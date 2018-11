Statsadvokaten: – Norgeshistoriens mest omfattende overgrepssak

Mannen i 20-årene fra Akershus er tiltalt for blant annet voldtekt og hensynsløs adferd.



Alle de fornærmede er gutter og unge menn, fra Norge, Sverige og Danmark. Overgrepene skal ha foregått via internett.

Øst politidistrikt har etterforsket saken i to år.

– Det har vært en omfattende etterforsking over flere år fra politiet i Øst, som har vært svart krevende, sier statsadvokat, Guro Hansson Bull til NRK.

I den 81 sider lange tiltalen kommer det frem hvordan politiet mener mannen har misbrukt, voldtatt og forgrepet seg på unge gutter.

Mannen er fotballdommer og i 20-årene

Mottatt og lagret tusenvis av filmer

Ifølge tiltalen har mannen brukt falske jentenavn, og utgitt seg for å være yngre på flere chatteforum og på snapchat.

På chatforumene har han innledet seksuelle samtaler og fått unge gutter til å onanere på film, mot at de skulle få lettkledde bilder i retur.

Ifølge tiltalen har han også truet flere av de fornærmende med å legge ut filmene på internett om de ikke fortsatte å sende de.

Den unge fotballdommeren har mottatt og lagret minst 16.463 unike filmer, ifølge VG.

Han har medvirket til å produsere seksualiserte filmer/bilder av barn siden september 2011, ifølge tiltalen.

Mannen skal ha tilbudt ofrene penger mot sex, ifølge tiltalen.

– Han erkjenner de faktiske forholdene. Men har ikke tatt stilling til alle postene ennå. Han har samarbeidet med politiet hele veien og er svært lei seg, sier Gunhild Lærum, mannens forsvarer til NRK.

De fornærmede var i alderen 13 til 16 år da overgrepene skjedde.

Kun to har anmeldt den tiltalte

– Det sier ganske mye om hvor vanskelig det er, spesielt for gutter å fortelle om overgrep, sier Bull.

Det er kun to gutter som har anmeldt til tiltalte for overgrep.

– Det er bare en gutt som klarte og fortelle det til foreldrene sine. I det andre tilfelle var det en mor som oppdaget det, sier Bull.

Mange av de fornærmede er bosatt utenfor Norge.

– Gjennom omfattende arbeid har etterforskerne klart å identifisere barna som er bosatt utenfor Norge. De sakene er tatt med i tiltalen og det har blitt gjort avhør i de ulike landene, sier statsadvokaten.

– Dette er en ekstrem grov sak

Overgrepssakene beskrives som ekstreme av bistandsadvokaten til de fornærmede.

– Den mangler sidestykke i norsk rettshistorie. Det er den største overgrepssaken som er rullet opp hittil i norsk rettshistorie, sier bistandsadvokaten Christian Lundin.

Omfattende overgrepssak

Under en rekke punkter i tiltalen står det at handlingen er gjort under særdeles skjerpende omstendigheter og at handlingene er utført på en krenkende måte.

Tiltalen gjelder i all hovedsak overgrep som har funnet sted via internett, men det er også flere av guttene som har møtt tiltalte fysisk.

De fornærmede er fra alle deler av Norge samt fra andre nordiske land, opplyser statsadvokat Guro Hansson Bull i en pressemelding.

Omfanget av overgrepene mannen er tiltalt for, gjør at statsadvokaten omtaler saken som Norges hittil mest omfattende overgrepssak.

Den tiltalte har sittet i varetekt siden 2016 på grunn av gjentagelsesfare, ifølge statsadvokaten.

Saken skal opp i Nedre Romerike tingrett på nyåret.