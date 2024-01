Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Den Sorte Havre trekker tilbake barnegrøter fra butikker etter mistanke om matforgiftning.

Mistanken gjelder en spesifikk gruppe små barn: De som er født i juli.

Tveter Gård Foredling, som selger sine produkter under merkevaren Den Sorte Havre, har sendt noen av posene som kundene hadde brukt til analyse.

Alle partier og produkter med alle utløpsdatoer trekkes tilbake som et føre-var-prinsipp.

Barnematserien, som skal være ekstra sunne, selges i alle Meny-butikker.

Mistanken gjelder ifølge daglig leder Ingunn Anstensrud en spesifikk gruppe små barn: De som er født i juli.

Mistanken gjelder ifølge daglig leder Ingunn Anstensrud en spesifikk gruppe små barn: De som er født i juli.

– Vi ble gjort oppmerksomme på dette da vi fikk en e-post fra en mor med et barn som hadde vært syk med oppkast. Hun hadde ikke tenkt annet enn at det var vanlig sykdom. Men så leste hun på en Facebook-gruppe om et annet barn som hadde blitt syk. Fellesnevneren her er grøten.

Fra lanseringen av barnematserien: Azra Maksumic (ansvarlig for barnemat i MENY), Ingunn Anstensrud (daglig leder i Den sorte havre) og småbarnsmor fra Våler Gina M. G. Østmoe med sønnen Simon. Foto: MENY/Michael Johnsen

Facebook-gruppen er for dem som har barn som er født i juli i sommer.

– Hun lurte på om det kunne være en sammenheng. Vi vet ikke om det er det, men vi vil selvsagt til bunns i dette. Vi tester alle produktene våre. Alle testene har vært fine. Men små barn er en sårbar gruppe, og foreldre blir usikre. Vi må bare prøve å gjøre det riktige, sier Anstensrud.

Ba selv om å trekke produktene

Tveter Gård Foredling fikk tak i noen av posene som kundene hadde brukt. De er sendt videre til analyse.

– Vi fikk også høre om to andre lignende tilfeller med syke barn. Da fikk vi stoppet salget i Meny som et føre-var-prinsipp.

Hun sier at de er i tett dialog med Mattilsynet..

– Det er interessant at tilfellene gjelder denne spesifikke gruppen små barn. Vi har ikke hørt om noen andre slike tilfeller før selv om barnematen har vært i salg siden oktober.

Mattilsynet skriver på sine nettsider at barnegrøten trekkes tilbake for å være på den sikre siden. En viktig del av vurderingen er at barn og spedbarn er en sårbar gruppe. Alle partier og produkter med alle utløpsdatoer trekkes tilbake, opplyser de.

– Det er bra at produsenten har tatt grep såpass tidlig, sier avdelingsleder Lena Mjøvik-Hoel i Mattilsynet til NTB.

Selges i Meny-butikker

Det er Tveter Gård Foredling som selger sine produkter under merkevaren Den Sorte Havre. En viktig ingrediens i grøten, er såkalt sorthavre. De skal ha høyere fett- og proteininnhold enn vanlig havre.

Kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i MENY, sier at barnematserien selges i alle MENY-butikkene i Norge. Foto: MENY

Barnematserien, som skal være ekstra sunne, selges i alle Meny-butikker. Butikkjeden skriver på sine nettsider at Den sorte havre vant MENYs Matskattstipend og et stipend på kr 300 000 høsten 2022, nettopp for sin idé om å utvikle Norges første barnematserie basert kun på norske råvarer og med en tydelig lokal identitet.

Disse produktene trekkes tilbake:

Tilvenning til fast føde

Startgrøt naturell 4 mnd

Havregrøt banan 6 mnd

Havregrøt eple 8 mnd

Nattgrøt 1–3 år

– De som har disse produktene kan dra til sin mærmeste MENY-butikk for å levere dem tilbake og få pengene igjen, sier kommunikasjonssjef i MENY, Nina Horn Hynne.

Mattilsynet skriver at «forbruker kan kaste produkt eller levere dette tilbake til butikk for erstatning»