Drapstrusler, trafikksabotasje og hærverk: Slik er den skitne siden av bompengeopprøret

– Når jeg vet at folk kommer hjem til meg og helst vil se meg død, er det ikke greit, sa Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) på en konferanse i går.

Hennes standpunkt i bompengesaken har både ført til drapstrusler og at folk har gått til fysisk angrep på sønnen hennes.

Gråtkvalt Klepp-ordfører tok kraftig oppgjør med bom-aksjonister Du trenger javascript for å se video. Gråtkvalt Klepp-ordfører tok kraftig oppgjør med bom-aksjonister

Hun er ikke alene om å oppleve trusler fra bompengemotstandere.

I 2014 trakk Utøya-overlevende Maria Honerød (Ap) seg fra politikken etter over et år med personlig hets fra rasende bompengemotstandere i Skien og omegn.

Året etter får miljøbyråden i Bergen, Henning Warloe (H), beskjed på sms om at han skal slås ned. Trusselen kom etter at det ble innført køprising i byen. Tekstmeldingen viste seg å komme fra en person som ville bli svært lite berørt av tiltaket.

Kampen mot bompenger har pågått i mange år, og det har slett ikke alltid gått rent og pent for seg. Her er et knippe hendelser:

17. juli 2013: Bystyrepolitiker i Skien og Utøya-overlevende Maria Honerød (20) blir kalt «avgiftshore», «politikerfitte» og «hjernevasket hitlerjugend» etter at hun holder en tale til forsvar for Bypakke Grenland. Hetsen fortsetter, og i september året etter blir belastningen så stor at Honerød trekker seg fra politikken

1. september 2013: Mannlig bompengemotstander med skiftenøkkel blir pågrepet da han prøver å demontere bomstasjon

PÅGREPET: Bompengemotstanderen ble pågrepet da han forsøkte å skru ned en bomstasjon i Vestfold. Foto: Lasse Ljung / Nyhetsfoto

3. oktober 2015: Miljøbyråd i Bergen, Henning Warloe (H), forteller om hets og trusler våren 2015 etter at køprising ble innført

14. desember 2016: Demonstrasjon utenfor Gamle rådhus før bystyremøte. Menn roper «Drittsekker» og «Rævhol» til byrådsleder Harald Schjelderup, ordfører Marte Mjøs Persen og byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (alle Ap). Publikum buer mot Schjelderup i bystyresalen.

4. mai 2018: Bompengemotstandere i Åsane i Bergen går frem og tilbake over et fotgjengerfelt

22. august 2018: «Han skulle hatt ei kule mellom øyene å en bomstasjon opp i rævva!» skriver en kvinne i 20-årene på Facebook om administrerende direktør i bomselskapet Ferde, Trond Juvik. Kommentaren kommer etter et avisoppslag om bompengeinntekter. Juvik anmelder trusselen. Kvinnen angrer siden og beklager personlig overfor Juvik.

22. august 2018: Samme dag kommer det frem at også Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) har mottatt trusler fra bompengemotstandere.

23. august 2018: Politiet anbefaler Stavanger kommune å ha vakthold på politiske møter. Behovet begrunnes med svært amper stemning på grunn av bompengedebatten.

4. september 2018: Politiet i Bergen avbryter kjør sakte-aksjon tidlig på morgenen etter at kortesjen begynte å parkere på E39 i Sandviken ved Gamle Bergen.

AKSJONER: Det har vært flere kjør sakte-aksjoner i Bergen. Her er en lastebil med banner, midt i sentrum høsten 2018. Foto: Simen Sundfjord Otterlei

30. september 2018: Fem bomstasjoner på Nord-Jæren og i Stavanger blir utsatt for hærverk

4. oktober 2018: Politiet hevder en ambulanse blir hindret i kjør sakte-aksjon

29. oktober 2018: 35 bompengemotstandere med «Nok er nok»-skilt marsjerer inn på et bystyremøte i Stavanger. En mann inntar talerstolen og går ikke ned igjen, selv om ordføreren gjentatte ganger ber ham om det. Aksjonisten blir etterpå ilagt 25.000 kroner i bot

