På vei tilbake til Norge etter fengsel på Filippinene

– Min klient er på vei hjem, sier advokat Espen Johansen til NRK.

I begynnelsen av juni ble den 52 år gamle mannen fra Eigersund arrestert på Filippinene. Han har anket saken han ble dømt i, og får gå fri mens han venter på ankesaken.

Politiet mener mannen forsøkte å rømme, og vil varetektsfengsle ham inntil videre.

– Han håper politiet innser at det ikke er noe som helst grunn til holde ham fengslet i frykt for at han skal rømme fra Norge, sier Johansen.

52-åringen har vært i landet sammen med sine barn og kone, som er fra Filippinene.

Lengtet tilbake til Norge

Natt til mandag kunne NRK fortelle at han lengtet tilbake til norsk fengsel, og at han tvilte på at han noen gang kom seg ut.

– Ja, jeg vil hjem fort. Det kryr av rotter her, sa mannen til NRK fra fengselet i Manila, hovedstaden på Filippinene.

– Hvordan har din klient opplevd den siste tiden?

– Han har opplevd den helt forferdelig. Han har opplevd at hele hans familieliv nærmest er lagt i ruiner, som følge av at norsk politi mener han prøver å rømme fra Norge, sier Johansen.

Det var Dalane Tidende som omtalte saken først.

Dette bildet har mannen tatt av seg selv på cella i fengselet i Manila. Det er NRK som har sladdet fjeset hans. Foto: Privat

Solgte huset og dro til Asia

I midten av oktober i 2016 fikk politiet melding om funn av en blodig og livløs person på Hellvik i Eigersund. De gikk fort til pågripelse av mannen, som er storebroren til avdøde.

52-åringen ble tiltalt, og senere dømt til syv år og seks måneder fengsel for dødsvold.

Etter dommen solgte eigersunderen huset sitt og reiste til Filippinene. Norsk politi hevder han forsøkte å unndra seg straff, og sendte ut arrestordre.

6. juni ble han arrestert av Immigration Police i Manila, og satt i fengsel. Arrestasjonen ble sendt på filippinsk TV.

Krimteknikere i arbeid utenfor huset han eide på Hellvik i Eigersund. Foto: Mari Friestad / NRK

Vil begjære varetektsfengsling

I oktober skal ankesaken opp i lagmannsretten. Nettopp derfor skjønner ikke 52-åringen hvorfor politiet tror han vil unndra seg straffeforfølgelse.

– Hvis han ikke møter opp til ankesaken, blir den avlyst og dermed rettskraftig. Det er dermed helt uforståelig for ham at politiet ønsker å fengsle en nordmann bosatt i Norge for å rømme landet, sier advokat Johansen.

Han anslår at klienten hans vil være tilbake på norsk jord på torsdag.

Da vil politiet begjære ham varetektsfengslet fram til ankeforhandlingene starter.

– Det er et poeng forsvarer må komme med når fengslingsmøtet går. Så får det være opp til retten å avgjøre gyldigheten av det, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Thale Thomseth, til NRK.

– Politiet står fast på at det er fare for at han vil unndra seg straffeforfølgelse, selv om han har anket. Det er flere grunner til det, sier hun.

Thomseth vil ikke gå inn på hvilke argumenter de har brukt overfor domstolen.

– Det vil komme fram under ankesaken, sier hun.