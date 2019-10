Nye lovbrudd i alle etatene til byråd Berg: Over 15.000 lovbrudd

Det avdekkes fredag en rekke nye lovbrudd i etatene under byrådsavdelingen til Lan Marie Berg (MDG):

Det har vært 6.616 lovbrudd i Brann- og redningsetaten, fra januar 2016 til september 2019.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har sendt NRK en oversikt som viser at arbeidsmiljøloven er blitt brutt 5.616 ganger siden 2016 .

. Det har vært 3099 lovbrudd i Bymiljøetaten, fra 2017 til og med september 2019, kommer det frem i en oversikt etaten har sendt til NRK.

Klimaetaten har også sendt NRK en oversikt, som viser at det har vært 277 lovbrudd i perioden juni 2018 til september i år.

I et notat som Lan Marie Berg har sendt til bystyret går det også frem at:

Det har vært 31 lovbrudd i Renovasjonsetaten hittil i år.

Dette tilsvarer over 15.000 lovbrudd totalt.

– Jeg har nå gitt tydelig beskjed om at dette må følges nøye opp i tiden fremover, sier Berg til NRK.

– Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges

Mandag denne uka ba NRK om innsyn i en oversikt over lovbrudd i de andre etatene Berg har ansvaret for.

Før NRK har fått inn alle svarene, sendte byråd Berg fredag ut et notat som orienterer bystyret om at det er lovbrudd i alle hennes etater.

Det er i dette notatet at antallet brudd i etatene under byråden kommer frem.

– Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene. Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor. Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens virksomheter, sier Berg til NRK.

Hun sier at hennes etater i perioden 2014 til 2019 har fått et nytt systemer som setter dem i stand til å bedre avdekke brudd på arbeidsmiljøloven.

– Det er etatsdirektørenes ansvar å følge opp arbeidstidsbestemmelsene i sin etat.

– Dette er ikke bra nok, sier hun.

Byrådsleder Raymond Johansen ønsker fredag ikke å kommentere saken.

Ifølge byråden har det de siste årene blitt etablert systemer som gir etatene bedre grunnlag til å følge opp de ansattes arbeidstid. Foto: Anders Fehn / NRK

Over 6000 brudd for brannvesenet

Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo, er ikke fornøyd med tallene fra hans etat. De viser hele 6.616 lovbrudd fra januar 2016 til september 2019.

– Vi har altfor mange brudd og har en stor jobb å gjøre. Vi skal ha beredskap døgnet rundt, året rundt og har en del store hendelser. Det gir mange utfordringer på bemanning og kompetanse, sier han til NRK.

– Det er krevende å drive en beredskapsetat helt uten brudd på arbeidsmiljøloven. Vi har i mange år sannsynligvis brutt loven, sier brannsjefen.

Myroldhaug understreker at de skal skjerpe rutinene og redusere antall brudd fremover.

Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug, sier etaten har altfor mange brudd på arbeidsmiljøloven. Foto: Anders Fehn / NRK

– Skyldes uforutsigbarhet

Bymiljøetaten har også svært mange brudd på arbeidsmiljøloven: hele 3099 lovbrudd fra 2017 til og med september 2019.

Etatsdirektør, Gerd Robsahm Kjørven, sier årsaken er mye uforutsigbarhet.

– Vi har en viltforvaltning med en uforutsigbar hverdag. Det er også ekstremværsituasjoner, sier hun.

Etaten har også flere brudd på hviletidsbestemmelsene.

– Og vi har studenter som jobber på badene, som har jobbet for mange søndager på rad, sier Kjørven til NRK.

Etaten forvalter gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord.

Direktør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, sier etaten jobber med å få ned lovbruddene.

– Jeg er ordentlig skuffa

NRK avdekket tidligere i høst at Energigjenvinningsetaten, som behandler hovedstadens søppel, har brutt loven flere hundre ganger.

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) har havnet i hardt vær etter saken, og fått hard kritikk for at hun ikke fortalte bystyret om omfanget av lovbruddene allerede da hun ble kjent med dette i april i fjor.

Rødts Eivor Evenrud sier hun er skuffa:

– Dette er skikkelig dårlig, det går bare ikke an. Jeg er ordentlig skuffa. Dette burde vært stoppet for lenge siden, sier Evenrud.

Hun legger til:

– Igjen blir bystyre og de folkevalgte informert gjennom media. Det mener jeg er en uting. Det gjør at vi som skal være med å styre byen ikke får gått inn og lagt noen føringer på dette, sier Evenrud.

Eivor Evenrud, gruppeleder for partiet Rødt i Oslo, er skuffa over byråd Lan Marie Berg. Foto: Christopher Neumann Ruud

Vurderer tilliten til byråden

Også Høyres Øystein Sundelin er overrasket, og sier nå at byrådens tillit står på spill:

– Ansvaret for å styre etatene og ansvaret for å holde bystyret orientert er åpenbart ikke godt nok ivaretatt. Det er dessverre ikke første gang.

– Har Høyre tillit til byråd Berg?

– Det er et av spørsmålene både vi i opposisjonen og posisjonen må finne ut av de neste dagene. Ved sammensetning av det nye byrådet må man vurdere hvorvidt denne manglende etatsstyringen og gjentagende manglende informasjon til bystyret gjør at man kan ha tillit til at byråden kan fortsette, sier Sundelin.

– Da Høyre hadde makta i 2014 var det nesten 3500 brudd på arbeidsmiljøloven i Vann- og avløpsetaten. Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i. Hva er din kommentar til det?

– Uten at jeg kjenner til detaljene, eller satt med det ansvaret da, så har diskusjonen rundt brudd på arbeidsmiljøloven blitt løftet ganske kraftig etter Veireno-saken. I lys av den skulle man tro at det var andre kontrollrutiner på plass, rett og slett en bedre bevissthet.