til saken innen ankefristen på to uker, sier 51-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden i Advokatfirmaet Elden DA til NRK.

I dommen står det at retten ikke kan se at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte hadde drapsforsett.

Familien er fornøyd

Familien til den avdøde storebroren er fornøyd med at retten ikke har funnet grunnlag for at det forelå en nødvergesituasjon.

– Familien er fornøyd med at tiltalte er dømt for å ha drept 51-åringen. De har vært i en vanskelig følelsesmessig situasjon. De har mistet et nært og kjært familiemedlem. Samtidig som de har stått i en uavklart situasjon i storfamilien, sier bistandsadvokat Helene Haugland.

– Det viktigste har vært å få en dom for selve handlingen, sier bistandsadvokat Helene Haugland.

I tillegg ble 51-åringen idømt å betale én million kroner i erstatning til sin svigerinne, avdødes kone.

– Erstatningen har ikke vært det vesentlige for familien. Det viktigste har vært å få en dom for selve handlingen, sier Haugland.

– Hva tenker familien om at han ikke ble dømt for forsettlig drap?

– Det ønsker ikke de ikke å kommentere. De trenger tid til å lese dommen, svarer bistandsadvokaten.

La ned påstand om 12 år

Under rettssaken tidligere i desember la aktor Tormod Haugnes ned påstand om 12 års ubetinget fengsel for 51-åringen. Haugnes gikk av med pensjon etter rettssaken, og statsadvokat Asbjørn Eritsland har tatt over saken.

Han sier det er for tidlig å si om påtalemyndigheten vil anke dommen.

Statsadvokat Asbjørn Eritsland sier det er for tidlig å si om påtalemyndigheten vil anke dommen.

– Innen de neste 14 dagene vil vi sende vår innstilling til riksadvokaten, forteller Eritsland.

Foranledningen

De to brødrene var sammen på en fest den skjebnesvangre lørdagskvelden i oktober i fjor. Begge var påvirket av alkohol, og vitner sier de to tok følge hjem fra festen. Dette avviser imidlertid 51-åringen.

Den avdøde broren skulle overnatte hos lillebroren sin. På kjøkkenet i boligen havnet de i et basketak, som til slutt resulterte i at den eldste broren døde.

Den nå avdøde storebroren ble funnet utenfor huset til 51-åringen i Hellvik av et par. De forsøkte livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

Det var ingen vitner til hendelsen.