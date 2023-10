Mor forklarer at hun ammer, gir grøt to ganger om dagen og noe middag.

Hvilken grøt bruker du? spør helsesykepleier.

En hjemmelaget grøt, basert på hirseflak, havregryn og havremel, svarer mor. Hun forklarer at hun har i aprikos for ekstra jern, før hun koker den inn med vann.

Vann? spør helsesykepleier.

Etter mange års erfaring innen barne- og familiehelse, har vi lagt merke til en økende trend det siste året. Flere barn enn tidligere faller av vekstkurven når de introduseres for fast føde. Samtidig ser vi en urovekkende utvikling hvor foreldre føler skam hvis de ikke lager barnematen selv. De har en oppfatning om at pulvergrøt er farlig.

«Våre barn fortjener bedre enn vassgraut.»

Influensere deler oppskrifter, gir råd om spedbarnsernæring og sår tvil om helsepersonells kompetanse. Vi leser om det i aviser og sosiale medier, og ringvirkningene er usikkerhet hos foreldre og kan resultere i at barn ikke vokser som de skal.

Debatten om barnemat

Høsten 2023 pågikk det en debatt i media angående barnemat. Kaveh Rashidis forsøk på folkeopplysning ble raskt sablet ned av influensere og private aktører som er motstandere av pulvergrøt. De deler egne oppskrifter, som presenteres som «sunnere» alternativ.

Vi er på generelt grunnlag positive til at foreldre ønsker å lage hjemmelaget mat, men når det gjelder de minste barna trengs mer kunnskap enn det vi ser formidlet på sosiale medier.

«Influensere sår tvil om helsepersonells kompetanse.»

Mat til de minste er ikke «bare barnemat». Dette begynner vi nå å se konsekvensene av. Bekymringen er knyttet til barnas fysiske helse og foreldrenes psykiske helse.

Jernbehov hos barn

I Norge er det mange mødre som ammer barna sine utover seks måneder. Det er bra. Imidlertid inneholder morsmelk lite jern, og derfor anbefales det å starte med fast føde ved seks måneder. Det er viktig at maten som tilbys er næringstett og rik på jern.

Tradisjonelt har pulvergrøt tilsatt jern vært den viktigste jernkilden til babyer. Barnemat i Norge er nøye tilpasset barnets behov og er underlagt strenge reguleringer for å sikre sikkerhet og kvalitet.

Hjemmelaget grøt og jern

Selv om man velger kornprodukter som inneholder mer jern enn andre og man tilbereder de slik at jernet blir mer tilgjengelig for kroppen, så endrer det ikke mengden jern som var der i utgangspunktet. Oppskriften som ble brukt til babyen på 8 måneder inneholdt totalt 4,3 mg jern.

Ved første øyekast ser innholdet bra ut, og selv et trent øye kan bli lurt. Når man blander kornet med vann fortynnes jerninnholdet og selv om man tilsetter den jernrike frukten aprikos, må barnet spise nærmest en liter grøt daglig for å dekke jernbehovet. En så stor mengde er verken praktisk mulig eller anbefalt for en liten magesekk og nybegynner i spising.

«Mange oppskrifter er slankegrøter for babyer.»

Men pulvergrøt er jo full av sukker, argumenterer en influenser. Tja, dette er egentlig melkesukker (laktose) som finnes i rike mengder i morsmelk og morsmelktillegg, fordi det blir brukt melkepulver i grøtpulveret.

Melkesukker spiller en viktig rolle i å stimulere til vekst og etablering av gunstige tarmbakterier, som laktobasiller og bifidobakterier i en umoden tarm. I tillegg fremmer laktose opptak av kalsium, som er avgjørende for at skjelettet skal bli sterkt. Et spedbarns skjelett består hovedsakelig av brusk og myk benmasse. Det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig kalsiuminntak gjennom kosten. Selv om mange spedbarn får i seg noe kalsium gjennom morsmelk, er det ikke nok til å dekke barnets behov etter de første 6 levemånedene.

Hjemmelaget grøt inneholder kun 3,2 prosent (14,4 mg) av det daglige kalsiumbehovet per porsjon, mens pulvergrøt har åtte ganger mer per porsjon.

Hva er løsningen, da?

Skal helsepersonell fraråde å lage babymaten selv? Det viktige er at man bruker kvalitetssikret informasjon eller diskuterer med helsepersonell med klinisk erfaring og kompetanse innen barnehelse og ernæring.

Vi vurderer energibalanse ut fra tilfredsstillende lengde- og vektøkning hos spedbarn og når et barn ikke vokser som det skal, bør det undersøkes hva barnet faktisk spiser.

«Spedbarnsernæring er et komplekst tema.»

Selv med gode intensjoner, er det svært urovekkende at sosiale medier og private aktører tar over ernæringsinformasjon for de minste barna. Mange fremstår overbevisende og selvsikre i sin egen vurdering og det kan være lett å tro de har rett.

I verste fall kan de påføre barn mangelsykdommer og vedvarende dårlig vekst.

Spedbarnsernæring er et komplekst tema og barnehelse bør ivaretas av kvalifisert personell som helsesykepleiere, kliniske ernæringsfysiologer, fastleger og barneleger. Alle disse faggruppene ser nå små barn med usikre foreldre, som får feilaktige råd.

De som gir rådene er ikke de samme som rydder opp etterpå, det er det helsepersonell som må gjøre.

Oppskriftene vi har funnet på influenseres Instagram og blogger vitner om mangelfull kunnskap om spedbarns spesielle næringsbehov.

Mange oppskrifter er rett og slett slankegrøter for babyer. De er fattige på kalorier, proteiner, kalsium, jern, jod og andre viktige mikronæringsstoffer.

Våre barn fortjener bedre enn vassgraut.