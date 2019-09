Arbeidstilsynet åpner tilsyn etter ny søppelskandale i Oslo kommune

Arbeidstilsynet bekrefter torsdag at det åpnes tilsyn med Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune.

– Oslo kommune ble orientert om dette av oss i går, og melding om tilsyn vil bli sendt i dag, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast til NRK.

Etaten selv har innrømmet flere hundre lovbrudd overfor byråden.

NRK omtalte nylig at byrådsavdelingen til Lan Marie Berg (MdG) likevel ikke kunne svare Arbeidstilsynet på hvor mange ganger arbeidsmiljøloven er brutt i Energigjenvinningsetaten.

I svarbrevet til Arbeidstilsynet «understreket» byrådsavdelingen i stedet at de mangler oversikt.

Nå bekrefter Arbeidstilsynet at svaret er en del av grunnlaget for å åpne tilsyn med kommunen.

– I tilbakemeldingen kommer det frem at byrådsavdelingen ikke har en tilfredsstillende oversikt over innhold og omfang av brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier Halmrast.

Det var i slutten av august at Arbeidstilsynet gikk inn i saken på bakgrunn av NRKs avsløringer.

– Basert på det NRK skriver vil vi ta kontakt med Oslo kommune for å få mer informasjon om hva dette er for noe, sa Halmrast til NRK.

Det var etter NRKs avsløring av over 500 brudd på arbeidsmiljøloven og omtalen i fagbladet Avfallsbransjen at Arbeidstilsynet først fikk vite om saken.

Ikke overrasket

Direktør i Energigjenvinningsetaten Hans Petter Karlsen bekrefter at de har mottatt varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Hans Petter Karlsen er direktør i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det var nok ikke helt uventet i forhold til hvordan saken står.

Karlsen sier de har ingenting å skjule og at de vil legge frem det Arbeidstilsynet ber om.

– Vi åpner alle bøker vi har. Vi ser veldig positivt på å få Arbeidstilsynet på besøk. Det gir oss en mulighet til å kvalitetssikre det vi gjør og mulighet til å bli bedre.

Han sier at de skal legge frem ordninger for internkontroll, avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakere og planer for hvordan bedriften skal drives videre.

– Det må aldri være noe tvil om at alle skal ha gode arbeidsforhold i Energigjenvinningsetaten innenfor det som gjelder av lover og forskrifter i Norge.

Tredje gransking

Med Arbeidstilsynets undersøkelse er det nå tre undersøkelser som iverksettes om lovbruddene i Oslo kommunes etat.

Kommunen har selv beordret undersøkelser etter varsler om både brudd på arbeidsmiljøloven, rot med innkjøp og manglende kostnadskontroll. Revisjonsfirmaet PWC er i ferd med å undersøke påstandene.

Tirsdag vedtok kontrollutvalget i Oslo kommune en gransking av byrådens ansvar for saken. Dette skjedde etter NRKs avsløringer om at tallet på lovbrudd var langt høyere enn det som tidligere var kjent. Leder av kontrollutvalget Ola Kvisgaard (H), er glad for at Arbeidstilsynet åpner tilsyn.

Leder av kontrollutvalget i Oslo kommune, Ola Kvisgaard (H). Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

– Alle undersøkelser er utelukkende positivt, sier Kvisgaard.

– Jeg har håp om åpenhet, og at det som er av brudd på lov og regler blir rettet opp i og at man lærer av det. Det er helt nødvendig for å opprettholde tilliten til Oslo kommune som en seriøs arbeidsgiver.

Etter at NRK krevde innsyn hos Energigjenvinningsetaten, kom det frem at loven ifølge etaten selv er blitt brutt over 800 ganger.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få kommentarer ansvarlig byråd Lan Marie Berg (MDG).