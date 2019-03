Solgte Breiviks manifest i norsk nettbokhandel

Siden september 2018 har manifestet til terrordømte Anders Behring Breivik ligget ute til salgs som tre bøker til rett under tusenlappen på nettbokhandelen Adlibris sine nettsider. Kort tid etter at NRK kontakt nettbokhandelen er boka blitt borte fra deres nettside.

– Det er helt forskrekkelig at boken har ligget ute til salgs, sier nordisk salgssjef i Adlibris, Sakari Luovio.

– Vi fjerner nå bøkene, nå som vi har fått vite at de lå ute til salgs. Vi har ikke solgt noen bøker heller, men hadde vi gjort det ville vi gitt inntekten til veldedighet, sier Luovio.

I helga gikk britiske politikere sammen og ba Amazon om å fjerne manifestet fra sine nettsider.

Foto: Skjermdump

Har ikke kontroll

Det var selvpubliseringsnettsiden Lulu.com som stod oppført som forlag for bøkene. Gjennom denne siden kan hvem som helst opprette en konto og utgi bøker.

Ifølge salgssjefen i Adlibris legges titlene automatisk inn på nettsidene til bokhandelen. I prinsippet betyr det at hvem som helst kan legge ut bøker gjennom selvpubliseringsnettsider og at det kan havne på nettbokhandelens nettside.

– Har dere ikke noe kontroll på bøkene som legges ut på Adlibris sine sider til salgs?

– Vi leser i prinsippet titlene fra alle forlag. Vi har ikke kontroll over alle 15 millioner titler, men vi tar aktivt bort titler, sier Luovio.

– Dere har ikke noe kontroll over hvilke bøker som ender opp til salgs hos dere?

– Om vi har kontroll over alle våre 15 millioner bøker? Nei, det har vi ikke, sier salgssjefen.

– Klokt å fjerne det

William Nygaard sier saken er komplisert, men at det er klokt å fjerne manifestet fra nettsiden i skrivende stund. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

William Nygaard, tidligere forelegger og styreleder i Norsk Pen, sier det er klokt å fjerne manifestet:

– Det er blitt referert til manifestet av en ny attentatmann. Det kan oppfattes som et krenkende dokument som man med hell og ut ifra klokskap bør fjerne, sier Nygaard.

Fredag angrep en person to moskeer i Christchurch i New Zealand. 51 mennesker mistet livet og flere ble skadet. Den angivelige gjerningsmannen skal ha skrevet sitt eget manifest, der Breivik er nevnt.

Nygaard presiserer likevel at det vil være en form for selvsensur å ikke ha manifestet tilgjengelig.

– Det er viktig at dette manifestet er tilgjengelig. Slik at vi skal vite, vi skal lære, vi skal forstå og kunne ta avstand fra hva disse gærningene står for, sier han.

Kan ikke love at det ikke skjer igjen

Til tross for at manifestet strider mot Adlibris sine retningslinjer har boka ligget ute til salgs. De kan ikke forsikre om at noe lignende ikke vil skje igjen.

– Vi kan ikke garantere for at det ikke skjer igjen. Vi har ingen algoritme som kan stanse slike selvpubliseringssider. Vi kan bare plukke bort titlene når vi blir oppmerksomme på dem, sier Sakari Luovio.

NRK har vært i kontakt med Lulu.com, som ikke ønsker å oppgi hvem som eier kontoen som har publisert manifestet.