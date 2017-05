Politiet tillater nazimarsj i Fredrikstad

NRK kunne i april fortelle at organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen hadde søkt om å få avholde demonstrasjonen under parolen «Knus homolobbyen».

Nå har politiets jurister behandlet saken ferdig og bestemt seg for å gi klarsignal til grupperingen.

– Grunnlovsparagraf 100, retten til å ytre seg, står så sterkt i Norge. Og på politimesternivå er det uttalt at demonstrasjoner som dette skal gjennomføres. Nå har også våre jurister landet på at Den nordiske motstandsbevegelsen skal få gjennomføre demonstrasjonen de har søkt om å få holde i Fredrikstad til sommeren, forteller ordensleder Inge Jensen i Fredrikstad-politiet til Dagsavisen.

Til NRK sier Jensen at søknaden enda ikke er ferdigbehandlet, men at søker har fått beskjed om at de får tillatelse til å gå.

– Politiet vil gi tillatelse for demonstrasjon i Fredrikstad, så vi har nå begynt å planlegge for dette, sier han.

Første gang i Norge

Demonstrasjonen i Fredrikstad i sommer vil være den første den nazistiske organisasjonen gjennomfører i Norge.

Nazistene har allerede markert seg i andre norske byer. Under «Skeive Sørlandsdager» i Kristiansand fjor fotograferte nazister paradedeltagere, hengte opp bannere med slagord som «Knus homolobbyen!» og kappet ned og brant regnbueflagg.

Ved inngangen til påsken stilte et tjuetalls aktivister fra organisasjonen opp i Storgata i Lillehammer, med flagg og løpesedler. Da var rundt halvparten av aktivistene svensker. Aksjonen førte til sterke reaksjoner, og en motdemonstrasjon noen dager senere.

Les om den nazistiske organisasjonen her: Nå marsjerer de i gatene igjen

Varsler motdemonstrasjon

Ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune er ikke fornøyd med at Den nordiske motstandsbevegelsen får marsjere i byen hans. Foto: Kathrine Brønn/NRK

En rekke personer, deriblant flere politikere i Fredrikstad, har allerede tatt til orde for å gjennomføre en motdemonstrasjon.

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad skulle helst sett at politiet kunne nektet grupperingen å gjennomføre demonstrasjonen.

– Men vi må selvfølgelig innfinne oss med at politiet har vurdert saken og avgjort at de skal få lov. Vi vil benytte anledningen til å markere at Fredrikstad-samfunnet står for helt andre verdier. Det kan være i form av verdige motmarkeringer eller samlinger, sier han til NRK.

Frykter du fysiske konfrontasjoner?

– Det er en bekymring, men jeg føler meg trygg på at politiet i Østfold vil være rigget til å håndtere det. Men det er klart at dette vil tiltrekke seg krefter som ønsker å møte dette på en annen måte enn gjennom ord og fredelig demonstrasjon, sier Nygård.

Inge Jensen i Fredrikstad-politiet frykter imidlertid ikke voldelige opptøyer.

– Det gjør vi ikke, men vi vil ta våre forholdsregler. Nå er vi helt i starten av planleggingen, hvor vi vurderer mange ulike scenarioer og måter å håndtere dette på fra politiets side. Etterretning og kartlegging av miljøet er en del av forberedelsene som nå gjøres, og vi vil gjennomføre de operative tiltak vi finner nødvendige. Politiet vil stille godt forberedt, sier han til Dagsavisen.