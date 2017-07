Fra før har Tesla sin største ladestasjon ved E6 på Nebbenes ved Eidsvoll i Akershus, med 20 ladepunkter.

Den planlagte ladestasjonen i Rygge kan, etter det NRK erfarer, bli dobbelt så stor og få opptil 40 hurtigladepunkter, kun for Tesla-biler.

På Oslo Lufthavn er det ladestasjoner til 115 elbiler. Men dette er gammel og tregere teknologi og ikke hurtigladere. I Bergen åpnet «Bygarasjen» med 54 ladeplasser 1. november. Den tilbyr framtidsrettet teknologi med såkalt «fleksilading», som er dobbelt så rask som tidligere, tilsvarende ladestasjoner - men altså ikke hurtigladere.

På denne tomta ved E6 i Rygge søker Tesla om å få bygge en ladestasjon med tilhørende serveringssted. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Tesla sier at det fortsatt er en del uavklarte forhold rundt etableringen i Rygge som kan påvirke utformingen hvis ladestasjonen blir bygget. Ett av kravene til å få etablere seg på området er at virksomheten skal være "flyplassrelatert".

– Et lokomotiv

De siste to åra har det pågått en storstilt utbygging av ladestasjoner over hele landet, støttet av det statlige Enova. Dette er ladestasjoner som alle el-biltyper skal kunne bruke, og det skal være en ladestasjon for hver femte mil på alle norske hovedveier.

Teslas ladestasjoner har en for stor effekt til at andre enn deres egne bilmodeller kan lade der.

Kommunikasjonsrådgiver i Elbilforeningen, Ståle Frydenlund, sier Tesla gjør en god jobb med å presse på for utbygging av ladestasjoner. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Kommunikasjonssjef i Elbilforeningen, Ståle Frydenlund, mener Tesla har en viktig oppgave.

– Tesla er et lokomotiv som går foran og sørger for å tilby lademuligheter for dem som kjøper bilene deres. Det viktige her er å tilby nok lademuligheter for alle med elbil, sier han.

I juni ble det for første gang solgt flere helelektriske biler enn diesel- og bensinbiler her i landet.

Utvider sitt eget ladenett

Globalt har Tesla 889 såkalte Supercharger-stasjoner med til sammen 5958 hurtigladere. De finnes stort sett i USA, Europa, Midtøsten, Kina og Japan.

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, sier det er litt tidlig å bekrefte at ladestasjonen i Rygge blir som planlagt.

– I april meldte Tesla at vi skal doble antall Superchargere globalt, og ha totalt mer enn 10 000 ladere innen året er omme. Vi vurderer å bygge nye stasjoner på en rekke ulike steder i verden, og Rygge er en av mulighetene vi ser nærmere på.

Fossilfri region

Østfold og den svenske regionen Västra Götaland har inngått en avtale om å gjøre de to til "fossilfrie regioner" innen 2030. Det innebærer blant annet en satsing på biogass og elektriske kjøretøy.

Ryggeordfører Inger Lise Skartlien (Ap) mener Teslas planer passer bra.

– I jakten på å få ned det fossile forbruket av drivstoff så må vi ha flere ladestasjoner, og å få en så stor en her i Rygge hadde vært veldig spennende.

Søknaden skal nå behandles av kommunen, og så skal fylkeskommunen og fylkesmannen avgjøre.