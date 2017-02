Søppelkongen flytter inn i luksusleilighet

Jonny Engers nye bolig ligger på toppen av et av Tjuvholmens mest attraktive bygg. Luksusleiligheten på 300 kvadratmeter har ligget ute for salg i to år med en pris på 50 millioner kroner.

Veireno-eieren har nå kjøpt boligen til den nette sum av 45 millioner kroner.

Enger kaller kjøpet for en livsstilsendring og sier til Dagens Næringsliv at han har solgt både hus og hytte for å få råd til flytte inn på Tjuvholmen.

Mener Enger gjør seg rik på innbyggernes bekostning

Bjørnar Moxnes, bystyremedlem og gruppeleder i Rødt, er opprørt og mener oppkjøpet av millionboligen tyder på at Enger gjør seg rik på bekostning av Oslos innbyggere.

– Osloinnbyggernes renovasjonsgebyr havner her og hjelper Enger med å få kjøpt seg en av Norges dyreste leiligheter. Jeg tror veldig få i Oslo synes det er en god bruk av renovasjonsgebyret, så lenge søppelet ikke blir hentet.

Enger sier til NRK at leiligheten er kjøpt for private penger, og avviser at det har noe med Veireno å gjøre. Utover det har han ingen kommentar.

Veireno i Oslo Ekspandér faktaboks Høsten 2015 fikk det privateide selskapet Veireno kontrakt med Oslo kommune etter en anbudsrunde.

3. oktober 2016 overtok de avfallshåndteringen i hovedstaden.

Før det ble avfallsinnsamlingen i Oslo utført av selskapene RenoNorden og Norsk Gjenvinning, som hadde hver sine to anbudsområder.

Flere tusen Oslo-beboere har klaget på manglende avfallshenting etter at Veireno overtok.

I begynnelsen av januar 2017 hadde det kommet inn nærmere 30 000 klager.

Kommunen har også gitt selskapet en rekke bøter fordi de ikke har hentet søppelet i tide.

Samme måned slo arbeidstilsynet fast at flere ansatte i selskapet har jobbet over 80 timer i uken.

Partiet Rødt har truet med mistillitsforslag mot byrådet dersom kontrakten med Veireno ikke blir hevet.

Oslo kommune har bestilt en gransking, som skal utføres av selskapet Deloitte. De skal se på hvorvidt Veireno har fulgt lover og regler i anskaffelsen av anbudet og oppfølgingen av kontrakten.

16.janaur 2017 ble det kjent at Pål A. Sommernes måtte gå av som direktør i Renovasjonsetaten som følge av søppelkaoset i Oslo.

– Kommunen må ta over

– Jonny Enger kan komme til å tjene 90 millioner kroner på Veireno-kontrakten med Oslo kommune og skummer fløten av de pengene vi betaler for å få tømt søpla vår, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Moxnes sier at Enger gjerne må bruke pengene sine på hva han måtte ønske, og at det ikke er misunnelse som ligger til bunn for den sterke motreaksjonen.

– Jeg unner innbyggerne i Oslo å få henta søppelet sitt og unner søppeltømmerne å ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi betaler for å få tømt søpla vår, ikke for å gjøre en person som Jonny Enger enda rikere. Derfor er vi i Rødt for at kommunen tar over renovasjonen, sånn som kommunen gjør i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Krever fortsatt heving av kontrakt

Tidligere har Rødt-lederen varslet at partiet vil fremme mistillitsforslag mot samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg dersom byrådet ikke hever kontrakten med Veireno.

– Det jeg ikke skjønner er hvorfor det er god rødgrønn politikk og god Arbeiderpartipolitikk å dytte innbyggernes penger inn på kontoen til eieren av et selskap som etter mitt syn har sosial dumping som forretningsmodell og som er ansvarlig for mange tusen brudd på arbeidsmiljøloven, sier Moxnes.