Tiltalt for forsettlig drap

– Jeg kan bekrefte at Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot mannen, og at saken er sendt Dalane tingrett for beramming, sier statsadvokat Tormod Haugnes til Dalane Tidende.

I oktober ble tiltaltes bror funnet livløs og blodig utendørs i Hellvik i Eigersund. Livet stod ikke til å redde og 52-åringen ble erklært død kort tid etter at nødetatene kom til stedet.

Mandag tok riksadvokaten ut tiltale for forsettlig drap, med en strafferamme på 21 år.

Tiltalte nekter straffskyld, da han hevder å ha handlet i nødverge.

Kranglet etter fest

Det var sent på kvelden, lørdag 15. oktober i fjor, at politiet fikk melding om hendelsen. Foranledningen skal ha vært at de to involverte var sammen på en fest tidligere på kvelden.

Tiltalte ble pågrepet dagen etter, da bevæpnet politi aksjonerte mot et område med både industri, krigsminner og boliger på Sirevåg i Hå kommune.

I avhør forklarer tiltalte at det oppstod en voldsom krangel etter festen og at broren gikk til angrep på ham, slik at han var nødt til å forsvare seg.

Mannen ble siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge, og satt i varetekt i en periode på rundt to måneder.

Minstestraff for forsettlig drap er seks år.