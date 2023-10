Ubegrunnet usikkerhet om spedbarnsmat

Vårt innlegg om spedbarnsmat har skapt stort engasjement. De siste dagene har vi fått henvendelser fra foreldre som er glade for at de kan tillate seg å bruke kjøpt pulvergrøt, og det med god samvittighet. Andre er forvirret. De mener kostrådene spriker og er vanskelige å forstå.

Her ønsker vi å presisere noen hovedpunkter:

Sakens kjerne erfeilaktig informasjon om mat til spedbarn på sosiale medier. Spesielt viktig er dette for barn i alderen 4–12 måneder. Grøt laget med ukokt blanding av lettkokte havregryn, havrekli, sesamfrø med skall, chiafrø, rugmel/bokhvetemel, rødt linsemel og vann, ble lagt frem som et bedre alternativ enn jernberiket fire måneders pulvergrøt. Det er dette eksemplet på ukvalifisert rådgivning og ernæringsfaglig feilinformasjon som fikk oss til å reagere.

Helt konkret er vi bekymret for ringvirkningene, at barn ikke vokser som de skal. Vi er bekymret for at barn utvikler mangler på essensielle næringsstoffer for både fysisk og kognitiv utvikling. Vi er imidlertid glade for at budskapet i sosiale medier er blitt moderert av flere nå.

Kjøpt pulvergrøt er helt trygt å bruke. Grøt gis i en begrenset, men viktig overgangsperiode, sammen med morsmelk/morsmelkerstatning. Samtidig introduseres annen variert mat for god spise- og smaksutvikling. Gode måltidsopplevelser kan ikke undervurderes. Mat er mye mer enn næringsstoffer!

I Norge er det mange mødre som delammer barna sine etter 4–6 måneders alder, samtidig som mat innføres. Det er bra! Morsmelken inneholder lite jern, babyen har liten mage og barnet tilvennes gradvis fast føde fra 4–6 måneder alder.

Jernrik pulvergrøt anbefales spesielt i introduksjonsfasen når barnet starter med mat. Det er to hovedgrunner til dette. Den første er at barnet trenger mer jern fordi kroppens lagre er i ferd med å tømmes ved 4–6 måneders alder. Jernmangel er svært uheldig for barns utvikling. Den andre er at barnet trenger mer energi, fordi de vokser raskt. Pulvergrøt inneholder ekstra tilsatt jern, i tillegg til andre næringsstoffer. Mengden er regulert ved et strengt regelverk. Hjemmelaget grøt kan lages etter oppskrift fra www.helsenorge.no dersom foreldre ønsker det.

Innholdet vil ha naturlig variasjon i forhold til hvordan grøten lages. Et viktig poeng er at hjemmelaget grøt må lages med morsmelkerstatning/morsmelk for å øke energi og næringsinnholdet, ikke kun vann. Ekstra påpasselighet med andre jernkilder anbefales hvis man velger å gi hjemmelaget grøt.

Grøten har fått vel mye oppmerksomhet i debatten. Vi er veldig positive til at foreldre lager hjemmelaget mat til barna sine. Det anbefales å introdusere variert kost, som kjøtt, grønnsaker, poteter, fisk, belgvekster, ren frukt og bær. Det er fint at barnet gradvis venner seg til familiens kosthold.

Barrierene må bli mye større for å komme med kostholdsråd til sårbare grupper, og spesielt spedbarn. Vi mener det er viktig med god faglig bakgrunn for å gi helsefaglige råd og veiledning om spedbarnsernæring.

Fagkompetanse er helt selvsagt ved individuell rådgivning, men ikke mindre viktig på digitale plattformer og sosiale medier.

