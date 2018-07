Klagestorm mot tomme bysykkelstativer

Bysyklene i Oslo har hittil i år blitt brukt til over én million turer og rundt 50.000 nye kunder har inngått abonnement. Likevel mener Mathilde Tybring-Gjedde i Oslo Høyre at forbrukerne ikke får det de har betalt for. Hver dag kommer mange til tomme sykkelstativer.

SYKLER SELV: Etter intervjuet kom Mathilde Tybring-Gjedde for sent til jobb da det ikke var flere sykler igjen rundt St. Hanshaugen Foto: Martin Habbestad / NRK

– Det er veldig frustrerende, sier Tybring-Gjedde, som forstår at mange kunder reagerer.

Det er midt på dagen når vi møtes på St. Hanshaugen. Og det er ingen tilgjengelige sykler på noen av de fem stativene i området.

Og sånn er det flere steder utenfor bykjernen. Kartet i bysykkelappen er ofte preget av grå sirkler, som betyr null tilgjengelige sykler. Særlig områdene utenfor sentrum tømmes ofte for sykler av kunder som vil sykle nedover til sentrum. Mange velger andre transportmetoder oppover og ut fra bykjernen. Utfordringen har eksistert i mange år uten at man har klart å løse problemet.

ALDRI FULLT: Men alltid tomt? 0 betyr at det ikke er noen sykler tilgjengelig på stativet.

Mange klager

På facebooksiden til Oslo Bysykkel er det mange som lar seg irritere av de tomme stativene:

Det samme er tilfellet på sidene til Bergen og Trondheim bysykkel, som drives av samme selskap:

«Aldri fullt»

Denne sesongen har bysykkelordningen lansert garantien «Aldri fullt», som betyr at det ved utvalgte stativer skal stå ansatte som sørger for at du alltid kan få levert sykkelen din, selv om det ikke skulle være flere ledige plasser på stativet. Men for mange brukere er problemet motsatt; det er alltid tomt.

– Det er flott at folk ikke skal oppleve fulle stativer, men målet må jo være «aldri tomt» sånn at folk ikke møter tomme sykkelstativer om morgenen når de skal på jobb.

Høyre-politikeren mener løsningen er:

Flere stativer

Flere nye sykler

Hyppigere påfyll av sykler på stativer utenfor sentrum

– Det bør skje veldig raskt, det er nå sommersesongen er i gang og folk trenger syklene. Det hjelper ikke å vente til oktober for da er det for sent!

TOMME STATIV: Mathilde Tybring-Gjedde mener kommunen må kunne kreve mer av bysykkelselskapet. Foto: Martin Habbestad / NRK

Innrømmer dårlig kapasitet

BEKLAGER: Daglig leder Axel Berntsen i Urban Infrastructure Partner, som driver bysykkelordningen, erkjenner at de sliter med å møte etterspørselen. Foto: Martin Habbestad / NRK

De tomme stativene rundt i byen lyver ikke, ifølge daglig leder Axel Berntsen i Urban Infrastructure Partner, som driver bysykkelordningen.

– Det viser at vi ikke klarer å møte etterspørselen 100 prosent, sier han.

Berntsen forteller at selskapet nå skal forsøke å forbedre kapasiteten.

– Vi styrker nattdistribusjonen med flere mennesker og biler, og vi kommer også til å sette inn folk som står med ekstra sykler ved noen sentrale stativer og fyller på i morgenrushet.

Oslo kommune sier de er kjent med kritikken som har kommet mot bysykkelordningen og at de følger med på hva selskapet gjør for å løse problemene.

– Vi er blitt forsikret om at utfordringene er tatt tak i, og at brukerne vil oppleve et mye bedre tilbud fremover. Ser vi at problemene vedvarer, vil dette selvsagt følges opp, sier konstituert direktør Liv Jorunn Andenes i Sykkelprosjektet til kommunen.