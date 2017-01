Søppelbil overlastet med flere tonn avfall

Det var under en tilfeldig veikontroll at Statens vegvesen fattet mistanke mot en av Oslos søppelbiler.

– Det kom en søppelbil kjørende forbi som så veldig tung ut. Vi tok bilen med oss og foretok en veiing av den. Det viste seg at den var vesentlig overlastet, sier kontrollør, Aage Kristiansen, i Statens vegvesen til NRK.

En søppelbil kan veie opp til 19 tonn, men denne veide 22 tonn.

Skadelig og farlig

Overvekten på tre tonn kan være svært farlig, mener vegvesenet.

– Dette er veldig alvorlig. Når bilen er så tung, så påvirker det bremsekraften. Det blir vanskeligere å stoppe og stopplengden øker. Dette kan være farlig for trafikksikkerheten, sier Kristiansen.

Veien kan også bli ødelagt, fordi bilen er tyngre enn veien tåler.

Fått tips før

Ifølge Statens vegvesen har de fått tips før om overlast på flere av Veirenos biler. I dag ga de renovasjonsselskapet en bot på 12.000 kroner på stedet for overtredelsen.

Tonnevis med overflødig søppel måtte tømmes ut på Risløkka trafikkstasjon i Oslo, før søppelbilen fikk kjøre videre.

«Skal ikke skje, men kan forekomme»

– Det er Veirenos ansvar å sørge for at alle som kjører deres biler overholder trafikkloven og er lært opp i gjeldende regler for HMS og sikkerhet, sier Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten.

Daglig leder i Veireno, Jonny Enger, gir kun en kort kommentar til hendelsen:

– Dette skal ikke skje, men det kan forkomme.

Utover det, ønsker han ikke å kommentere saken ytterligere.

Omstridt søppelfirma

Veireno overtok ansvaret for å håndtere søppelet i Oslo i oktober i fjor. Siden da har flere tusen klaget til kommunen på manglende søppelhenting, og tidligere i januar førte det til at direktøren i renovasjonsetaten måtte gå av.

Partiet Rødt krever at avtalen med renovasjonsfirmaet sies opp fra 1. januar neste år, og vil fremme mistillitsforslag mot miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg dersom dette ikke skjer.

