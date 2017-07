Rekordsalg av elbiler

Juni var en god måned for norsk bilbransje. Det ble registrert 14 228 nye personbiler her til lands, og det er det høyeste tallet for den første sommermåneden siden 1986.

For selgerne av elbiler og miljøbevisste mennesker står jubelen i taket: Aldri har det vært flere elbiler blant de nye personbilene som rullet ut på veiene.

Nullutslippsbiler, noe som i praksis betyr elbiler siden det selges ytterst få hydrogenbiler, hadde en markedsandel på 27,7 prosent i juni. Det ble registrert 3 948 nye nullutslippsbiler, og det er flere enn i noen tidligere enkeltmåned.

– Dette er ny rekord, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– Elbilsalget har tatt seg opp gjennom hele første halvår i hele landet, og i juni hadde vi rekordhøy andel av elbilregistreringer.

Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken. Foto: Fotograf Sturlason / OFV

Thorsen mener det er flere grunner til at elbilsalget når nye høyder.

– Flere har fått øynene opp for at elbil er et godt alternativ, i hvert fall som bil nummer 2, og for noen som bil nummer 1, sier han.

Men fordeler forsvinner

– Dessuten har vi fått elbiler på markedet som har fått lengre rekkevidde enn elbilene hadde før, og det gjør at flere kan dra nytte av de fordelene som elbilene faktisk har, sier Thorsen.

– Selv om goder forsvinner vil de praktiske fordelene ved elbiler bli bedre, som lengre rekkevidde og at vi etter hvert får elbiler som er større enn de vi har i dag.

Antall solgte elbiler Juni 2016 Juni 2017 Første halvår, 2016 Første halvår 2017 Norge* 1 905 stk (13,9 %) 3946 stk (27,7 %) 11 744 stk (15,1 %) 14 786 stk (19,0 %) Akershus 283 stk (14,0 %) 748 stk (31,9 %) 1851 stk (15, 6%) 2710 stk (21,8 %) Oslo 451 stk (22,5 %) 669 stk (35,3 %) 2123 stk (22,2 %) 2595 stk (36,1 %) Personbiler totalt** 13 681 14 228 77 749 77 983

* Antall solgte elbiler i tall og elbil-andelen av salg av nye personbiler i Norge.

** Totalt antall solgte nye personbiler i Norge, uavhengig av drivstoff-type.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– En del av årsaken til at folk i Oslo og Akershus velger elbil, er jo de restriksjonene som er varslet på bruk av biler med bensin- og dieselmotorer. Bomkostnadene kommer til å gå kraftig opp, spesielt på dager med dårlig luft i Oslo. Da kan det koste opp mot 200 kroner å kjøre inn mot Oslo sentrum. Det blir dyrt for noen og da tenker de kanskje at de heller kan ha en elbil, sier Thorsen.

Gir lave utslipp

Hybridbiler sto for 25 prosent av personbilmarkedet i juni. Det gjennomsnittlige utslippet fra de nye bilene er 78 gram CO₂ per kilometer. Det er rekordlavt, både i norsk og internasjonal målestokk.

– Den store andelen elbiler og ladbare hybrider i juni trekker CO₂-utslippet kraftig ned, forklarer Thorsen.