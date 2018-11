Hadde droppet bensinbilen hvis han kunne lade elbilen hjemme

– Det var nylig en person som ikke ønsket å kjøpe en leilighet i borettslaget vårt likevel, fordi vi ikke hadde lademuligheter i garasjen. Vi taper på å ikke ha det tilbudet, sier Tom Hagelid til NRK.

Han er styreleder i et borettslag på Manglerud i Oslo.

Nylig ble det vedtatt at de skal få et ladesystem for elbiler i garasjen, noe han og de andre beboerne er svært glad for.

– Så fort det er på plass, bytter vi til elbil. Det tror jeg ikke vi er alene om. Det har lenge vært stor etterspørsel etter lademuligheter her, sier han.

LADESYSTEM: – Hver enkelt beboer vil etter behov kunne melde seg på og kjøpe en lader i garasjen, sier Tom Hagelid. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Må ha hjemmelading på plass

En undersøkelsen, laget av Opinion for Elbilforeningen og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), viser at 6 av 10 som bor i borettslag eller sameie, sier mangel på hjemmelading gjør det mindre sannsynlig at de kjøper elbil.

Om sju år skal det være slutt på salg av diesel- og bensinbiler, og disse skal fases ut til fordel for elbiler og ladbare hybrider.

Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, mener derfor det haster.

– Hjemmelading er som elbilistenes melk og brød. Skal alle velge nullutslippsbiler innen 2025, må vi ha hjemmelading på plass, sier hun.

Slik lader du elbilen trygt og sikkert Ekspandér faktaboks Ved lading overføres mye energi gjennom ladekabel og kontakter. Skader og feil på utstyr kan føre til varmgang og brann. Personer kan også utsettes for livsfarlig spenning ved berøring av bil eller elektrisk utstyr. Slik lader du elbilen på en sikker og trygg måte: Følg produsentens anvisninger om sikker bruk.

Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper.

Unngå bruk av skjøteledninger – ladekabel skal plugges direkte mellom bil og kontakt.

Dersom ladekabel har påmontert ladeboks (Mode 2 – ladeelektronikk) må boksen ikke henge i kontakten da dette vil skade kontakten og gi varmgang.

Ved lading må bruker av elbil sikre at ladekabel ikke er i veien for fotgjengere eller kan bli skadet av trafikk.

Elektriske kontakter og plugger må beskyttes mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt.

Lokk på ladekontakt må lukkes etter bruk.

Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på plugg (støpsel) og kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og være en fare for andre som skal lade fra samme kontakt. Vedlikehold: Følg produsentens anvisninger om vedlikehold.

Ladekabel, plugger og kontakter må sjekkes jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten).

Utstyr med skader må ikke benyttes.

Dersom pluggen (støpselet) oppfattes å bli unormalt varm under bruk må både plugg og kontakt sjekkes for feil.

Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart må kontakt / plugg ikke benyttes før dette er reparert.

Ikke foreta endringer på ladesystem eller tilhørende utstyr. Bruk originalt eller tilsvarende utstyr og følg produsentens anvisninger. Kilde: Statens vegvesen

MER EL: Generalsekretæren i Norsk elbilforening, Christina Bu, vil at så mange elbileiere som mulig skal kunne lade bilen sin der de bor. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

De fleste vil lade hjemme

Ifølge en kartlegging Elbilforeningen gjorde i mai, ønsker de fleste som har elbil å lade hjemme. Likevel lader over 60 prosent av dem som bor i borettslag eller sameie og samtidig har elbil, andre steder.

Til sammenligning lader nesten alle som har elbil og bor i enebolig, hjemme.

– Hadde vi hatt all tid i verden ville ikke dette ha vært et så stort problem, men det har vi ikke. Derfor må støtteordninger på plass, sier Bu.

Hun peker på at de fleste som bor i enebolig klarer dette selv, men at det blir snakk om helt andre investeringer der det er mange som bor sammen.

Vil eksportere modell fra Oslo

Oslo kommune tilbyr støtte til borettslag og sameier som vil etablere ladestasjoner. Denne modellen ønsker Elbilforeningen og NBBL at hele landet nå skal ta i bruk.

– Det beste er å etablere fellesanlegg med muligheter for å koble på ladebokser etter hvert som behovet melder seg, sier advokat og avdelingsdirektør i NBBL, Henning Lauridsen.

Men ikke alle kommuner har råd til å støtte dette på samme måte som Oslo. Derfor må staten trå til mener NBBL, som ønsker støtteordningen inn som et statlig Enova tiltak.

En utregning NBBL har gjort, viser at det må opprettes lademuligheter i minst 2000 borettslag og sameier hvert eneste år de neste sju årene, om vi skal nå 2025-målet.

Får Elbilforeningen og NBBL viljen sin, må staten punge ut med rundt 250 millioner kroner i året.

STØTTE: Advokat og avdelingsdirektør i NBBL, Henning Lauridsen, mener staten må komme mer på banen. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Departementet ikke overbevist

Sveinung Rotevatn, som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet, er derimot ikke overbevist om at ordningen fra Oslo bør gjelde i hele landet.

– Dersom denne ordningen kun gir litt ekstra penger til prosjekter som uansett ville blitt bygget, så er ikke det statens rolle å være innblandet i det, sier Rotevant.

Han vedgår at mangel på ladeplasser er problemet, men tror løsningen for å få flere til å velge nullutslippsbiler fremover er at dagens støtteordninger for elbiler ligger fast.

I tillegg vil regjeringen se på regelverket.

– Vi må gjøre det enklere for borettslag og sameier å anlegge ladepunkter fremover, så får vi vurderer om det er rett å også støtte dette økonomisk, sier Rotevatn.