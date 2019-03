Mann i 40-årene siktet for overgrep mot 263 barn

Bare uker etter at Norgeshistoriens mest omfattende overgrepssak startet i Nedre Romerike tingrett, avslutter Øst politidistrikt opprullingen av en ny svært omfattende overgrepssak på Romerike.

En mann i 40-årene er siktet for å ha begått nettovergrep mot 263 barn i alderen 9-16 år via internett.

Den siktede erkjenner straffskyld etter siktelsen.

De fleste av ofrene er gutter som mannen har kontaktet via chatteprogrammene Skype og Omegle.

Rundt 220 av ofrene er norske og bor spredt i hele landet. Resten er fra andre land i Norden.

Ble belønnet med nakenbilder

– Guttene har trodd at de snakket med en jente som var et eller to år eldre. Siktede har vært veldig dyktig til å bruke ungdomsspråk, forteller Anette Holt Tønsberg, koordinerende bistandsadvokat i saken.

– PREGET: Anette Holt Tønsberg sier enkelte av ofrene har vanskelig med å fungere i det daglige. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Etter å ha fått mye ros, ble barna bedt om å kle av seg og gjøre seksuelle ting med kroppen.

– Hvordan er barna preget av det de har opplevd?

– Det varierer fra dem som nærmest har glemt det og bare synes det er stress å være en del av en politisak, til de som er veldig preget, med selvmordstanker og vanskeligheter med å fungere i det daglige.

Mor kontaktet politiet

Saken startet med at moren til en ti år gammel gutt fra Trøndelag i november 2017 hørte en jentestemme på soverommet hans etter leggetid.

– Jeg gikk inn og oppdaget at han holdt en videosamtale på telefonen sin. Han fortalte om Stine på 15–16 år som hadde flere småkjærester i Norge. Kameraet hennes var imidlertid ødelagt, slik at det bare var min sønn som ble filmet, forteller moren til NRK.

Mye av chatten handlet om sex. Gutten hadde sendt flere nakenbilder av seg selv og fått komplimenter tilbake. Da kontaktet moren politiet.

– Jeg ble sint, bekymret for hvor bildene var på vei og usikker på hvem den andre personen var. Barn er lettlurt og jeg mistenkte at det ikke var en tenåringsjente han hadde snakket med.

Politiet sporet personen i den andre enden til Romerike hvor mannen i 40-årene ble pågrepet i januar 2018. Han har siden sittet i varetekt på grunn av fare for bevisforspillelse og gjentakelse.

– LETTET: Forsvarer Gard A. Lier sier den siktede er lettet over å ha blitt pågrepet av politiet. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Han er lettet over å ha blitt pågrepet, fordi han ville ut av dette. Han har bedt om hjelp i fengsel, sier mannens advokat Gard A. Lier.

– Hvorfor ba han ikke om hjelp tidligere, dersom han ville ut av dette?

– Dette ble en avhengighet, noe han holdt på med i det skjulte. Det var vanskelig å søke hjelp.

Mannen skal ikke ha møtt noen av ofrene fysisk, selv om møter ble diskutert med barna.

Tre barn i begge sakene

Der er flere likhetstrekk mellom de to enorme overgrepssakene fra Romerike. I begge har barna blitt lurt til å tro at de chattet med en jevnaldrende. Nesten alle ofrene er gutter. Overgrepene har skjedd via nett.

SEXPRAT: Dette bildet er et utdrag av en av chattene mellom siktede og et av ofrene. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Tre barn er registrert av politiet i begge sakene.

Ifølge forsvarerne er det imidlertid ingen relasjon mellom gjerningsmennene i de to sakene.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann forventer at den endelige tiltalen er klar i løpet av våren.

