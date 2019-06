Fredelige markeringer mot nye bomstasjoner i Oslo

52 nye bomstasjoner ble satt i drift i Oslo-området i dag. Hensikten er å spre bompengeregningen på flere sjåfører enn i dag.

Cecilie Lyngby, 2.-kandidat for FNB i Oslo, delte ut klistremerker ved den nye bompasseringen i Middelthuns gate på Majorstuen. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Både Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) holdt markeringer mot de nye stasjonene. Aksjonistene i Oslo stod med plakater, ropte slagord og delte ut klistremerker til forbipasserende. Ingen vet sikkert hvor mange demonstranter som stod rundt i byen, men FNB hevder at 500-1500 mennesker møtte opp ved forskjellige bomstasjoner. Frp sier rundt 50 personer deltok på deres markeringer.

Markeringene i Oslo gikk rolig for seg sammenliknet med motstanden i andre deler av landet, der bompengespørsmålet har ført til både drapstrusler, trafikksabotasje og hærverk.

I Klepp kommune på Jæren har politiet startet etterforskning av trusler og hets mot ordfører Ane Mari Braut Nese. Hun har støttet bompengefinansieringen av nye veier.

I nabokommunen Time haglet fornærmelsene da bompengemotstandere og -forkjempere møttes for et par uker siden.

Ordfører i Time kommune på Jæren, Reinert Kverneland ba bompengedemonstrantene gå hjem. Ukvemsordene haglet tilbake. Du trenger javascript for å se video. Ordfører i Time kommune på Jæren, Reinert Kverneland ba bompengedemonstrantene gå hjem. Ukvemsordene haglet tilbake.

Bomstasjonen i Grimesvingene i Fana ble ødelagt av bompengemotstandere da bomringen i Bergen ble utvidet i april. Foto: Vest politidistrikt

Da bomringen i Bergen ble utvidet i april ble tre av de 15 nye stasjonene ødelagt i løpet av kort tid. En stasjon midt i Bergen sentrum ble sparket løs og tagget ned, og to stasjoner i Fana ble ødelagt av branner som politiet mistenker var påsatt.

Dårlig vær påvirket fremmøte

I Middelthuns gate på Majorstuen klarte NRK å telle i underkant av ti aksjonister fra FNB ti minutter ut i aksjonen som startet kl. 12.

– Vi er litt uheldige med været i dag, men det står 10–15 personer ved bomstasjonene på Helsfyr, Manglerud og Holmlia også, så vi blir synlige, forteller Cecilie Lyngby, andrekandidat for FNB i Oslo.

Været spilte ikke på lag med bompengemotstanderne i Oslo i dag. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Oslo Frp arrangerte også markeringer. Førstekandidat Aina Stenersen stod ved Østre gravlund på Helsfyr.

– Tilbakemeldingene var kjempegode fra dem som passerte oss. Det var så mange som tutet og viste tommelen opp. Dette er en sak som engasjerer mange, så jeg tror de var takknemlige for at vi var ute på veiene og markerte motstand.

Aina Stenersen gir tommelen opp til en forbikjørende støttespiller ved Østre Gravlund i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Stenersen er glad for at bompengemotstanden i Oslo ikke har vært like voldsom som i andre deler av landet, selv om mange er sterkt engasjert.

– For oss så var det viktig at demonstrasjonene i dag skulle være fredelige og rolige. Vi ønsker et demokrati med plass til alle stemmer, og det skal vi bidra til at det fortsetter å være.

Ingen utfordringer

Ifølge selskapet som driver bomstasjonene i Oslo-området har åpningen av de nye stasjonene gått knirkefritt.

– Demonstrasjonene har gått fredelig for seg. Det har ikke vært noen sabotasje. Vi har heller ikke hatt andre tekniske utfordringer, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Hansen Finstad i Fjellinjen.

Statens vegvesen forteller også at åpningen har gått uten problemer.