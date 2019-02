Søskenparet var tre og seks år gamle da bistandsadvokaten besøkte dem på Filippinene høsten 2017.

Etter samarbeid med norsk politi hadde filippinsk politi aksjonert mot moren. Hun ble satt i fengsel – de to barna havnet på institusjon.

Tre år i forveien hadde moren tvunget datteren, som da var tre år gammel, til å utføre seksuelle handlinger på sin tre måneder gamle lillebror.

Disse overgrepene skjedde flere ganger, og moren fikk betalt for «tjenesten».

Bak pengeoverføringene sto en tidligere lokalpolitiker for Ap (48) fra en kommune i Hordaland.

Avhøret av den lille jenten ble i fjor høst avspilt i Bergen tingrett.

Nå er mannen som sto tiltalt dømt til 16 års fengsel. 48-åringen fikk forkynt dommen onsdag kveld.

Dommerne slår fast at han 16 ganger overførte penger til denne kvinnen, og er skyldig i medvirkning til en rekke overgrep mot de to små barna.

Mannen må også betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til den nå syv år gamle jenten. Lillebroren får ikke erstatning, fordi dommerne kommer til at han var så liten da overgrepene skjedde, og det ikke er påvist skadevirkninger.

Trolig blant norgeshistoriens strengeste

Aktor, statsadvokat Magne Kvamme Sylta, ba om at mannen skulle straffes med 21 års forvaring, med minstetid på ti år.

Dommerne har brukt unormalt lang tid på å vurdere saken. Nesten tre måneder er gått siden rettssaken ble avsluttet i det som er en av de mest omfattende sakene i Vest politidistrikts «Dark Room»-kompleks.

I 2016 og 2018 ble Julio Kopseng dømt til 21 års forvaring med minstetid på ti år for voldtekt av 21 kvinner. Men dommen 48-åringen fra Hordaland nå har fått, er trolig den strengeste som noen gang er avsagt i Norge i en overgrepssak der tiltalte ikke selv har begått de fysiske overgrepene.

– Denne typen nettovergrep er et nyere fenomen, så det er ikke mye rettspraksis på dette. Men dette er åpenbart en streng straff, sier professor i strafferett ved UiB, Jørn Jacobsen.

I fjor dømte Halden tingrett en mann i 30-årene til 14 års forvaring med minstetid på ni år. Han ble dømt for nettovergrep mot 59 jenter fra 12 til 16 år, men gjennomførte i tillegg flere fysiske overgrep selv.

Forvaring brukes på farlige, tilregnelige lovbrytere. Straffen forlenges med inntil fem år om gangen, og kan i prinsippet bli livsvarig.

Statsadvokaten mente den tidligere Ap-politikeren, som satt i kommunestyret da han ble pågrepet, bortforklarte og ufarliggjorde barneovergrepene i retten. Men dommerne i Bergen tingrett har etter nøye overveielse kommet til at alle kravene til å gi mannen forvaringsdom ikke er oppfylt.

De sakkyndige har kommet til at mannen er pedofil. 48-åringen sa i retten selv at han ikke visste om han var det. Dommerne mener det er sterke grunner til å verne samfunnet fra potensielt nye seksuallovbrudd fra mannen.

Men fordi han ikke har alvorlige psykiske lidelser eller dysfunksjoner, har «gitt uttrykk for realistiske planer for fremtiden» og har et ønske om behandling som ifølge dommerne fremstår reelt, finner de det ikke riktig å idømme forvaringsstraff.

CHAT: Eksempel på en av chattene mellom personer på Filippinene og en norsk mann som har vært etterforsket i operasjon «Dark Room». Politiet vil ikke opplyse om dette er 48-åringen fra Hordaland som nå er dømt. Foto: POLITIET

Skrev detaljert om barneovergrep

Søskenparet var langt ifra 48-åringens eneste ofre. Den 23 sider lange tiltalen inneholdt hele 178 punkter, flertallet knyttet til overgrep mot barn. Han ble også tiltalt for grov menneskehandel, fordi han betalte for overgrepene, men dette finner dommerne ikke bevist.

Mannen overførte penger til personer på Filippinene for at de skulle forgripe seg på barn mens han så på. Påtalemyndigheten fant bevis for at 61 overgrep faktisk ble gjennomførte.

Nærmere 200.000 chattemeldinger, sendt mellom 2011 og 2016, var blant politiets beviser. I meldingene skriver mannen detaljert om hvordan han vil at grove seksuelle overgrep skal utføres mot små barn. Ofte av deres egne mødre.

I samme periode overførte mannen 722.000 kroner, hvorav 150.000 kroner knyttes direkte til tiltalepostene. Betalingen gjorde at han kunne sitte hjemme foran PC-en og følge med direkte, mens små barn ble misbrukt på det groveste.

– En massiv, kynisk utnyttelse av barn og fattigdom, sa aktor, statsadvokat Magne Kvamme Sylta, i sin prosedyre i saken.

Prisen for hvert direkteoverførte overgrep mot barn skal ligge på 15-50 dollar, ifølge Aftenposten.

VITNEBOKSEN: Her satt den da 47 år gamle mannen i fjor høst og forklarte seg i Bergen tingrett. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

«Skrekkelig lesning»

12. oktober 2016 ble mannen pågrepet. Da rettssaken startet to år senere, innrømmet han å ha onanert mens filippinske barn så på ham via webkamera.

Han medga at utdragene fra chatten som ble presentert i retten var «skrekkelig lesning».

Men at det hadde skjedd fysiske overgrep, ville han ikke være med på. Ingenting tydet på at barna ble tvunget til å gjøre noe de ikke ville, ifølge mannen.

– Alle disse chattene er bare rollespill og fantasier, sa han i retten.

Fordi overgrepene skjedde på direktevideo, kunne politiet heller ikke bevise disse med bilder. De fant riktig nok grove overgrepsbilder på mannens PC.

Men direkteovergrepene måtte bevises med pengeoverføringer og chatter, der mannen flere ganger svarer på om han likte det han hadde fått se.

– Sæd var vann og mel, blod var ketchup

Mannen forklarte at han rundt år 2005 første gang opprettet profil på en asiatisk «datingside». Det var «den spede begynnelsen» på chattingen, som etter hvert ble en slags avhengighet, fortalte 48-åringen.

Han betalte for å se voksne ha sex. Men selv om han fortalte om kameraer som ble zoomet inn på barns kjønnsorganer, nektet han for at han visste at masturbering, oralsex eller penetrering faktisk skjedde.

Barneovergrepene var simulerte, sa mannen, og hevdet at sæden han så via webkamera var laget av vann og mel, og blodet av ketchup.