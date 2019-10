Arbeidstilsynet åpner tilsyn mot Oslo kommune etter NRK-avsløring

– Vi åpner tilsyn med både Energigjenvinningsetaten (EGE) og med Oslo kommune som sådan basert på oppslagene om mulige brudd, sier Bård Hogstad, inspektør i Arbeidstilsynet til NRK.

Forrige fredag kunne NRK avsløre at det har vært over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs etater.

På vei til tilsyn med EGE bekrefter i dag Arbeidstilsynet at det også vil bli et eget tilsyn med hele Oslo kommune som sådan.

Bård Hogstad, inspektør i Arbeidstilsynet Oslo. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

NRK omtalte i september at Arbeidstilsynet åpnet tilsyn med Energigjenvinningsetaten i kommunen, på bakgrunn av NRKs artikkel om flere hundre lovbrudd.

– Etter at vi meldte tilsynet med etaten, har det vært presseoppslag hvor det kommer frem at det er grunn til uro og brudd andre steder i Oslo kommune. Derfor sendte vi i går et brev til byrådsavdeling for finans i Oslo kommune, sier Hogstad.

Han påpeker:

– Det er de som har personal- og arbeidsgiveransvaret for hele kommunen. Det er grunnen til at vi også åpner tilsyn der.

Dermed åpner altså Arbeidstilsynet tilsyn med arbeidsgiveransvaret i hele Oslo kommune.

Oslo kommune er med over 53.000 ansatte en av landets største arbeidsgivere. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– I praksis betyr det at vi vil hente inn informasjon om mulige brudd også andre steder i Oslo kommune. Vi vil i tillegg sjekke hvordan Oslo kommune på sentralt nivå passer på at bestemmelsene om arbeidstid blir overholdt, sier Hogstad.

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, med over 53.000 ansatte. De siste fire årene har kommunen vært styrt av et rødgrønt byråd, ledet av byrådsleder Ramond Johansen (Ap).

Visste om lovbrudd siden 2017

Forrige fredag ble det kjent at etatene under Berg erkjente 15.000 lovbrudd på bakgrunn av et innsynskrav fra NRK. Det kom også frem at flere etater sitter på månedlige oversikter over hvordan lovbruddene fordeler seg flere år tilbake i tid.

I et tidligere intervju med NRK har også direktør for Energigjenvinningsetaten, Hans Petter Karlsen, erkjent at etatsledelsen har sittet med månedlige rapporter om flere hundre lovbrudd.

– Etaten har hatt en månedlig internkontroll siden januar 2017. Vi sitter med tall tilbake til den perioden, uttalte Karlsen i intervjuet.

På NRKs spørsmål om denne informasjonen, svarer inspektør Hogstad:

– Jeg tenker det kan tyde på at Oslo kommune sitter med noen oversikter. Men hvordan de forvalter oversikten over eventuelle brudd, er vi usikre på.

Ønsker tilsynet velkommen

Da NRK snakket med byrådsleder Raymond Johansen fredag morgen, visste han ikke om tilsynet som er varslet.

– Arbeidstilsynet hadde ikke gjort jobben sin, om de ikke hadde sendt et brev til Oslo kommune på bakgrunn av det som er kommet frem. Jeg ser frem til en god dialog med Arbeidstilsynet, sier Johansen til NRK.

Byrådslederen har også selv varslet at han vil starte en gjennomgang. Den vil gjennomføres av internrevisjonen i Oslo kommune som er underlagt Byrådslederens kontor, opplyser nå Johansen.

– Undersøkelsen skal gi oss en skikkelig oversikt over både omfang og alvorlighetsgrad over bruddene på arbeidsmiljøloven. Vi er i ferd med å lage et mandat sammen med kommunens organisasjoner.

– Hvordan forklarer du at Oslo kommune under Arbeiderpartiet må svare for over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven?

– Når du styrer så må du svare for både det som er godt og det som er dårlig. Alle de bruddene her er dårlig.

– Synes du det er flaut?

– Hva mitt indre følelsesliv er, får vi komme tilbake til. Men det er i hvertfall mitt ansvar å skaffe meg en god oversikt over de bruddene vi har sett, for å få de riktige tiltakene.

– Hvordan skal dere sørge for at dere ikke fortsetter å bryte regelverket?

– Det er det vi skal finne ut av. Det er derfor vi skal ha en gjennomgang.

Full tillit til byråd Berg

På spørsmålet om han har tillit til byråd Lan Marie Berg, som har det øverste ansvaret for de 15.000 lovbruddene i sine etater, svarer byrådsleder Johansen:

– Jeg har full tillit til Lan Marie Berg.

Raymond Johansen vil ikke svare på hvilken posisjon Berg eventuelt får i kommunens nye byråd, som skal presenteres om få dager. Foto: Ole Berg-Rusten / Scanpix

– Vil det bli endringer i Bergs posisjon når byrådet presenteres neste uke?

– Nå driver vi og forhandler. Du kan spørre meg på hundre forskjellige måter, og dere kommer til å få vite både innholdet i byrådserklæringen og hvem som skal bekle de ulike posisjonene om noen få dager.

Berg har flere ganger det siste året sagt at hun er klar for fire nye år som byråd i Oslo. Hun uttalte så sent som i september, at jobben hun i dag har som miljøbyråd, er «verdens beste».