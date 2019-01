Erkjenner overgrep mot flere hundre unge gutter

Saken oppdateres.

Rettssaken i det som omtales som Norgeshistoriens største overgrepssak, startet tirsdag i Nedre Romerike tingrett.

En 26 år gammel fotballdommer, er tiltalt for overgrep på nett mot 300 unge gutter.

Tiltalte utga seg for å være en ung jente på guttenes alder og innledet seksuelle samtaler med dem.

Erkjenner straffskyld

Han har blant annet fått dem til å onanere på film, mot at de skulle få lettkledde bilder i retur. Videre truet han med å publisere filmene hvis de ikke sendte fler.

Tiltalte fremstod preget da den 81 sider lange tiltalen ble lest opp. Han erkjenner helt eller delvis straffskyld på de fleste punktene. På enkelte punkter i tiltalen nekter han straffskyld.

Saken er etterforsket i flere år og gjelder hovedsakelig overgrep på nett. Flere av ofrene har også møtt mannen personlig. I disse møtene skal det også ha blitt utført seksuelle handlinger. Ifølge tiltalen er noe av dette filmet.

Dobbeltliv

Mannens forsvarer, Gunnhild Lærum, sier han er lei seg for det han har gjort.

– Han gruer seg veldig til denne rettssaken, samtidig som det er viktig for ham å komme i gang, fortelle om sine misgjerninger og forklare at han forstår hvor vanskelig dette har vært for alle de involverte.

Hun forklarer at mannen har levd et dobbeltliv.

– Det blir en avhengighet. Han har lev et liv i den virkelige verden og et liv bak skjermer, som han har blitt veldig avhengig av, sier Lærum.