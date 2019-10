Nok en byråd skal granskes etter brudd på arbeidsmiljøloven

På et møte tirsdag bestemte Kontrollutvalget at Kommunerevisjonen skal granske etatene til både Lan Marie Berg (MDG) og Tone Tellevik Dahl (Ap).

Kommunerevisjonen er bystyrets kontrollorgan, og undersøker hvordan kommunen drives.

De skal nå se nærmere på hva som er blitt gjort for å skaffe oversikt over brudd på arbeidsmiljøloven i de to avdelingene.

– Flertallet ønsker i tillegg å inkludere byrådsavdelingene for eldre, helse og arbeid i granskingen. Det er et område hvor det er mye turnusarbeid, og hvor helse, miljø og sikkerhet kan stå i fare, sier Ola Kvisgaard, leder av Kontrollutvalget til NRK.

Ola Kvisgaard (H) er leder for Kontrollutvalget i Oslo. Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

Fra før av er det kjent at kommunerevisjonen har ønsket å granske alle Lan Marie Berg sine etater.

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl er ansvarlig for Helseetaten, Velferdsetaten, Sykehjemsetaten og byens 15 bydeler.

Hun har foreløpig ikke mottatt henvendelsen fra Kontrollutvalget på avgjørelsen og avventer derfor med å kommentere saken tirsdag kveld.

Tusenvis av brudd i begges etater

Arbeidstilsynet har åpnet tilsyn med Oslo kommune etter nesten 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Forrige uke fikk NRK innsyn i nye tall fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune, som er landets største arbeidsgiver for sykehjemsansatte.

Tallene viser at det har vært 65.694 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven siden 2013.

NRK har også avdekket at det har vært over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i alle Lan Marie Berg sine etater.

Skal granske arbeidstidsbrudd

I vedtaket til Kontrollutvalget står det at Kommunerevisjonen skal se på blant annet dette:

Hva har byråden gjort for å skaffe oversikt?

Hvilke tiltak er iverksatt i sektoren og når?

Hvilke tiltak har etatene iverksatt?

Hvilken informasjon har de gitt bystyret?

Hvilke verktøy har kommunen for å overvåke arbeidstid?

Arbeidet med granskingen av de to byrådenes etater skal være klart i januar 2020.

– Dette gjør undersøkelsene større. Dermed må ansatte, byråder og bystyret leve i uvisshet litt lenger før man får resultatene, sier Kvisgaard.

Egen EGE-gransking

Kommunerevisjonen bestemte også på sitt møte tirsdag ettermiddag at de skal granske Energigjenvinningsetaten etter at NRK avdekket flere kritikkverdige forhold i etaten.

Kommunerevisjonen skal blant annet se nærmere på garderobeanleggsprosjektet som aldri ble noe av, intern utlysning i ansettelsessaker og internkontroll med anskaffelser.

Dette er forhold de mener ikke er godt nok dekket den foreløpige i PWC-rapporten, som de har sett utkast av.