7. april 2019: To av de nye bomstasjonene i Bergen begynner å brenne

RAMPONERT: Tre av de 15 nye bomstasjonene i Bergen ble ramponert første helgen de var i drift. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

27. mai 2019: Ordfører Ane Mari Braut Nese (H) i Klepp i Rogaland forteller fra talerstolen i kommunestyret om at både hun og familien er blitt utsatt for hærverk, vold og hets på grunn av hennes standpunkt i bompengesaken. – Det er ikke greit å slenge sønnen min i veggen og ta kvelertak på ham for å få mor til å snu. Det er helt utrolig at en skal være nødt til å si det.

Ordfører Ane Mari Braut Nese (H) i Klepp i Rogaland forteller fra talerstolen i kommunestyret om at både hun og familien er blitt utsatt for hærverk, vold og hets på grunn av hennes standpunkt i bompengesaken. – Det er ikke greit å slenge sønnen min i veggen og ta kvelertak på ham for å få mor til å snu. Det er helt utrolig at en skal være nødt til å si det. 28. mai 2019: Det er splittelse blant bompengemotstandere i Rogaland. 150 medlemmer i Facebook-gruppen «Bomfritt Jæren – NOK er NOK» ble ekskludert fordi det tok til orde for aksjoner som gikk lenger enn gruppens administrator kunne godta. En av utbryterne, Alexandra Lind, har startet en ny gruppe. Hun sier de vil trekke aksjonene så langt de kan

– Folk er tøffere bak tastaturet

– Sånn skal det ikke være. Vi kan ikke sjikanere eller true med vold mot personer som har gått inn i politikken. Dette tar vi sterk avstand fra, sier partileder Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), om hva Klepp-ordføreren har opplevd.

Han hevder likevel at det er forskjell på å true noen i et kommentarfelt på nettet, enn om man gjør det personlig eller over telefon.

– Det er nyanser der. Folk er tøffere bak tastaturet. Men det må likevel slås ned på, sier han.

Myrhol mener bompengesaken er så engasjerende for folk, at mange tråkker over streken.

Men skader det omdømmet til partiet deres?

– Det har ingenting med vårt parti å gjøre, og jeg håper virkelig at ingen setter det i sammenheng med FNB. Jeg startet partiet i 2014 fordi jeg innså at man må inn på den politiske arenaen for å påvirke, sier han.

NYANSER: – Folk er tøffere bak tastaturet. Men det må likevel slås ned på, sier Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Foto: Eirin Larsen/NRK

– Jeg har blitt kalt ting jeg også

Også førstekandidat for FNB, Trym Aafløy, tar avstand fra de tilfellene hvor bompengemotstandere og -aksjonister har gått over streken.

Han reagerer spesielt på det Klepp-ordføreren er blitt utsatt for.

– Det høres helt forferdelig ut. Dersom det stemmer at folk har gått løs på uskyldige unger, er det totalt forkastelig. Jeg tror ikke dette er noen som har nær tilknytning til partiet, og tror det må være enkeltpersoner som står bak. Uansett er det helt uakseptabelt og det er ikke slik vi fremmer våre saker. Jeg har ingen forståelse for denne type atferd.

TAR AVSTAND: Trym Aafløy i FNB i Bergen sier de tar avstand fra den sjikanerende oppførselen Klepp-ordføreren har blitt utsatt for. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Hva med å avbryte et bystyremøte?

– Også det er å gå for langt. Det er å sette demokratiet til side. Vi er nødt til å følge spillereglene.

– Kampen mot bompenger har hatt en rekke uheldige episoder, med trusler mot miljøbyråd og drittsekk-rop mot byrådslederen som noen eksempler. Hva tenker du om det?

– Jeg har blitt kalt ting jeg også, så det er ikke ensidig. Det kommer fra både tilhengere og motstandere av bompenger. Det er greit at det er folkelig engasjement, men vi kan ikke akseptere alt, sier Aafløy