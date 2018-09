14.000 biler er borte fra veiene

At det er blitt dyrere å kjøre bil i flere norske storbyer det siste året, har fått flere til å la bilen stå.

Det er om lag 14.000 færre biler på veiene i Oslo i løpet av en vanlig arbeidsdag nå, enn det var i juni og august i 2017 viser tall fra NRK har fått fra Fjellinjen. Dette tilsvarer en nedgang på 4 prosent.

I Bergen så de lignede effekter, der ble køtiden halvert etter økte bompriser i rushtiden. På drøyt to år har har det blitt i snitt 8000 færre passeringer, viser tall fra Statens Vegvesen.

Assisterende generalsekretær i Astma- og Allergiforbundet, Bo Gleditsch sier tallene gjør ham jublende glad.

– Det er svært gledelig å se at tiltak som dette viker. Jeg håper det er et tegn på at vi som samfunn faktisk klarer å omstille oss, sier han.

Viktig for storsamfunnet

HAR HÅP: Assisterende generalsekretær i Astma- og allergiforbundet, Bo Gleditsch, håper denne trenden vil fortsette fremover. Foto: Vegar Erstad / NRK

Gleditsch påpeker at en nedgang i biltrafikken er positivt for flere enn dem som sliter med astma og allergi.

– Det koster samfunnet mye penger når mange ikke kan jobbe fordi de blir syke av luftforurensning. I tillegg kan også friske mennesker pådra seg sykdommer på sikt ved å puste dårlig luft, sier han.

En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at 185 Oslo-borgere dør for tidlig hvert år på grunn av svevestøv.

– Vi er nødt til å se det store bildet, dette handler ikke aller mest om samferdsel – men om folkehelse, sier Gleditsch.

Trafikken sprer seg

I oktober 2017 ble to nye betalingsprinsipper innført i Oslo samtidig: miljødifferensiering og rushtidsavgift.

Dette betyr at det er bilene som forurenser mest som også betaler mest. I tillegg koster det mer akkurat i tidsrommet flest kjører bil.

Dette har fått rundt 300 flere bilister daglig til å reise før rushtidsavgiften starter 06:30.

Det er også en del av målet, forteller MDG-politiker Siril Stav.

– Det gir mindre kø for dem som reiser kollektivt, eller på andre måter er avhengig av bil, sier hun.

ØKTE PRISER: Det er ett år siden prisene for å passere bomringen i Oslo ble satt opp mellom fra 06:30-09:00 og 15:00-17:00. Foto: Jens Christian Sundby / NRK

Flere reiser kollektivt

Stav er fornøyd med tallene, og mener de viser at den grønne politikken virker.

– For første gang har vi flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo, samtidig som andelen elbiler i bomringen har økt med 50 prosent på ett år, sier MDG-politikeren.

Men det at færre biler passerer bomringen betyr jo at noen har satt fra seg bilen fordi de syns det er for dyrt. Hva vil du si til dem?

– Vi vet at de med lavest inntekt rammes hardest av luftforurensing. I tillegg er det de med lavest inntekt som kjører minst bil og derfor er mest avhengig av et godt kollektivtilbud, så dette er en politikk for alle.